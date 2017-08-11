Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Росавиация лишает сертификатов пилотов, окончивших частное Челябинское летное училище гражданской авиации и успешно работающих по всей России. Соответствующие приказы ведомство издало в июле 2017 года. В списке пострадавших - порядка 30 человек. Перечень может расшириться до 300. Летчиков будто огрели лопастью по голове.

Росавиация давно подступалась к ЧЛУГА и его выпускникам. Сначала ведомство обратилось в Министерство образования РФ с требованием об аннулировании дипломов училища, но получило отказ, поскольку на то не было оснований. Тогда сама Росавиация росчерком пера аннулировала пилотские сертификаты выпускников за… "предоставление недостоверных данных". В свое оправдание в Росавиации ссылаются на то, что утвержденная программа сокращенной подготовки пилотов не была внесена в приложение к сертификату Авиационного учебного центра (АУЦ), выданному училищу.

Между тем, директор ЧЛУГА Александр Матусевич пояснил "Уралинформбюро", что данная программа была одобрена Росавиацией (!) и Министерством образования РФ и соответствует всем российским и международным авиационным правилам. "Мы занимаемся обучением специалистов соответствующего уровня. Они заканчивают обучение, получают документ о квалификации, а специальность "пилот", позволяющую садиться за штурвал самолета, присваивает Росавиация. Выпускники там сдают экзамены. Росавиация выдает пилотские сертификаты, но изымать их не имеет права. Это должен делать суд", - подчеркнул он.

На днях в Копейском райсуде стартовал судебный процесс по иску транспортной прокуратуры. Она требует приостановить работу училища, поскольку в августе 2016 года у него истек срок действия сертификата АУЦ.

По словам Матусевича, никакой сертификат училищу и не нужен, поскольку, будучи специализированным учебным заведением, оно работает на основании лицензии Министерства образования и науки РФ. Программа, по которой идет подготовка пилотов, отсутствует в приложении к сертификату АУЦ.

"Это абсурд требовать сертификат, в приложении к которому отсутствует эта программа. На предварительном судебном заседании им (транспортной прокуратуре – прим.ред) был задан вопрос о том, какими нормативными актами они руководствуются. Мне пояснили, что они руководствуются позицией Росавиации и мнением прокуратуры. Это называется "понятия". Но ведь мы живем в правовом государстве. Я хотел себя ущипнуть, не сплю ли я?" - негодует Матусевич.

За разборками между ЧЛУГА и Росавиацией стоят сотни человеческих судеб. Сергей, который отказался называть свою фамилию во избежание обострения проблем с Росавиацией, окончил ЧЛУГА в 2014 году. Он устроился в небольшую региональную авиакомпанию и проработал там 3 года. За все это время у руководства не возникло вопросов к специалисту.

Всем моим сокурсникам одним росчерком пера просто сломали судьбы.

"Я летал вторым пилотом на АН-2. В основном это сезонная работа. Мы работаем летом, занимаемся опылением лесов, которые уничтожает тутовый шелкопряд. Зимой работы практически нет. И вот 17 июля, в самый пик работы выходит приказ об аннулировании моего пилотского сертификата. Он был получен совершенно на законных основаниях. Я окончил учебное заведение без всяких нарушений, без всяких приписок по программе, подписанной Росавиацией и Министерством образования. У меня семья, дети. Всем моим сокурсникам одним росчерком пера просто сломали судьбы", - рассказал он "Уралинформбюро".

Пилот нанял адвоката и со дня на день готовится подать иск в суд с требованием о восстановлении сертификата. Также он направил письмо-запрос в Росавиацию, но официальных разъяснений там пока не дали.

"Мне авиакомпания пошла на уступки - отправили в отпуск без содержания до выяснения всех обстоятельств. Что будет в суде, я пока не знаю. Мои сокурсники или только подали заявления, или готовятся подать. Какие будут решения - непонятно. Вопрос в том, на что сейчас существовать? Каждый для себя будет искать какую-то временную работу", - пояснил Сергей.

Федор из Красноярска окончил ЧЛУГА в 2015 году. Он устроился в авиакомпанию вторым пилотом на Ми-8. Работал в санавиации, возил вахтовиков, а также выполнял рейсовые полеты.

Все это время у Росавиации претензий ко мне не было. И тут оказывается, что я не пилот.

"Уже почти 3 года я имею сертификат. Все это время у Росавиации претензий ко мне не было. И тут внезапно оказывается, что я не пилот. У меня уже 1 тысяча часов налета, но в глазах Росавиации я по-прежнему не пилот. Хотя буквально еще год и меня хотели выводить в командиры.

Приказ об аннулировании моего свидетельства вышел 28 июля. Пока я нахожусь в отпуске. Далее, скорее всего, будет стоять вопрос об увольнении. Мы все остались без средств к существованию. У многих кредиты, малолетние дети. У меня жена, скоро должен появиться ребенок", - сообщил "Уралинформбюро" пилот, который также готовит документы для суда.

Пилоты убеждены, что Росавиация пытается "задушить" частное училище из-за финансовой выгоды. За обучение в ЧЛУГА Сергей заплатил 1,7 миллиона рублей. В то время как в государственном училище образование стоит в два раза дороже.

"Куда девается эта разница? Понятно, что оседает в карманах чиновников. При этом образование не отличается. Что государственное, что негосударственное училище - везде выходят с одинаковым налетом в 150 часов. Я учился по сокращенной программе в течение 10 месяцев на базе уже имеющегося профильного среднего специального образования. У меня просто исключили такие предметы, как русский язык, математика, история... В течение 10 месяцев нам давали аэродинамику, навигацию, воздушное законодательство, летную практику - все то же самое, что в государственных училищах", - поделился Сергей.

Как говорят пилоты, Россия и без того стоит на пороге острого дефицита кадров. Летчики "летят" в юго-восточную Азию за более высокими заработками. Тот же "Аэрофлот" напрямую не хочет подтверждать этот тренд, но активно раздает "барбариски" своим нынешним и потенциальным летчикам.

Из-за границы приедут только те, кто не имеет достаточной квалификации или опыта...

Согласно Воздушному кодексу РФ, работать пилотами в России разрешено только своим гражданам. Однако сейчас ведомство объявило о предоставлении квот для иностранных пилотов. При этом условия труда за рубежом намного лучше, а зарплата - в разы выше. Поэтому, скорее всего, из-за границы приедут только те, кто не имеет достаточной квалификации или опыта. В конце концов, от них придется отказаться.

Но и к выпускникам российских летных государственных вузов (2) и училищ (5) есть вопросы. "Я лично знаю инструкторов из Ульяновска, которые прямым текстом говорят, что сейчас оттуда вообще не отчисляют курсантов. Если курсанта отчислят, на него перестанет идти финансирование. За курсанта вузу перечисляется 7 миллионов рублей, в училище - 3,5 миллиона. Поэтому они летают до конца с инструкторами, когда инструктор летит и держится за штурвал. Самостоятельного налета они не имеют", - утверждает Сергей.

Как рассказал директор ЧЛУГА Александр Матусевич, по данным на 2016 год, в России насчитывалось 14 тысяч летчиков. А в США их - 538 тысяч. Эксперты уверены, что если Росавиация продолжит гнуть свою линию, то отрасль попросту развалится.

Елена ПЛЮХИНА