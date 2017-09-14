Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Окраину Артемовского - поселок Кирова - превратили в элитный район. Чиновники раздали переселенцам из аварийных домов ключи от квартир, которые были куплены по баснословным для провинциального города ценам. Свердловчане даже не подозревают, какими богачами стали.

В распоряжении "Уралинформбюро" оказался инсайдерский документ - акт проверки деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации городского округа на 96 страницах. Ревизию проводили сами же чиновники. Их интересовали контракты по приобретению квартир за счет средств местного и областного бюджетов для жителей аварийных домов и малоимущих граждан. Изучались только договоры за 2015 и 2016 годы.

Сама проверка проводилась в марте-мае 2017 года и вскрыла массу нарушений. Прошло более 3 месяцев с момента ее окончания, однако никаких реальных мер чиновники по отношению к своим коллегам до сих пор не предприняли.

Одним из счастливых обладателей "двушки" на артемовском Манхэттене стал бывший заключенный Сергей Аксенов. В 2015 году он вышел из мест лишения свободы и отправился в дом №18 по улице Дзержинского, где и был прописан. Но, как выяснилось, проживать в строении невозможно. Оно нежилое и находится в разрушенном состоянии: без окон, дверей и части перекрытий, а на полу выросли горы мусора. Примерно так же двухэтажка выглядит и сейчас.

Аксенов обратился в администрацию Артемовского ГО. Чиновники сначала отказали в предоставлении квадратных метров в другом доме, но после статьи в местном издании все-таки согласились помочь. Бывшему заключенному выдали "двушку" на первом этаже пятиэтажки по улице Лесной.

Вместе с Аксеновым сделке радовались и другие ее участники, сумевшие, как позже выяснится, неплохо "навариться". Согласно акту проверки, за месяц до продажи - 8 мая 2015 года - квартиру площадью 47 "квадратов" в доме 1990 года приобрел некий Юрьев. Она стоила перекупу всего 850 тысяч рублей. Согласно информации с сайта госзакупок, 17 июня того же года Юрьев продает квартиру администрации на 550 тысяч рублей дороже – за 1 миллион 400 тысяч рублей.

Аксенов узнал о стоимости своих квадратных метров только от журналистов "Уралинформбюро" и был крайне удивлен.

Рядом с домом Аксенова расположено еще одно полюбившееся чиновниками строение, куда они уговаривают переезжать обитателей трущоб. Речь идет об общежитии по Лесной, 22а 1988 года постройки.

Согласно информации с сайта госзакупок, один из контрактов на покупку помещений в данном общежитии был заключен в 2015 году. Тогда 28,5 "квадратов" стоили чиновникам 680 тысяч рублей. В 2016 году администрация закупила еще две квартиры в том же здании (22,1 "квадрат" и 29,5 "квадратов") по 897 тысяч рублей каждая.

Между тем, проверяющие установили, что суммы, указанные в контрактах, существенно отличаются от тех, что есть в объявлениях местных газет. Да и сами жители общежития заверяют, что красная цена комнатам - 350-400 тысяч.

В течение 2016-2017 года между администрацией и посредниками были заключены десятки контрактов. Почти во всех случаях работает одна и та же схема. Сначала некий перекуп (фамилии зачастую повторяются) приобретает жилье, тут же под него появляется аукцион. На конкурс заявляется единственный поставщик. В связи с этим торги признаются несостоявшимися, контракт заключается по максимальной стоимости.

Всего в течение 2015 года чиновниками было приобретено 9 квартир на 11 миллионов 150 тысяч рублей. Неэффективное использование бюджетных средств составило порядка 3,5 миллиона рублей. В 2016 году чиновники купили 18 квартир. Почти по всем начальная максимальная цена была завышена. Ущерб оценивается минимум в 7,6 миллиона рублей.

По словам местного активиста Максима Демашина, на эти чуть более 11 миллионов рублей для артемовцев можно было бы приобрести дополнительные квадратные метры. Горожане в них крайне нуждаются. Корреспонденты "Уралинформбюро" убедились в этом собственными глазами.

В опасных для жизни условиях проживает 34-летняя Ольга Абакумова с матерью. В квартире по Дзержинского, 14 частично обрушился потолок, стены покрылись трещинами, бревна с наружной стороны стали выпирать из-за ходящего ходуном фундамента. Температура в помещении точно такая же, как на улице, - приходится ходить по квартире в верхней одежде. Чтобы не окоченеть зимой, жильцы заранее обили стены с внешней стороны брезентом.

По словам Абакумовых, их квартира была признана аварийной летом 2012 года. Однако в очередь на расселение артемовцев до сих пор не включили. Сотрудники администрации ссылаются на то, что прописанный ранее в помещении брат Абакумовой несколько лет назад приобретал квартиру и почему-то продал ее.

Неподалеку от двухэтажки-развалюхи стоит "дом наполовину". В строении по Дзержинского, 16, признанном аварийным примерно в то же время, проживает пенсионерка Любовь Грязнова.

Женщина рассказывает, что раньше жила в другой половине дома, но когда оттуда все съехали, ей тоже пришлось переселиться.

"У нас же выгребная яма. Зимой бы это все перемерзло, и я бы даже в туалет сходить не смогла. Да и зимой там было очень холодно. Я ходила в валенках, и то у меня ноги мерзли" - добавляет Грязнова.

Сейчас от второй половины дома остались только несущие стены. Конструкции частично разобраны, а на полу выросли горы мусора.

"Мне предлагали переселиться в общежитие на Лесную, 22а, но я отказалась. Мне люди рассказывают, что там ужас, крысы по дому бегают. Вот теперь жду своей очереди. В том году я была 23-й или 21-й, а в этом 12-я", - делится пенсионерка.

"Уралинформбюро" не удалось получить комментарии главы ГО Андрея Самочернова: в приемной сказали, что его не будет в ближайшие два дня. В КУМИ также не смогли прояснить ситуацию. Там заявили, что информацию может предоставить только руководитель комитета, а ее постоянно нет на месте.

"Уралинформбюро" просит врио губернатора региона Евгения Куйвашева и прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова считать данный материал официальным обращением с просьбой провести проверку эффективности расходования бюджетных средств.

Елена ПЛЮХИНА, София МУХАМЕДЬЯНОВА