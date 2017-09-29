"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой

На десятки лет?

В Югре вновь всплыла тема ветхих балков, где люди не живут, а выживают. Не одно поколение югорчан выросло в вагончиках, где нет элементарных бытовых условий - туалет и умывальники находятся на улице. И это в регионе, где столбик термометра зимой опускается до минус 40-50 градусов!

К депутатам Думы Югры обратилась многодетная семья из Нягани с просьбой озвучить перед губернатором проблему переселения детей из вагон-городков. Семья воспитывает нескольких ребятишек, в том числе, родившихся после 2012 года, и претендовать на денежные выплаты они не могут.

Свыше 5 лет назад в Югре были разработана муниципальная программа по расселению ветхих балков, субсидируемая из регионального бюджета. На 1 января 2012 года был составлен реестр граждан, проживающих в вагончиках, которым положены субсидии. Поскольку изменений в документ больше не вносилось, дети, родившиеся после 2012 года, как и не вставшие на учет взрослые, на субсидию претендовать не могут. Естественно, после "рубежа" югорчане рожать не перестали. В течение последующих 5 лет в вагон-городках Нягани (и других муниципалитетов) на свет появились сотни, а то и тысячи бесправных ребятишек.

По словам депутата югорской думы Виктора Сысуна, из реестра можно только выбыть. Допустим, в связи со смертью или в случае улучшения жилищных условий. "Это - массовая проблема балочных массивов Югры. В балках выросло не одно поколение югорчан. И вот в третьем поколении практически в каждой семье есть дети, родившиеся после 2012 года", - говорит парламентарий.

Эту проблему народные избранники обсуждали с главой региона Натальей Комаровой 27 сентября 2017 года. Ожидается, что профильным комитетам администрации губернатора и городской администрации Нягани будут даны команды - как решить проблему.

"Мы поставили вопрос ребром: если он не начнет решаться, произойдет социальный взрыв. Президент сказал, что деньги на расселение балков есть. Так что любые ссылки на отсутствие средств - это лукавство! Мы предоставляем порядка 35 миллиардов рублей налоговых льгот нефтяным компаниям, а потом объясняем гражданам, что у нас нет денег. Стыдно, когда туалет и умывальники на улице - и это в 21 веке!" - заявил "Уралинформбюро" депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев.

Стоит напомнить, что о проблеме югорских балков заговорили после того, как в июне 2017 года в ходе "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жительница Нягани пожаловалась на плохую работу региональных властей по расселению непригодных для жизни вагончиков.

Сразу после этого чиновники поспешили отчитаться о проделанной работе: в Нягани на 1 января 2012 года было 1 455 балков, а по состоянию на 1 июня 2017 года их осталось 965. То есть за 5 лет "хозяйке Югры" Наталье Комаровой удалось расселить менее трети построек.

В целом по региону ситуация следующая - на начало реализации программы насчитывалось 9 998 балков, в которых проживало 10 324 семьи. К 1 мая 2017 года их количество сократилось на 43,2% - до 5 677 единиц. При этом на реализацию всех муниципальных программ по ликвидации и расселению балков в 2012–2016 годах было направлено 4,6 миллиарда рублей.

Между тем, югорчане жалуются на то, что даже после вмешательства президента вопрос с ликвидацией балков решается со скрипом.

"Сегодня есть несколько проблем в реализации программы. В Нягани, к примеру, с появлением сертификатов на приобретение жилья спрос на новые квартиры увеличился, а предложение осталось на прежнем уровне. Как следствие, застройщики подняли цены на первичное жилье. Грубо говоря, стоимость однокомнатной квартиры в новостройках Нягани выросла на 400-500 тысяч рублей. Если в первую волну расселения выделенных денежных средств (порядка 700-730 тысяч рублей) хватало на приобретение "однушки", то сегодня их явно недостаточно. Это вопрос к муниципалитетам и к их работе с застройщиками", - говорит Виктор Сысун.

Другая проблема, по его словам, это небольшой срок для реализации сертификата – 45 дней. И если за этот промежуток (при существующих ограничениях) его не использовать, деньги должны быть возвращены.

Подлила масла в огонь и прокуратура. 27 сентября ревизоры отчитались о завершении проверки ситуации с расселением вагон-городков, начатой после обращения к главе государства. В ведомстве пояснили, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ эти городки не относятся к жилым помещениям, так как на них отсутствуют заключения о пригодности для проживания, землеотводы, технические паспорта. А потому проживающие там югорчане не имеют возможности участвовать в приватизации данного жилья, получать льготы по коммунальным услугам и другие меры соцподдержки, передает ТАСС.

Мириться с такой оценкой жители Югры и парламентарии не намерены.

"Это - правовые оценки надзорных структур. Но можно посмотреть иначе. В свое время, когда осваивался Север, людей приглашали работать, предоставляя вагон-городки для проживания. Балки строили предприятия как временное жилье, однако в 90-е годы многие из них были закрыты, ликвидированы или обанкрочены. А вагон-городки остались бесхозными. Но люди не виноваты! Все, что делается по расселению, необходимо доводить до логичного завершения. Это не желание, а обязанность правительства", - уверен Виктор Сысун.

"Уралинформбюро" продолжит следить за балочным фондом Натальи Комаровой.

Кристина ШАБУНИНА

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