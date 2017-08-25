"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Современное искусство – шлак и мусор, говорят те, кто его не понимает. Но иногда это правда. Так, участники IX Фестиваля актуального искусства "Лом" свои произведения наваяли из металлолома. Используя отходы производства, художники еще и философский смысл туда вложили.

Скульптуры установили в ЦПКиО в Екатеринбурге ко Дню города. 23 августа жюри фестиваля начало свою работу. "Уралинформбюро" предлагает читателям войти в зрительское жюри: попробуйте понять глубинный смысл работ и отличить искусство от мусора. В этом поможет "ломовой" тест.

Осталось догадаться, кто возьмет Гран-при фестиваля. Оставляйте свое мнение в комментариях, "Уралинформбюро" передаст их жюри.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО, София МУХАМЕДЬЯНОВА