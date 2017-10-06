50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

6 октября в прокуратуре Свердловской области был День приема. Приехали Генпрокурор Юрий Чайка, его первый заместитель Александр Буксман, заместители в четырех федеральных округах и прокуроры большей части субъектов Федерации - от Поволжья до Дальнего Востока.

Как отмечает корреспондент "Уралинформбюро", все они, включая первое лицо, пришли на совещание в цивильных костюмах. Через которые все равно "просвечивали" генеральские звезды. Сложно передать энергетику зала, в котором сидит сотня прокурорских руководителей. Лица суровы, никто даже ненароком не смотрит в телефон - из президиума легко просматривается весь периметр. Идет "разбор полетов" с информатизацией.

Лучше сразу сказать, что нас ждет года через 3-4. Прокуратура должна перейти от регистрации преступлений к их предсказанию. Такой прогноз дал приглашенный заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак. По его словам, правоохранители ряда развитых стран уже прогнозируют тип и район будущих преступлений, например, краж и грабежей. И предотвращают часть из них.



Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак (справа) предрек повальную компьютеризацию органов прокуратуры.

Пока же российский криминалитет спасает низкая компьютерная грамотность и слабая техническая вооруженность прокуроров. Как сообщил Юрий Чайка, половина используемой ими техники требует ремонта и замены.

Олег Пак пообещал, что к 2020 году поголовно все работники прокуратуры будут с исправным компьютером и доступом к разветвленной базе данных. Плюс к тому у них будут программы мониторинга и анализа. "Сегодня сотрудники прокуратуры тратят 800 тысяч часов в год на анализ публикаций СМИ, это нерационально", - отметил он. А также сообщил, что расходы прокуратуры на пересылку почтовых сообщений обходятся налогоплательщикам в 350 миллионов рублей в год.

Электронная почта, использование портала Госуслуг для диалога с гражданами, отказ от ручной регистрации преступлений - это обещано в ближайшей перспективе. А пока что ляп на ляпе.

"Пилотное" внедрение Государственной автоматизированной системы правовой статистики в 27 регионах России вызывает у Юрия Чайки плохо скрываемое неудовольство. Проверка выяснила, что 50 тысяч совершенных преступлений остались в бумажной картотеке и не были оцифрованы. Отсюда возможность их укрытия.



Юрий Чайка (справа) не упустил возможности пообщаться тет-а-тет со своим заместителем Юрием Пономаревым, возглавляющим управление Генпрокуратуры в УрФО.

У прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева Генпрокурор с металлом в голосе спросил: почему в ГАС за первое полугодие была внесена информация лишь о 40% дел, направленных в суды? Тот поспешил отчитаться - теперь там уже 100%. Показалось, что неуспевающий был бы рад отчитаться за 101%.

А вот прокурор Чувашии Василий Пословский критики не удостоился. Возможно потому, что в отличие от коллеги, привел примеры эффективного использования информационных ресурсов для раскрытия преступлений в сфере госзакупок.

Двухчасовой разговор о плюсах и минусах "Большой цифры" на просторах прокуратуры оказался явно не для ушей приглашенных журналистов. Сначала их вежливо попросили постоять за дверями при докладе ДСП, а на середине совещания окончательно выставили из зала. Наверное, для перестраховки. Прокурорское слово оно ведь точно не воробей, а птица покрупнее. Кстати, Юрий Чайка "по-английски" избежал общения с прессой после мероприятия.



Прокурорские руководители пришли на совещание в цивильных костюмах, в них же предстали перед фотообъективом.

Цифровая трансформация прокуратуры России в ближайшие годы обойдется в несколько миллиардов рублей. Только на создание единой защищенной сети передачи данных в 2017 году выделен 1,1 миллиарда рублей. К гербу прокуратуры с щитом и мечами вскоре могут добавить и символ Интернета.

Дмитрий БУЗДАЛОВ