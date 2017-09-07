"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Новый виток противостояния общественников и застройщиков, разгоревшийся на прошлой неделе в Екатеринбурге вокруг парка имени 50-летия ВЛКСМ, воскресил любимую паранойю горожан, которую можно выразить одной фразой: "Нас лишают зеленой зоны". Так ведь закон запрещает строить капитальные сооружения в лесопарках и скверах! Увы, даже в законе при желании можно найти немало лазеек.

Сказ про два "ничейных" гектара

Парк имени 50-летия ВЛКСМ, именуемый в народе "собачьим", расположен в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга. За свою историю он не раз подвергался "урезанию". Скандал случился в 2012 году, когда солидный кусок парка (2,5 гектара) было решено отдать под Отделение экологического образования ГАУДО СО "Дворец молодежи".

Как выяснилось впоследствии, этот участок стал разменной монетой в сложной градостроительной "рокировке". В ней были задействованы два парка —"собачий" и Зеленая Роща.

В последнем располагалась станция юннатов, а через забор разрастался медицинский кластер УГМК. Вот под нужды этой стройки объект подросткового образования и снесли. Назначив ему место в парке имени 50-летия ВЛКСМ.



Новую станцию юннатов (точнее, центр экологического образования) в 2012 году было решено построить "собачьем парке".

Поклонники "собачьего" парка рано пили валидол. Дальше начался "разбор полетов" с 2 гектарами земли под боком Училища олимпийского резерва №1. Изначально они не входили в земли ТОП-1 (парки и набережные, где капстроительство запрещено). На карте зонирования Екатеринбурга 2007 года 2 гектара обозначены как ЦС-2 — зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов.

На этом участке изначально собирались строить учебно-оздоровительный теннисный центр, для чего между мэрией Екатеринбурга и компанией "Уралцветметстрой" был заключен договор аренды сроком до 19 июля 2012 года. В 2013 году аренда была продлена, однако строительство центра так и не началось.

Зато стартовала судебная чехарда. Мэрия Екатеринбурга (на тот момент арендодатель участка) направила застройщику уведомление о расторжении договора. Кроме нецелевого использования земли "Уралцветметстрою" предъявили претензию по задолженности арендных платежей на 2,9 миллиона рублей.

Параллельно парк имени 50-летия ВЛКСМ попал в реестр особо охраняемых природных территорий (постановление администрации Екатеринбурга от 23 сентября 2014 года). А в декабре 2015 года Екатеринбургская гордума утвердила проект новых правил землепользования и застройки, где 2 гектара обозначены как зона ТОП-1.



Парк с 2014 года является ООПТ... за исключением 2,5 "спортивных" гектаров.

При этом в состав ООПТ они не переведены. Власти мотивируют это тем, что в момент придания парку "неприкосновенного" статуса данный участок находился в аренде у "Уралцветметстроя". Но у экс-депутата областного Заксобрания Дениса Носкова, поработавшего директором "Уралцветметстроя", иная версия. Он уверен, что участок изъяли, чтобы передать его другому застройщику, имя которого "у всех на слуху".

"Особо охраняемая" — до первых публичных слушаний?

Разумеется, это лишь предположение. Но вот в чем загвоздка: в 2016 году договор аренды с "Уралцветметстроем" был расторгнут по суду, в котором в роли истца выступала уже не мэрия, а Мингосимущество Свердловской области — новый собственник.

Вернувшиеся в госнужды земли были отданы в бессрочное пользование Училищу олимпийского резерва. После чего появились слухи: в "собачьем" парке построят легкоатлетический манеж.

Председатель городского Комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов, к которому "Уралинформбюро" обратилось за разъяснениями, косвенно подтвердил эту версию. Правда, он уверен, что это будет не манеж, а стадион.

"Два года назад на совещании в областном правительстве было решено, что в рамках развития училища там нужно построить легкоатлетический стадион. Стадион не гостиница и не бизнес-центр, такие объекты допустимо строить (но в лесопарках - прим. ред.) в целях развития массового спорта. Тем более что этот участок не входит в границы ООПТ. Так что нарушения закона в данном случае не будет", — заявил чиновник.



Одно из подразделений училища, спорткомплекс "Олимпиец", построенный в 2008 году.

Впрочем, в самом Училище олимпийского резерва от идеи что-то строить на этом участке горячо открестились: мол, на данный момент нет ни проекта, ни документов на стройку. МУГИСО как собственник участка согласования на строительство манежа не давало, заверили "Уралинформбюро" в аппарате Уполномоченного по правам человека Свердловской области, выступившего посредником в переписке между министерством и жителями Юго-Запада.

Защитники парка склонны видеть в муниципальной власти союзника в деле спасения любимого места отдыха. При этом они ссылаются на письмо вице-мэра Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Белышева, написанное в июле 2017 года и адресованное директору Училища олимпийского резерва Сергею Степанову.

В нем, в частности, говорится: "В соответствии с Генеральным планом развития городского округа МО "Город Екатеринбург" на период до 2025 года… указанный земельный участок входит в границы зоны озелененных территорий интенсивного общественного использования… и НЕ подлежит застройке объектами капитального строительства".



Жители Юго-Запада очень бояться потерять этот райский уголок ради прихотей застройщиков.

А вот Денис Носков настроен не так оптимистично. По его мнению, спорный участок парка отдали в областную собственность, чтобы снизить протестный накал. Он предполагает, что эту землю через какое-то время могут пустить в коммерческий оборот. Например, под строительство жилья.

"Фирма, под которую это делается, выйдет на администрацию города, будет собрана градостроительная комиссия, которая примет решение перевести участок из одной зоны в другую. Гордума проголосует за постановление о переводе. Или это будет сделано через публичные слушания", — прогнозирует он.

Зачеркиваем "строительство", пишем "реконструкция"

Прозвучит, возможно, цинично, но "собачий" парк еще не самый вопиющий пример издевательства над зеленой зоной Екатеринбурга. Все-таки с 2014 года он официально включен в реестр ООПТ местного значения. Областным лесопаркам в этом смысле повезло куда меньше.

Если сравнить карту мегаполиса 1991 года с аналогичной картой, но уже наших дней, выяснится печальная истина: многие лесопарки за эти годы серьезно "похудели". Тот же Основинский парк — чуть ли не на треть из-за строительства на его территории "Парк-Хауса". Шувакишский лесопарк потерял в период с 2004 по 2013 год 61 гектар территории, Санаторный — 56,3 гектара, Юго-Западный — 42,5 гектара.



Метаморфозы Зелёной Рощи: такую площадь она занимала в 1947 году... Фото: 1723.ru.



... а так она "похудела" к 2017 году. Фото: yandex.ru/maps.

Причина этих метаморфоз проста: "дыры" в законодательстве. Присвоить парку статут ООПТ отнюдь не значит защитить его на все 200%. Более-менее защищены от посягательств застройщиков природные парки, государственные областные заказники, памятники природы, а также дендропарки и ботанические сады.

А вот для городских парков (а они составляют львиную долю ООПТ Екатеринбурга) правила не такие жесткие. Например, на территории городского парка можно строить здания высотой до 8 метров, занимающие не более 3% парковой площади.

Если внимательно вчитаться в правила по содержанию особо охраняемых природных зон Екатеринбурга, найти лазейку в них не составит труда. Так, в природных парках разрешена реконструкция существующих жилых зданий. Что мешает застройщику при реконструкции "случайно" добавить зданию несколько этажей и превратить в "среднеэтажку" комфорт-класса?

А еще девелоперу можно претендовать на возведение "социально значимого" объекта в границах лесопарка. И при положительном заключении экологической экспертизы нужный земельный участок будет выведен за границы особо охраняемой зоны. Или, например, часть парка "потеряет средообразующую функцию", ненароком сгорев.

Правда, Егор Свалов заверил "Уралинформбюро", что процесс вывода участка из ООПТ — дело очень непростое и сопряженное с множеством бюрократических процедур.

"Если участок потеряет средообразующую функцию, и будет принято решение снять с него статус особо охраняемой природной территории, придется создавать особую комиссию из экспертов, — пояснил он. — Если они вынесут положительное заключение, следует провести вопрос через общественные слушания, а затем направить документы на экологическую экспертизу в Минприроды Свердловской области. Но даже в этом случае нужно изыскать ему на замену другой участок, с такими же характеристиками, чтобы восполнить площади ООПТ".

Тем не менее прецедентов такого вывода участков в уральской столице немало. По данным монографии О.Зайцева и В. Полякова "Особо охраняемые природные территории города Екатеринбурга", за период с 2004 по 2013 год площадь лесных парков мегаполиса сократилась на 485,2 гектара (3,8 %) только за счет принятия официальных нормативно-правовых актов.

Буквально на днях областной Минстрой разрешил перевести в "условно-разрешенный вид использования" небольшой клочок Нижне-Исетского лесопарка, где некая православная община собирается построить храм. В свою очередь представители Минприроды отнеслись к инициативе скептически: ведь эта земля относится к ООПТ, и изъять ее из реестра будет нелегко, если вообще получится.

Однако "нелегко" не значит "невозможно". Сумели же летом 2017 года "продавить" решение об изъятии из Карасье-Озерского лесопарка аналогичного участка под строительство духовного училища и детского сада! Видимо, все дело в умении просителя договариваться.

Чей лес? Ничей? Под топор!

Третий и, пожалуй, самый болезненный камень преткновения в деле защиты "зеленой зоны" Екатеринбурга заключается в юридической чересполосице, делящей единое лесопарковое пространство города на уделы с разной формой собственности.

Можно до бесконечности упрекать муниципалитет в недостаточном контроле за состоянием лесопарков. Но этот контроль распространяется лишь на 137,7 гектара городских ООПТ, плюс 3 тысячи гектаров городских лесов, находящихся в ведении ЕМУП "Екатеринбургское лесничество".

Остальные "легкие города" разбиты между областью (12 тысяч гектаров), Федерацией (29 тысяч гектаров), сельскими лесами и лесами Минобороны. Еще 682,3 гектара с древесно-кустарниковой растительностью относятся к категории неразграниченных земель.

Неразбериха в вопросе "кто за какой лесопарк отвечает" закономерным образом приводит к неразберихе в градостроительной стратегии. Достаточно сравнить две карты — зон развития застройки (ЗРЗ) и лесопарков областного подчинения, чтобы в этом убедиться.

Например, ряд участков, относящихся к категории ЗРЗ, на этих картах хоть краешком, да задевают лесопарковую зону. Так, зона, намеченная в окрестностях озера Малый Шарташ, ненавязчиво "чиркает" по 64-му и 65-му кварталам Шарташского лесопарка.

Случайность? Ошибка картографов? Возможно. Но "вести с полей" не дают расслабиться. Например, в 2015 году в Санаторном лесопарке неизвестные "черные лесорубы" снесли гектары вековых сосен, а затем выяснилось, что они принадлежат давно уже не существующему Мало-Истокскому лесничеству, а, стало быть, фактически безнадзорны.

Сегодня аналогичная судьба угрожает участку Юго-Западного лесопарка, граничащему с улицей Постовского, где Группа компаний "СКОН" возводит наделавший много шума ЖК "Родник". Застройщик собирается вырубить 150 деревьев и кустарников, пообещав компенсировать их высадкой такого же числа саженцев в том же районе. Жители улицы Постовского уверены, что предназначенные к вырубке деревья — часть лесопарка. Областной собственности, между прочим. Но что-то не слышно грозных окриков со стороны собственника этого участка.

Видимо, вся надежда в данном случае на реализацию "Закона о зеленом щите", подписанного в начале июля Владимиром Путиным. Он предусматривает создание в крупных городах и вокруг них единого экологического каркаса, в который войдут как городские леса и лесопарки, так и водоемы и природно-ландшафтные объекты.

В этой зоне любая хозяйственная деятельность — от стройки и вырубки до складирования отходов и размещения вредных производств — будет строго запрещена. Согласно букве этого документа, устанавливать границы "зеленого щита" должны будут не местные власти, а региональные Заксобрания либо правительство РФ.

Доживет ли участок в "собачьем" парке Екатеринбурга до дня, когда этот прекрасный закон вступит в силу?

Евгений СУСОРОВ