Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

У олимпийского чемпиона Антона Шипулина "отняли тему". И не где-то во Франции или в Германии – на родине. Любовь к биатлону среди свердловской молодежи укрепляет не именитый спортсмен, а энтузиасты из ревдинского спортивного клуба "Старт". Сегодня в первую очередь они развивают лазерный биатлон в Свердловской области. Хотя пару лет назад в этой "теме" был замечен и Благотворительный фонд Шипулина.

Это новый вид спорта, имеющий перспективы благодаря тому, что из винтовки с лазером можно палить даже тинейджеру – он никого случайно не подстрелит. Ревдинцы пришли в региональный Департамент по делам молодежи за помощью в покупке двух винтовок. Попросили 150 тысяч рублей и получили 125 тысяч. Так для них закончилось участие в недавно проведенном конкурсе на предоставление субсидий некоммерческим организациям для реализации проектов по работе с молодежью в 2017 году.

В общей сложности на 27 проектов по итогам двух туров конкурса было выделено 3,7 миллиона рублей. В чем-то итоги можно считать субъективными – "судейская коллегия" из 14 человек, в том числе директор "Уралинформбюро", это же люди со своими представлениями, что важнее для молодежи – разговоры о вреде наркотиков или лыжный поход.

Благотворительный фонд Шипулина заявил на этот конкурс четыре проекта и, пожалуй, лишь звездное имя биатлониста спасло претендентов от разгромного фиаско. Один проект вовсе не прошел заочный тур. А тройка оставшихся вызывает немало вопросов. Например, предложенный турнир "Три богатыря" для иностранных студентов вузов Екатеринбурга. Организаторы намерены обучить первокурсников из Африки и Средней Азии русским состязаниям. Запросили из бюджета 207 тысяч рублей, субсидия в итоге составила 140 тысяч. Спрашивается – с какой стати свердловский бюджет должен выделять средства на перетягивание каната иностранцами? Или так воспитывается толерантность среди молодых болельщиков в преддверии игр чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге?

Предложили шипулинцы и более иллюзорный проект – "Школа бюджетного здорового питания для студентов "Гастриту.NET". Как рассказали авторы, с помощью шеф-повара компании "Кейтеринбург" они отвадят студентов от фаст-фуда и на своем сайте научат правильно питаться на стипендию. Ну, с "Кейтеринбургом" понятно – эта компания в свое время "засветилась" в скандалах с детским питанием, но ее глава входит в Попечительский совет фонда Шипулина. А вот как на стипендию в тысячу рублей правильно питаться – это вопрос занятный. На него члены комиссии ответ так и не получили, но 101 тысячу рублей из бюджета все-таки выделили.

У вознагражденных шипулинских проектов даже обязательной сметы расходов не было. Есть имя – можно и без таких формальностей денежку заполучить.

Еще одно имя, пусть даже и не произнесенное, помогло получить 106 тысяч рублей на проведение футбольного молодежного турнира 4-5 ноября свердловским "афганцам". Председателем правления Свердловской областной организации является Виктор Бабенко – представитель правительства в региональном парламенте. А где же спонсоры – частные компании? Так их уговаривать надо, куда проще с таким "батяней" протянуть руку к бюджетному карману!

Впрочем, были проекты, лишний раз доказавшие, что есть Имена с большой буквы, потому что за ними стоят Идеи, не меркнущие уже более полувека. Крапивинская "Каравелла" представила проект театрализованного фестиваля "Острова и капитаны", который пройдет 23 декабря, а также турнира юных фехтовальщиков из восьми муниципалитетов "Рыцарство. Отвага. Честь". Эти проекты набрали максимум среди всех участников. И, честно говоря, жаль, что крапивинцы попросили сущие крохи, так как основную финансовую нагрузку по далеко не дешевым и сложным в организации мероприятиям взвалили на свои плечи. В общей сложности им выделили 230 тысяч рублей - меньше чем невнятным шипулинцам. В название фехтовального турнира так и просится добавка – Скромность, которая украшает достойного человека.

Итоги конкурса наглядно доказали, что молодежных проектов в муниципалитетах "днем с огнем поискать". Есть энтузиасты сродни крапивинцам, которые пусть не шпагой, а боксерскими перчатками воспитывают честь и отвагу. Краснотурьинский клуб "Дружина" получил 175 тысяч рублей на приобретение спортинвентаря.

А нижнесалдинскому туристическому клубу "58-я параллель" выделили из бюджета 127 тысяч на покупку палаток и прочего снаряжения. С помощью такой подпитки им будет легче организовать многочисленные молодежные походы, включая ночной лыжный поход 23 февраля в память местных десантников, ушедщих в горнило Великой Отечественной. Вот такие бы примеры воспитания патриотизма и мужества культивировать по Свердловской области Виктору Бабенко, а не мячик гонять по сугробам!

И, наконец, про "Ночь музыки", которая своими раскатами в этом году лишила покоя жильцов элитных домов в центре Екатеринбурга. Организаторы заявили проект Ural music school для обучения талантливой молодежи в преддверии музыкального баттла 2018 года и были очень близки к субсидии. Может быть, зря они столь часто упоминали имя одного из наставников – Вадима Самойлова, надо было налегать на Александра Пантыкина. Правильное имя – это к деньгам!

Вадим ДЫНИН