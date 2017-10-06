Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

В Свердловской области возник новый участок боя на линии фронта между антиклерикалами и Русской православной церковью. Волей-неволей задумываешься - не очередной ли это отголосок убийства царской семьи в Екатеринбурге, которое многими воспринимается как неотразимый удар по православию?

В 2017 году хороводы противников РПЦ вокруг пруда в центре мегаполиса стали явлением обыденным. Но тут есть хоть какое-то объяснение – кому-то нравится идея возвести там Храм-на-воде взамен Екатерининского горного собора, уничтоженного в 1930 году, кого-то она бросает на протест. "Уралинформбюро" ранее высказывало тезис о том, что власти Екатеринбурга по сути "сослали" новый храм в акваторию пруда. Другого места ему в центре города, в соответствии с исторической правдой, а не на отшибе, предложено не было. Хоть референдум проводи в день выборов президента России с вопросом – быть ли храму?

Тем временем война разгорелась за три исторических здания в Екатеринбурге, которые изначально принадлежали Екатеринбургской епархии. Сегодня они на балансе Свердловской области и в них располагаются Екатеринбургский монтажный колледж (Декабристов, 83), Екатеринбургский экономико-технологический колледж (Декабристов, 58), Свердловский мужской хоровой колледж (Ленина,13/Сакко и Ванцетти, 41). Учебные заведения плоть от плоти регионального министерства образования, внимание которого "Уралинформбюро" долго акцентировало на нарушения с учебными помещениями частного Уральского финансово-юридического колледжа. Чиновники в упор их не хотели видеть, пока им прокуратура не вручила "волшебные очки".

В данном же случае ни Минобраз, ни Мингосимущество не хотят терять здания, в которых размещаются не только студенты, но и арендаторы – коммерческие структуры. Отдельной статьи заслуживает работа самих учебных заведений – оставим это на потом.

Нас сейчас интересует решение Арбитражного суда Свердловской области, принятое 27 сентября. Его полный текст был изготовлен 4 октября и попал в распоряжение редакции.

Судья Людмила Бирюкова – кандидат юридических наук, 12 лет стажа в свердловском арбитраже. Ей довелось рассматривать заявление Екатеринбургской епархии, попросившей признать незаконным и отменить решение МУГИСО от 6 июня 2017 года об отказе в передаче имущества (зданий колледжей) в собственность РПЦ.

Чиновники свой отказ мотивировали тем, что отсутствуют архивные данные о том, что запрашиваемые объекты являются имуществом религиозного назначения. А потому на них не распространяется федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

Собственно, для реализации прав на основании этого закона надо представить справку, содержащую в том числе сведения об истории строительства и конфессиональной принадлежности имущества. Екатеринбургская епархия положила на судейский стол архивную справку Российского государственного исторического архива, в которой черным по белому написано – здание по улице Декабристов, 83 было построено для нужд Епархиального женского училища. Аналогичная справка есть и по зданию на Декабристов, 58 – пансиону этого училища, который располагался в квартале, принадлежавшем Ново-Тихвинскому женскому монастырю.

Даже свердловское министерство культуры и туризма именует этот объект культурного наследия как "Пансион женского епархиального училища". А здание на Ленина,13 - такой же объект наследия с наименованием "Алексеевское реальное училище: здание пансиона с домовой церковью. 1880-1890 годы". Церковь во имя князя Александра Невского была пристроена к зданию реального училища в 1887 году и освящена в 1901-м, что подтверждается архивной справкой.

Разумеется, руководство колледжей в один голос заявляет, что нет доказательств, "позволяющих установить признаки, необходимые для квалификации объекта недвижимости в качестве объекта религиозного процесса". Да, соглашаются в Екатеринбургском монтажном колледже, в 1920 году здание Епархиального училища было национализировано. И что с того?!

Ну, да Бог с ними, с нынешними "квартирантами"! Суд в своем решении руководствуется не воплями "мое, не отдам", а буквой закона.

Внимательно читаем решение, принятое Л.Бирюковой: "суд приходит к выводу, что в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, с необходимой степени достоверности свидетельствующие о возведении (строительстве) спорных нежилых помещений для осуществления и (или) обеспечения деятельности религиозной организации…". Отсюда следует – в удовлетворении заявленных требований Екатеринбургской епархии отказать в полном объеме.

Как там у Козьмы Пруткова? Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол", не верь глазам своим. Когда на женское Епархиальное училище в 1925 году приколотили вывеску Уральского госуниверситета, а в 53-м монтажного техникума, здание-то все равно осталось религиозного происхождения! На-ци-о–на-ли-зи-ро-ван–но-го большевиками. Революции 100 лет - вот Епархии ответ: нет!

Тут, конечно, не до смеха с шутками-прибаутками. Следуя логике судьи Бирюковой, можно было вообще не возвращать Екатеринбургской епархии ряд зданий, входящих в ансамбль Ново-Тихвинского женского монастыря. Позвольте – какие еще нужны доказательства сверх представленных в материалы дела? Ну, пусть тогда свердловский Минкульт вычеркивает из реестра культурных объектов упоминание о пансионе Епархиального училища. Назовет его хоть домом терпимости! Ну, не синагогой же!

Екатеринбург, как сыр в масле, катается в скандалах, так или иначе затрагивающих РПЦ. Сошел с первых полос покемонофил Соколовский, тотчас возник Храм-на-воде. Теперь "стояние у трех колледжей". Cui prodest?

Вадим ДЫНИН