Путин дает деньги только на добро

А на дома и машины - нет.

Как получить "президентские" миллионы? Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин 30 августа встретился в Екатеринбурге с представителями свердловских общественных организаций и дал подробный инструктаж, как обойти все препятствия на пути к заветному гранту, сообщает "Уралинформбюро".

Встреча прошла в зале "Дворца молодежи", который едва вместил 219 сотрудников различных НКО. Среди них хмурая, не отрывающая глаз от "айфонов" молодежь и 82-летние старики, желающие помочь "забытым пенсионерам". На общение с Чукалиным организатор мероприятия – Общественная палата Свердловской области – выделил три часа.



"Я буду сидеть до конца, меня отсюда только под руки выведут", - заявила о своей заинтересованности соседкам по ряду одна из общественниц.

Господдержка НКО в России началась в 2006 году, ею занимались несколько фондов, а с апреля 2017-го финансы впервые стал распределять единый оператор - Фонд президентских грантов.

48 миллионов рублей из 2,25 миллиарда "от Путина", которые по весне выдавали уже по новым правилам, "ушли" в свердловские НКО. Их потратят на 28 социально значимых проектов, в том числе на борьбу с пьянством в деревнях и селах, пропаганду подтягиваний на турниках, конкурс юных поэтов.

В середине августа стартовал второй конкурс для некоммерческих организаций, подать документы для участия можно до 29 сентября. Одно из новшеств – претендовать на грант теперь могут и совсем "юные" НКО, созданные за полгода до начала отборочного этапа. Правда, сумма, на которую они могут рассчитывать – всего 300 тысяч рублей. НКО с небольшим опытом работы достанется от 500 тысяч рублей до 1 миллиона, "акулам" общественной деятельности установлен коридор от 3 до 10 миллионов рублей.

Из "плюсов" обновленных условий выдачи грантов - электронная отчетность и счет в Сбербанке, который не требует оплаты комиссии при дальнейших тратах.



В Екатеринбурге желающих узнать лично от Чукалина куда "подстелить соломку" в процессе получении грантов можно было разделить на два лагеря. Первые внимали спикеру едва ли не открыв рот и записывали за ним каждое слово. Это "новички" - те, кто только решился подать заявку.

Вторую часть аудитории оргвопросы не интересовали, что они и демонстрировали окружающим всем своим видом, вальяжно развалившись в креслах.



Это "опытные", кто весной 2017 года уже претендовал на грант. Теперь они пришли разобраться: почему их благие намерения Фонд не поддержал рублем.

"Работу над ошибками" Чукалин провел основательно. Самыми частыми промахами заявителей он назвал размытое описание социальной значимости проекта, долги перед налоговой (даже 50 копеек станут непреодолимым барьером на пути к миллионам) и раздутые бюджеты. Получателям гранта придется отчитаться за каждую копейку, а потраченные "мимо кассы" средства заберут назад.

"Мы будем мониторить счета победителей конкурса в постоянном режиме. Они ещё платежку не успели отправить, а мы уже знаем, кому она идет. Если это организация, которая есть в списке подозрительных у налоговой службы, Росфинмониторинга, мы тут же узнаем об этом. Деньги всегда можно отозвать обратно в судебном порядке, признав недействительным договор. Если организаторы купили что-то не то, у нас есть возможность отследить всю цепочку их трат и все равно вернуть эти деньги", - пояснил Илья Чукалин.

Он добавил, что получение грантов – это не лотерея, и надеяться только на удачу бессмысленно. Над разбором заявок работает почти 500 экспертов, которые дают оценки проектам по четко установленным критериям. Высокие шансы получить гранты есть, пожалуй, только у альтруистов.

"Иногда читаешь заявку и грустно становится, но есть светлые проекты, которые тоже видно – это когда за маленькие деньги люди добиваются большого результата", - заметил руководитель Фона президентских грантов.

И уточнил, что повлиять на решение экспертного жюри не может никто. Почти никто. "Было так, что нам звонили высокие начальники, чтобы, к примеру, замолвить слово за опоздавших с подачей заявки. Но мы ни на чьи просьбы не реагируем – у нас есть только один начальник", - отшутился Чукалин.



На президентские гранты претендуют и представители различных религиозных конфессий

Вопрос из зала к ответственному за выделение президентских грантов готов был задать каждый второй. Интересовались, сколько просить на монумент жертвам политических репрессий и почему развернули проект, для реализации которого планировалась покупка "Газели".

"Правила стали строже. Владимир Владимирович не даст денег на капительное строительство, приобретение автомобиля, возведение памятника или издание книги даже очень талантливого писателя", - уточнил Чукалин.

После этого заявления из зала вышла добрая часть слушателей. "Я в 2009 году получила деньги на машину под свой проект помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и сейчас на ней езжу. Но она уже старенькая, хорошо бы ее поменять, а говорят нельзя", - поделилась с корреспондентом "Уралинформбюро" руководительница одного из НКО.

Тем, кому не хватило подсказок Ильи Чукалина, пообещали помочь в Общественной палате Свердловской области. Ее представители готовы дать хорошие отзывы для Фонда уже зарекомендовавшим себя НКО и предоставить помещение для реализации будущих проектов.

Валентина ЕРЕМЕЕВА