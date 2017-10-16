"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

На Западе есть такая забава для "богатеньких буратин": пожить несколько дней в антураже Средневековья. За очень немалые деньги они снимают настоящий рыцарский замок без воды, отопления, электричества и туалета. Вместо привычных коммунальных удобств — камин в зале, колесо со свечами под потолком и сортир во дворе.

Романтика! Впрочем, екатеринбуржцы на пересечении улицы Фабричной и переулка Коломенского в таком вот "средневековье" живут уже давно. Некоторые — с самого рождения. И никаких эмоций, кроме страха за свою жизнь и здоровье, при этом не ощущают. А жильцы дома №38 по улице Фабричной Максим и Татьяна Минеевы опасаются еще и за безопасность своих малолетних детей.



Добро пожаловать в коммунальный ад...

Не пожар, так потоп

Поводов для такой тревоги немало. Во-первых, потолок в детской, который из-за запредельного износа конструкций заметно прогнулся. Когда соседи сверху ходят по квартире, потолок скрипит и стонет так, словно еще секунда и он с грохотом обвалится прямо на детскую кроватку.

Во-вторых, электропроводка. Она постоянно перегорает. Изоляция на проводах "самопальная", щиток искрит, пробки летят, а малейший перегруз в сети грозит оставить без света весь дом. Что будет, если ребенок случайно заденет эти провода, даже не хочется себе представлять.



После такой проводки никакой фильм ужасов не страшен.

В-третьих, отопление. Оно здесь печное, причем, как в анекдоте, "светит, но не греет". А вот дымит весьма изрядно, потому что перегородки между квартирами давно прогнили, и дым от печки соседей свободно идет в квартиру Минеевых. Несколько раз из-за этого чуть пожар не случился. К счастью, обошлось без жертв и разрушений, но доски в полу серьезно обгорели.

В-четвертых, водопровод. Его попросту нет ни у Минеевых, ни у их соседей. Чтобы элементарно помыть детей, воду приходится брать из уличной колонки и таскать на второй этаж. Зато во время дождей воды хоть отбавляй: льется прямо в квартиры через дырявую крышу. Потолочные плиты и обои из-за постоянных потопов местами отошли, местами держатся на честном слове. "Через потолок небо видать!" — горько шутит Максим.



Потолок в роли "дамоклова меча": может рухнуть в любой момент.

Но дыры зияют не только в потолке. Стены в подъезде тоже изъязвлены пробоинами, словно по дому стреляли из крупнокалиберных орудий. Жильцы прикрыли эти пробоины фанерой: хоть и не эстетично, зато не так дует в холодные дни. А холодно в этих домах всегда, особенно по зиме, когда многие жильцы, чтобы не замерзнуть, уезжают жить к родственникам на "большую землю".

И где комиссия, создатель?

Бараки в поселке Изоплит настолько стары, что помнят еще времена товарища Сталина. Их возвели в конце 40-х годов прошлого века. В советское время они находились в статусе общежитий совхоза "Цветы Урала", однако в 90-е совхоз приказал долго жить. А "общаги" остались. Правда, не все: часть бараков отселили и снесли частные застройщики.



Жильцы дома на Фабричной завидуют соседям: их барак давно отселили, теперь за забором высится аккуратный коттеджик.

Домам по Фабричной,38 и Коломенскому,4 в этом смысле повезло куда меньше: они лишь два года назад перешли под муниципальное "крыло", хотя руководство совхоза просило снять с этих бараков общежитский статус еще в 1995 году. Причем муниципалитет согласился взять эти развалины лишь после соответствующего решения суда. Тогда же баракам назначили управляющую компанию — ЕМУП СУЭРЖ.

Но жить в доме от этого комфортней не стало. По словам Татьяны Минеевой, ЕМУП СУЭРЖ формально выделил дому дворника, однако убирают двор сами жильцы. "Теперь требуют платить 1000 рублей за ремонт крыши, а ремонта нет и нет, только шифер постелили", — возмущается она.



Еще в 90-е годы умирающий совхоз умолял взять "общаги" на баланс города.

Закономерен вопрос: не пора ли эти опасные дома расселить и снести? А вот здесь и кроется главная загвоздка этой некрасивой истории. Экспертиза, сделанная в прошлом веке, сегодня, увы, недействительна. Нужно проводить новую. По закону организовать процесс должна межведомственная комиссия. Однако в мэрии Екатеринбурга, по словам жильцов дома №38, не спешат эту комиссию создавать.

В списках не значились

Наши собеседники утверждают, что они обращались ко многим чиновникам с просьбой посодействовать в отселении. Пока — безрезультатно. Городские власти советуют нанять экспертов за свой счет. В кулуарных разговорах звучала и примерная стоимость такой экспертизы: от 70 до 200 тысяч рублей. Ни у Минеевых, ни у их соседей таких денег, разумеется, нет.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман тоже знает о проблеме бараков в Изоплите. "Будет куда их переселить — переселим", — коротко резюмировал он в беседе с "Уралинформбюро". По его словам, в данный момент в очереди на отселение стоят 15 000 екатеринбуржцев. Судя по всему, обитателей Фабричной среди них пока нет…

Гордума Екатеринбурга еще 4 года назад взяла эти дома "на карандаш...



... и включила в список на отселение до 2025 года.

В конце минувшей недели "Уралинформбюро" направило в администрацию Екатеринбурга официальный запрос на тему сроков отселения и сноса этих двух бараков. Ведь оба дома еще в 2013 году попали в соответствующий список Екатеринбургской гордумы. Согласно этому документу, эти дома должны быть снесены до 2025 года.

Ответа пока нет. Однако, по словам жильцов, эту же дату — 2025 год — им назвал в личной беседе Сергей Сорокин, начальник жилищного отдела администрации Кировского района. "Уралинформбюро" обратилось к нему за подтверждением этой информации.

"Эти дома действительно ранее были включены в программу отселения до 2025 года, — сообщил Сергей Сорокин в беседе с корреспондентом агентства. — Но их планировалось отселить за счет застройщика. Однако в 2016 году в связи с изменениями в сфере градостроительных полномочий гордума скорректировала список, сократив сроки до 2020 года и оставив в реестре лишь те дома, где уже есть договоры о развитии застроенных территорий. К сожалению, эти дома в новую редакцию не попали".

По словам чиновника, бараки на Фабричной и Коломенском можно включить в муниципальную программу отселения и сноса, но при одном условии: они должны быть признаны аварийными. Для этого их должна обследовать межведомственная комиссия, однако сама экспертиза при этом будет для жильцов платной.

"Экспертизу может оплатить застройщик", — пояснил Сорокин, оговорившись, что районная комиссия при этом имеет право лишь провести визуальный осмотр строений и зафиксировать их состояние.

Прокуратуру уже оповестили

Следует сказать, что недавно судьбой обитателей улицы Фабричной озаботились депутаты. И не городские, а федеральные. Так, депутат Госдумы РФ Данил Шилков в данный момент уже отправил запросы в областную прокуратуру и Госжилинспекцию, чтобы проверить законность действий муниципальных чиновников.

Кроме того, он попросил прокуратуру посодействовать в создании межведомственной комиссии для проверки "убитых" домов. "Жилье это муниципальное, а значит, муниципалитет обязан его содержать, — прокомментировали запрос помощники депутата. — А в том состоянии, в котором эти дома находятся сегодня, видно, что ждать с отселением нельзя: они вполне могут рухнуть уже через год".

Неделю назад "Уралинформбюро" решило провести осмотр бараков самостоятельно. Вынуждены подтвердить: в этих, с позволения сказать, "домах" жить не только невозможно, но и опасно.

Евгений СУСОРОВ