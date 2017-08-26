Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Раньше система тормозила, а теперь тормозим мы", - радуется высокой скорости интернета, как ребёнок новой игрушке, врач ОВП в селе Позариха.



Доступ в электронную регистратуру с данными пациентов со всей Свердловской области для сельских докторов стал 25 августа в 50 раз быстрее. Медики теперь смогут оперативнее заполнять на приемах амбулаторные карты, оставляя больше времени на общение с пациентами.



Через электронную регистратуру врач может записать пациента к узкому специалисту как в клинике райцентра, так и в областной больнице

"Три года назад, как система у нас заработала, была скорость всего два мегабита в секунду, а теперь почти сто. Так непривычно, что ничего не "виснет", - делится новыми ощущениями медработник.



Скоро бумажные карточки пациентов уйдут в прошлое...



...им на смену придут их цифровые "сестры".

В сельском пункте общеврачебной практики - два врача, пара фельдшеров и четыре медсестры на почти 3 500 пациентов от мала до велика.



Это жители не только Позарихи, но и нескольких окрестных деревень, передает "Уралинформбюро". Каждому десятому нужна помощь узкого специалиста - кардиолога, неонатолога, хирурга. Ехать к ним надо за 110 километров - в Екатеринбург​, в областную клиническую больницу.



Первый пациент из Позарихи знакомится с возможностями телемедицины, общаясь с кардиологом в Екатеринбурге.



Между пациентом и узким специалистом - более 100 километров: пульс доктор не послушает, живот не пощупает, но совет даст

Сейчас к специалистам ехать не нужно - они сами пришли в деревни и села. Точнее не они пришли, а технологии, способные на расстоянии связать глубинку с областным центром. На Среднем Урале первопроходцем стало село Позариха. Через два года такие приемы будут вестись ещё в четырехстах пунктах ОВП. Подобные проекты параллельно реализуются в 15 регионах страны.

Этот рецепт развития медпомощи на селе выписал Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года.



Сельские врачи, глядя на коллег из областной клиники через мониторы, уверяют: ещё пару лет назад они о таком и мечтать не могли

Посмотреть на запуск президентского проекта в Позариху приехал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в сопровождении врио губернатора Евгения Куйвашева.



К их визиту медики по обе стороны телемоста заранее отрепетировали прием подставного пациента, но министра связи больше интересовало качество приема сигнала. "Меня слышно?" - с порога спросил он и, получив утвердительный ответ, стал "лечить" докторов цифрами.



Министр связи и массовых коммуникаций "запорол" заранее приготовленное "выступление" врачей, не дав им слова

"Чтобы подключить этот пункт ОВП к высокоскоростному интернету пришлось протянуть 6 километров волокна. Этой скорости, что есть сейчас, хватит на десятилетия или даже столетия. Можно сказать, что в ваше село пришла цивилизация. Спасибо за оперативную работу в этом направлении главе региона и всему свердловскому правительству", - заявил Никифоров.



"Высокоскоростной интернет даёт возможность подтянуть всю территорию. К нему можно подключить почту, местные органы исполнительной власти, предприятия. Это - стержень, благодаря которому мы будем развивать другие сервисы, услуги и возможности", - дополнил Куйвашев.



Бегло осмотрев новые технологии на селе, словно штатный терапевт районной поликлиники пациента с простудой, федеральный чиновник поставил диагноз "все работает, как часы" и отправился дальше по своим делам.



Министр коммуникаций уехал, а глава региона остался налаживать контакт с местным населением. Он задал вопрос, который, кажется, тут давно ждали: "На что жалуетесь?".

Жительница ближайший деревни призналась: сердце ноет. "У нас на территории почти все лето нет воды", - рассказала старушка.



Жители деревни рассказали Куйвашеву, что цивилизация к ним, может, и пришла, но вода в кранах при этом куда-то делась

Селяне попросили главу региона привезти к ним министра ЖКХ. Ведь без скоростного интернета они до этого как-то жили, а вот без воды могут долго не протянуть.

Валентина ЕРЕМЕЕВА