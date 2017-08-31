Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили30 августа в 20:15
- Текст
Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.
Об образовании подрастающего поколения больше всего тревожится поколение предыдущее. 30 августа все неравнодушные родители России могли задать вопросы министру образования и науки. Ольга Васильева провела традиционное Всероссийское родительское собрание. Свердловский минобраз, родители и корреспондент "Уралинформбюро" следили за его ходом в онлайне.
Не секрет, что на подобных мероприятиях либо хвалят, либо просят. Началось собрание с откровенной рекламы московской школы Рачевского, откуда происходило вещание. В похвале и радости от встречи с большим чиновником "поплыли" и регионы. Ведущий порой даже вынужден был прерывать дифирамбы.
Как узнали родители России, функционал министерства образования и науки РФ не так уж и велик. Большинство вопросов к главе ведомства, она переправляла в регионы, муниципалитеты и даже в школы. Курган хочет денег из федерального бюджета на ремонт еще советских детских лагерей? В Минобразе думают о субсидиях, но финансирование на эти цели идет из бюджета региона. Самара просит увеличить количество часов на естественнонаучные предметы? Пусть решает школа, но не в ущерб установленной программе.
Глава Свердловского родительского комитета Людмила Золотницкая точно отметила: "Страна большая, родители разные, а вопросы одни и те же. Из года в год".
Так, в Махачкале столкнулись с знакомыми уральцам поборами в школах. "У нас в регионе уже стало привычным, что с родителей берут деньги на ремонт школы. Теперь стали брать и с учителей, у которых зарплаты и так не очень высокие", – поделилась спикер от Дагестана.
"Ваш министр образования уже должен набирать меня по телефону. Будем решать. Это недопустимо", – удивилась госпожа Васильева. Не ясно только, чему именно: оброкам с родителей или тому, что мзду теперь берут и с преподавателей? Само же обсуждение этой темы оставили до закадрового разговора чиновников.
Звучали и просьбы откровенно "не по адресу": "В школе, рассчитанной на 300 детей, сейчас учатся 800. А по соседству продается пустое трехэтажное здание. Мы просили горобраз купить его, но ответа пока нет.... "
По-настоящему серьезные и глобальные вопросы, которые действительно находятся в ведении министерства, сейчас идут в режиме "обсуждения". Вернуть обучение в производственных комбинатах? "Опыт хороший. В ближайшее время мы найдём решение, потому что это надо делать". Педагоги не готовы к работе с детьми-инвалидами. "Да, действительно, 60-часового повышения квалификации недостаточно для такой работы. Это вызывает серьезную тревогу".
На общем фоне выделилась 11-классница из Татарстана. В видеобращении девушка возмутилась низким уровнем знаний в школьных учебниках. Проблему министр признала, анонсировала грядущую экспертизу учебников – такое поручение министерству уже дал президент.
В этом году прямого включения из минобраза Свердловской области не было. Но прозвучал вопрос, заданный екатеринбуржцем в интернете. После хаоса с записью детей в первые классы, нехватки мест в школах по прописке и поборов в элитных гимназиях его больше всего интересовало... использование смартфонов на уроках. Причем вопрос касался как учеников, так и учителей.
"Педагог, конечно, не должен использовать телефон на занятиях – это вопрос культуры общения. Но, думаю, это единичный случай. Детям на уроках, я считаю, смартфоны мешают. Но изымать их или нет – должна решать школа", – резюмировала министр.
Родителям разрешено озаботиться - какой смартфон купить своему ребенку на 1 сентября?
Анна ВАСИЛЬЧЕНКО
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
30 августа в 20:15
Мы в ответе за тех, кого обучили
Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.30 августа в 20:05
"Смертельный" корпус на ЗиКе восстановят к 30 ноября
2017 года.30 августа в 20:05
Путин дает деньги только на добро
А на дома и машины - нет.30 августа в 19:54
Бедность все-таки порок
С которым надо бороться.30 августа в 19:35
Екатеринбургские автомобилисты "окоченели" от неуважения друг к другу
В 9-балльных пробках.30 августа в 19:18
Глава УГИБДД Прикамья покинул пост
С ним не продлили контракт.30 августа в 19:01
Погубившего мать с ребенком невьянца посадили на 6 лет
В колонию общего режима.30 августа в 18:49
Южноуральское УФАС затормозило торги по выбору мусорного концессионера
Из-за "избыточных требований".30 августа в 18:27
В Прикамье подростка убило током
Когда он заряжал мотоцикл.30 августа в 18:14
10-летний курганец попал в реанимацию после ДТП
На Бурова-Петрова.30 августа в 18:00
"РН-Пурнефтегаз" начал чествовать нефтяников
С самого отдаленного – Харампурского месторождения.30 августа в 17:52
Свердловчанин погиб в ДТП с коровой
На трассе Ревда - Мариинск - Краснояр.30 августа в 17:51
На Пермском тракте водители застыли в 10-километровой пробке
У поселка Кукуштан.30 августа в 17:32
В центре Тюмени две улицы залило кипятком
Из-за коммунальной аварии.30 августа в 17:27
Тюменский суд отправил наркодельцов из новосибирской ОПГ за решетку на 18 лет
За 55 кило "синтетики".
Главные новости
- 30 августа в 20:15Мы в ответе за тех, кого обучили
- 30 августа в 19:18Глава УГИБДД Прикамья покинул пост
- 30 августа в 17:52Свердловчанин погиб в ДТП с коровой
- 30 августа в 16:28Главу администрации Верхотурья отправили в отставку
- 30 августа в 15:10В Тобольске схватили поджигателя новостроек
Аналитика
Мы в ответе за тех, кого обучили
Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.
Печкины с пустой сумой
Отправили посылку в трудинспекцию.
Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже
Боброву пора уходить.