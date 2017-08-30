Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Свердловские почтальоны живут впроголодь. Работникам, которые итак получали копейки за труд, урезали зарплаты почти на 40%. Несмотря на многочисленные жалобы, в УФПС Свердловской области отказываются признавать понижение окладов.

Как рассказала "Уралинформбюро" одна из сотрудниц почтового отделения в Екатеринбурге, "реформа" системы оплаты труда стартовала в конце 2016 года. Если до декабря выплаты были сдельными (в зависимости от количества выполненных операций - все они отражались в компьютерной программе, и за каждую предусматривалась определенная сумма денег), то с декабря работникам стали начислять оклады. При этом с целых ставок сотрудников перевели на доли (например, на 0,6 или 0,25 ставки), а объем работы оставили прежним. Таким образом, если раньше почтальон мог максимум заработать 25 тысяч рублей, то теперь он может рассчитывать только на 15 600 рублей.

"Отделения почтовой связи бывают 1, 2, 3, 4 и 5 класса. Классность ОПС зависит от того, какое количество населения оно обслуживает. Должности операторов и почтальонов тоже делятся на категории: 1, 2 и 3. Чем выше классность ОПС и чем выше категория работника, тем больше зарплата. Самый высокий оклад (15 600) - это оклад оператора 1 класса, который работает в отделении почтовой связи 1 класса. Плюс небольшая месячная премия (от 40 рублей до 1000). Так "высоко" ценится труд профессионала наивысшего уровня. Почтальон 3 класса (на целую ставку) получает 8-9 тысяч рублей в месяц. Но таковых нет, потому что почтальонов обычно принимают на полставки (или четверть ставки) с зарплатой 4 - 4,5 тысячи рублей (или 2 000 - 2 200 рублей). И крошечная премия - 100 рублей", - сообщила сотрудница одного из почтовых отделений Екатеринбурга на условиях анонимности.

По словам работницы другого ОПС, в 2017 году "реформа" продолжилась. Раньше в случае отсутствия руководителя ОПС доплату начисляли его заместителю, взявшему на себя дополнительные обязанности, и наоборот. Сейчас надбавки в связи с отсутствием руководителей или их заместителей полностью убрали. Обычным почтальонам доплаты оставили, но они были серьезно урезаны.

"Еще в начале года у почтальонов-операторов была доплата 50% от оклада, потом ее понизили до 25%, а по последнему приказу она вообще составляет только 10%. Причем работу делает не один человек, а как минимум двое. Соответственно, они получают по 5% от оклада. Мы задавали вопрос начальству. Нам ответили, что мы не каждый день разносим почту за отсутствующего работника, поэтому доплаты и понизили. Но ведь мы ходим каждый день", - добавила "Уралинформбюро" другая сотрудница ОПС.

Официально в пресс-службе УФПС Свердловской области "Уралинформбюро" не подтвердили информацию об уменьшении зарплат. Там заявили, что выплаты, наоборот, выросли.

"Мероприятий по снижению заработной платы сотрудникам не проводилось. Более того, с 1 мая 2017 года было увеличено вознаграждение сотрудников отделений почтовой связи за продажу дополнительных услуг. 7 апреля 2017 года вышел приказ, определяющий порядок согласования приема, перевода и доплат сотрудников в Уральском регионе. Сам размер доплат определяется Положением об оплате труда и штатным расписанием. Замещения на период отпуска проводятся только после получения согласия работника, в котором определены срок, объем и уровень доплаты. УФПС Свердловской области опровергает информацию о сокращении зарплат работникам основного производства. В первом полугодии 2017 года средняя заработная плата почтовых работников в Свердловской области увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4%", - прокомментировали в пресс-службе.

Почтальоны заявляют, что зарплаты на "Почте России" могли вырасти только у топ-менеджеров и руководителей департаментов: "Разница в окладах рядовых сотрудников и "топов" - сотни раз!" По словам работников ОПС, многим их коллегам из-за резкого падения выплат пришлось уволиться, некоторых сократили в рамках оптимизации.

"Там, где я работала раньше, в апреле 2017 года сократили половину ставки оператора. Там, где я работаю сейчас, вместо 5 ставок оставили 2,5", - рассказала сотрудница "Почты России".

Специалисты утверждают, что сокращения коснулись, в первую очередь, обычных почтальонов. Между тем, в УФПС Свердловской области заверяют, что "прошлись" в основном по управленческим должностям с дублированием функций, а также по должностям, утратившим свою актуальность в связи с автоматизацией ряда процессов.

"Печкины" составили коллективную жалобу в Государственную инспекцию труда Свердловской области. В пресс-службе ведомства пояснили, что получили претензию. О результатах проверки станет известно позже.

Елена ПЛЮХИНА