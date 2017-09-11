Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

13 сентября в Ханты-Мансийском районном суде пройдет пересмотр судебного решения о судьбе 6-летней Лады Никитиной. "На повестке" вопрос, с кем жить ребенку: с мужчиной, который ей не отец, но воспитывал с рождения, или с биологической матерью, бросившей девочку несколько лет назад. Дмитрия - папу Лады по духу - лишили права так называться и растить ребенка, основываясь на букве закона, точнее Семейного кодекса РФ. Сможет ли теперь постановление президиума Верховного суда РФ защитить маленького гражданина большой страны?

Обман Надежды

В 2010 году в Новороссийске Дмитрий Никитин женился на Надежде Типаковой. Зная, что она к моменту их встречи была беременна от другого. Когда на свет появилась Лада, он вписал себя отцом в свидетельство о ее рождении. Ситуация, которых в нашей стране пруд пруди.

Брак не заладился. Когда ребенку было чуть больше года, Надежда уехала пожить к знакомому в Тверь. После развода в 2012 году она подписала соглашение о проживании Лады с отцом. После чего практически исчезла из жизни девочки, у которой в полтора года обнаружилось серьезное заболевание. Как утверждают СМИ, эпилепсия.

В 2014 году Дмитрий переехал с юга России в Ханты-Мансийск, чтобы заработать на содержание дочери. Там он повторно женился. Ольга стала для Лады мамой, а ее дети от первого брака – братом и сестрой. Многодетная семья, живут небогато, чтят Бога, воспитывают детей в любви и заботе. Побольше бы таких в России, которую каждый день пронзают новости о насилии над несовершеннолетними.

"Надя объявилась спустя полгода после того, как Дима с Ладой уехали. Она написала пост в городскую группу в соцсети "Вконтакте" якобы мы у нее ребенка украли, – рассказала "Уралинформбюро" Ольга Никитина. – Хотя Дима с ней связывался, говорил, что собирается переезжать в Ханты, и после переезда звонил и сообщал, где находится. Она начала писать мне и моим знакомым: "Верните мне дочь!". Все началось после того, как мы выложили семейные фотографии в социальных сетях".

Вот сколько раз было сказано родителям – социальные сети таят опасность. Вам хочется показать своего замечательного ребенка всему миру, чтобы все удивились и порадовались? А что если эти фото внимательно изучают педофилы или прочие недруги вашей семьи?

"Лада дней через пять после приезда стала называть меня мамой. Наверное, за счет теплых отношений и потому, что связь с биологической матерью у нее оборвалась. Когда мы с Димой только познакомились, я знала, что Надя практически не участвует в жизни ребенка. А она начала задавать вопросы "Почему ее мама из садика не забирает?", "Где мама?". И когда мама периодически фигурирует, у ребенка начинаются истерики: мама появилась на полчаса и опять на три месяца пропала. Естественно, ребенок начинает плакать "Хочу маму". Так было в начале нашего с ней общения. А уже в три года она перестала задавать вопросы про маму. А затем сказала "Я хочу новую маму". Страшно, что ребенок такие слова говорит", – делится Ольга.

Все дети Никитиных называют Дмитрия папой, а Ольгу - мамой. В итоге даже не все их знакомые знали, что дети – от разных браков. Пока не случился скандал российского масштаба.

Надежда Типакова в 2015-м обратилась с иском о признании недействительной записи об отцовстве Дмитрия, поскольку он – не биологический отец девочки. И заранее знал об этом. Такая вот игра в "мамы-папы". Сначала Дмитрия мать записывает папой с его согласия. А впоследствии вычеркивает отцовство вопреки его воле.

Разумеется, бывают ситуации, когда приемные отцы своим статусом не дорожат – ребенок ведь не их. И закон, вероятно, как раз и защищает детей от таких папаш. Но в данном случае ситуация прямо противоположная. Лада с рождения неизменно проживает с человеком, который в ее детском сознании является единственным отцом.

Конечно, впрямую процедуру признания отцовства нельзя отождествлять с удочерением. Но говоря простым, человеческим, великорусским языком Дмитрий удочерил Ладу. А тайна удочерения должна сохраняться, и может быть раскрыта лишь по решению родителей. Это Надежда Типакова решила раскрыть глаза своей дочери, которую она практически в глаза не видела несколько лет, на Дмитрия. А теперь представьте психологическое состояние после этого маленького, страдающего эпилепсией ребенка!

Судебные инстанции – одна за другой – проштемпелевали лишение отцовства Дмитрия Никитина. И вынесли вердикт - Лада должна жить с биологической матерью. Радостная Типакова тут же обналичила материнский капитал (Лада – ее второй, но не последний ребенок от разных мужчин).

"Когда Лада приехала, первый месяц она еще вспоминала Надю. "У меня там есть другая мама", – так она говорила. Потом перестала вспоминать. Когда начались суды, я спрашивала: "Ты помнишь Надю? Она в Новороссийске с тобой встречалась". Лада уже не помнила. Как я могу собрать ребенку чемодан и сказать: "Все, иди к Наде. Потому что она тебя родила". Я не знаю, какие цели Надя преследует, но она пути выбирает очень жестокие по отношению к ребенку", – сокрушается Ольга Никитина.

Адвокат омбудсмена

Власти Югры так пафосно заявляют о том, что маленьким жителям автономного округа живется счастливо и беззаботно, что некоторые даже в это верят. Разочарование постигло жителей нефтяной житницы России, когда расформировали Фонд поколений Югры. Много лет чиновники обещали с 1 января 2018 года начать адресные выплаты (по 20 "минималок") достигшим 18-летия югорчанам, а в июне этого года Фонд "прибили".

История Лады Никитиной также повергла рядовых граждан в шок. Могло дойти и до митингов, которых пуще огня боится губернатор Наталья Комарова и ее подчиненные. Почему органы опеки и детский омбудсмен Татьяна Моховикова не встали грудью на защиту интересов малолетнего ребенка, проживающего в Югре?

"Как только у нас начался судебный процесс, мы обратились к уполномоченной за помощью, описали ситуацию. Сначала нам сказали "нам надо подумать". Потом отошли в сторону, пропали. Когда началось серьезное судебное разбирательство, мы попросили подыскать нам хорошего адвоката. Нам посоветовали со словами "Только она вам сможет помочь". Адвокат в итоге нас подвела под монастырь, – рассказывает Ольга Никитина. – Как потом мы узнали, она неправильно нас проконсультировала, предприняла неправильные действия, было потеряно очень много времени. Надя после того, как подала иск, еще месяцев на 8 пропала, за это время можно было много чего сделать. А адвокат забрала неплохую сумму денег, и в итоге пропала, перестала выходит с нами на связь. На этом ее адвокатская деятельность закончилась. Адвоката нам пришлось поменять".

Из материалов дела "Уралинформбюро" известно, что в аппарате омбудсмена Никитиным посоветовали Флюру Миллер. Это – не адвокат, а индивидуальный предприниматель из Ханты-Мансийска, оказывающий услуги в области права, бухгалтерского учета и аудита.

Никому из журналистов Никитины, история которых описана во многих статьях и рассказана с телеэкрана, прежде эту информацию не раскрывали. А она, возможно, является ключевой для понимания поведенческих реакций югорских чиновников.

Некоторым из них безучастие в истории Лады уже обернулось потерей теплого кресла. Дело дошло до того, что федеральный омбудсмен Анна Кузнецова была вынуждена отправлять в Югру своего представителя для контроля за соблюдением прав девочки, которую в середине августа Типакова вновь попыталась забрать у Дмитрия.

Это – исполнительное производство. Есть вердикт суда. Ребенок живет с чужими для него - с юридической точки зрения – Никитиными. Пойдите и объясните это Ладе, которая не желает уезжать от папы Димы и мамы Оли! Врачи, между прочим, предупреждают, что переезд на юг больной ребенок может не пережить.

Ни 1 февраля, ни 17 августа передача ребенка Типаковой не состоялась. В последнем случае Лада отказалась выходить из машины, в которой ее привезли, и представитель Кузнецовой настояла на прекращении этого издевательства.

"Ужасно, когда к ребенку относятся как к мебели: возьми и передвинь его из одной семьи в другую, и она спокойно воспримет, - рассуждает Ольга Никитина. – Чтобы там ни говорили про "зов крови", для ребенка важна психоэмоциональная привязанность. Она привязана к людям, которые ее любят, и которые ее с пеленок воспитывали. А теперь мы должны ей сказать: вот на самом деле твоя мама, а папа - тебе не папа. Собрать чемодан и отправить неизвестно куда".

Инстинкт чиновника – спрятать голову, когда накосячил. Хорошо бы еще, чтобы об этом никто не узнал. И надо отдать должное югорским журналистам, осмелившимся при информационной диктатуре придать огласку этой истории. Будь по иному, чиновничий каток безжалостно закатал бы Никитиных

В законе меняются буквы

Бесправный Дмитрий Никитин – это не фигура речи. У него нет права отвести Ладу в детский сад и даже в больницу. Мать девочки ему это запретила. Она вовсе предлагала отдать родную дочь в детский дом.

Есть ли луч надежды для папы и дочки? Теоретически да. 13 сентября Ханты-Мансийский районный суд, который в мае 2016 года лишил Никитина отцовства, будет рассматривать его заявление о пересмотре судебных постановлений, вступивших в законную силу, по новым обстоятельствам.

Дело в том, что в мае этого года Верховный суд РФ приял постановление "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей". По сути, оно "зашивает" прореху в Семейном кодексе РФ.

Если одновременно с иском об оспаривании отцовства матерью ребенка лицо, записанное в качестве отца ребенка, возражает против удовлетворения иска, в исключительных случаях, в целях наилучшего обеспечения интересов ребенка и исходя из приоритетной защиты

его прав и интересов (статья 3 Конвенции о правах ребенка, пункт 3 статьи 1 Семейного одекса РФ), а также с учетом конкретных обстоятельств дела (например, длительных семейных отношений, сложившихся между ребенком и лицом, записанным в качестве его отца, устойчивой эмоциональной привязанности ребенка к этому лицу, намерения данного лица продолжать воспитывать этого ребенка и заботиться о нем как о своем собственном ребенке) суд может отказать в удовлетворении иска об оспаривании отцовства.

Случай Лады Никитиной исключительный? Куда уж исключительней!

Хватит ли здравого смысла у югорского суда вооружиться такой "соломинкой" и спасти лицо Югры? Ведь в противном случае у Дмитрия остается путь в Европейский суд по правам человека, но там судопроизводство не скорое - выдержит ли его Лада?

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО, Вадим ДЫНИН