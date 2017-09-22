Без средств к переселению

Без средств к переселениюСегодня в 14:18
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В "медной" столице.
Верхнепышминцы, проживающие в аварийных квартирах, не могут дождаться расселения. В течение шести лет чиновники включают их то в одну, то в другую программу, а бараки и ныне там.
Деревянная двухэтажка на Обогатителей, 2 была построена в 1955 году. В ней проживает 8 семей. Дом сгнил, и люди боятся, что однажды верхний этаж рухнет вниз.
"Наш дом находится напротив Храма Успения у начала путепровода. На другом конце путепровода - музей военной техники УГМК. Все гости города и зарубежные делегации, посещающие музей и завод, проезжают мимо дома и стоят на светофоре на перекрестке, глядя на наш дом. Но властям, видимо, нисколько не стыдно", - жалуется один из собственников Алексей Данилов.
В двухэтажке "поехал" фундамент, покосилась крыша, посыпалась штукатурка. На стенах и потолках из-за постоянно протекающих коммуникаций образовалась плесень.
Как рассказал "Уралинформбюро" Алексей Данилов, официально барак был признан аварийным 15 ноября 2011 года. В 2013 году его включили в муниципальную программу по расселению на 2011-2015 годы. Люди спокойно ждали своей очереди.
Через некоторое время из-за дефицита бюджетных средств программу свернули, и двухэтажку перенесли в другую муниципальную программу по расселению, рассчитанную до 2020 года.
В рамках муниципальной программы в Верхней Пышме, считающейся вотчиной УГМК, был построен новый дом для жителей трущоб по Сапожникова, 3. В нем планировалось выделить 32 квартиры для переселенцев. Однако обитателям развалюх досталось только 12 квартир, остальные были распроданы. Собственники квартир по Обогатителей, 2 ни одной квартиры снова не получили.
Пока местные чиновники перекидывали барак по своим программам, он не попал в региональную программу по расселению домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2012 года. Деньги на ее реализацию выделялись из федерального бюджета.
Жильцы "забили во все колокола". Они направили обращение в региональный Минстрой. Там ответили, что дом, оказывается, включен в зону строительства трамвайной линии из Екатеринбурга до Верхней Пышмы. До конца 2017 года земельный участок, на котором находится двухэтажка, подлежит изъятию. Собственникам положены денежные компенсации.
Между тем, в прошлом году прокуроры подали в суд на местную администрацию. Разбирательство длилось почти год (до марта 2017 года) и завершилось победой надзорного ведомства и жителей развалюхи. Чиновники должны были в течение месяца после вступления решения в силу издать распоряжение, в котором указать сроки расселения. Затем в течение 5 дней - оповестить о решении жильцов. Ничего из перечисленного сделано не было.
В свердловском Минстрое пояснили, что поскольку дом не вошел в региональную программу, он должен быть включен в муниципальную программу и расселен за счет местного бюджета.
Но, как оказалось, случится это не скоро. В администрации ГО умудрились "переписать" дату признания дома аварийным.
"Постановление, согласно которому дом по Обогатителей, 2 был признан аварийным и подлежащим сносу, было вынесено 20 июня 2017 года (!) В соответствии с Жилищным кодексом РФ, в адрес собственников направлено требование, и в течение 6 месяцев со дня получения этого требования они должны принять решение о сносе или реконструкции объекта. На самом деле это формальная процедура. Мы понимаем, что жители не будут ни сносить, ни заниматься реконструкцией дома. По истечении 6 месяцев администрация ГО будет уже сама принимать решение. Сейчас надо просто эти полгода выждать", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе местной администрации.
Что за постановление было в 2011 году - в пресс-службе пояснить не смогли. "Может быть, и было что-то, но по 2011 году коллеги мне не смогли ничего подсказать. В то время я даже не работала", - добавила представительница администрации ГО.
Пока администрация "решает" с расселением дома, пышминцы каждый день рискуют своими жизнями. "Уралинформбюро" просит губернатора региона Евгения Куйвашева и прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова считать данный материал официальным обращением с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в публикации.
Елена ПЛЮХИНА
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