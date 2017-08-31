Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Об образовании подрастающего поколения больше всего тревожится поколение предыдущее. 30 августа все неравнодушные родители России могли задать вопросы министру образования и науки. Ольга Васильева провела традиционное Всероссийское родительское собрание. Свердловский минобраз, родители и корреспондент "Уралинформбюро" следили за его ходом в онлайне.

Не секрет, что на подобных мероприятиях либо хвалят, либо просят. Началось собрание с откровенной рекламы московской школы Рачевского, откуда происходило вещание. В похвале и радости от встречи с большим чиновником "поплыли" и регионы. Ведущий порой даже вынужден был прерывать дифирамбы.

Как узнали родители России, функционал министерства образования и науки РФ не так уж и велик. Большинство вопросов к главе ведомства, она переправляла в регионы, муниципалитеты и даже в школы. Курган хочет денег из федерального бюджета на ремонт еще советских детских лагерей? В Минобразе думают о субсидиях, но финансирование на эти цели идет из бюджета региона. Самара просит увеличить количество часов на естественнонаучные предметы? Пусть решает школа, но не в ущерб установленной программе.

Глава Свердловского родительского комитета Людмила Золотницкая точно отметила: "Страна большая, родители разные, а вопросы одни и те же. Из года в год".

Так, в Махачкале столкнулись с знакомыми уральцам поборами в школах. "У нас в регионе уже стало привычным, что с родителей берут деньги на ремонт школы. Теперь стали брать и с учителей, у которых зарплаты и так не очень высокие", – поделилась спикер от Дагестана.

"Ваш министр образования уже должен набирать меня по телефону. Будем решать. Это недопустимо", – удивилась госпожа Васильева. Не ясно только, чему именно: оброкам с родителей или тому, что мзду теперь берут и с преподавателей? Само же обсуждение этой темы оставили до закадрового разговора чиновников.

Звучали и просьбы откровенно "не по адресу": "В школе, рассчитанной на 300 детей, сейчас учатся 800. А по соседству продается пустое трехэтажное здание. Мы просили горобраз купить его, но ответа пока нет.... "

По-настоящему серьезные и глобальные вопросы, которые действительно находятся в ведении министерства, сейчас идут в режиме "обсуждения". Вернуть обучение в производственных комбинатах? "Опыт хороший. В ближайшее время мы найдём решение, потому что это надо делать". Педагоги не готовы к работе с детьми-инвалидами. "Да, действительно, 60-часового повышения квалификации недостаточно для такой работы. Это вызывает серьезную тревогу".

На общем фоне выделилась 11-классница из Татарстана. В видеобращении девушка возмутилась низким уровнем знаний в школьных учебниках. Проблему министр признала, анонсировала грядущую экспертизу учебников – такое поручение министерству уже дал президент.

В этом году прямого включения из минобраза Свердловской области не было. Но прозвучал вопрос, заданный екатеринбуржцем в интернете. После хаоса с записью детей в первые классы, нехватки мест в школах по прописке и поборов в элитных гимназиях его больше всего интересовало... использование смартфонов на уроках. Причем вопрос касался как учеников, так и учителей.

"Педагог, конечно, не должен использовать телефон на занятиях – это вопрос культуры общения. Но, думаю, это единичный случай. Детям на уроках, я считаю, смартфоны мешают. Но изымать их или нет – должна решать школа", – резюмировала министр.

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Анна ВАСИЛЬЧЕНКО