"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

Дороге на Серебрянку под Нижним Тагилом, о существовании (точнее, отсутствии) которой узнал даже президент России Владимир Путин, дали жизнь. На реализацию этого многострадального во всех смыслах проекта потрачено 250 миллионов бюджетных рублей, сообщил "Уралинформбюро" и.о министра транспорта Свердловской области Василий Старков.

На подъезде к своротку на Серебрянку по правому борту машины из ниоткуда вдруг всплывает дорожный указатель с таинственной надписью "Грань". Указатель не врет: здесь действительно пролегает самая натуральная грань, если не между мирами, то между временами года точно. Ровно за 60 километров до Серебрянки на кавалькаду машин, движущихся перед нами, обрушивается зима.

Мокрый снег остервенело летит в лобовое стекло, а машину тут же начинает мелко трясти. Это знак, что асфальтовая дорога кончилась, дальше – грунтовка, уже изрядно подмоченная осенней непогодой. Превратить грунтовку в болото мешают дренажные траншеи, протянувшиеся вдоль обочин дороги. Выглядят они не особо эстетично, от кромки леса отсекают "намертво", ни вплавь, ни вброд их не преодолеть, однако водители довольны: вода в траншеях, колеса не вязнут в слякоти, можно набрать хорошую скорость, причем без угрозы для кардана и мостов.



На фото слева: дренажная траншея, не дающая дороге "поплыть". На фото справа: а вот так эти траншеи "выгрызали" в мае 2017 года.

Небольшое село Серебрянка, расположенное на границе Свердловской области и Пермского края, прославилось на всю страну осенью 2015 года — тогда затяжные дожди за несколько дней превратили дорогу между селом и Нижним Тагилом в 80-километровый грязевой поток. С "большой землей" прервалось транспортное сообщение. Несколько недель люди жили практически в блокаде: без продуктов и возможности вызвать скорую.



С "большой землей" Серебрянку раньше связывал только этот мост, а теперь еще и 60-километровая дорога

Спасать ситуацию пришлось Владимиру Путину, который дал поручение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву запустить движение по дороге к 20 июня. Сверх того региональные власти пообещали главе государства, что к октябрю полностью сдадут проблемную трассу в "грунтовом" варианте.

Слово свое губернатор и его команда сдержали, в чем убедилась бригада "Уралинформбюро", без особых проблем проехав 20 октября по всему 60-километровому "плечу".



Один и тот же участок в мае (справа) и октябре (слева): найдите десять отличий...

В мае аналогичный "рейд" не удался: дорога была перегорожена тяжелой строительной техникой, а вместо накатанного грунта под колесами скрипели очень крупные и очень острые камни. Работа, что называется, кипела день и ночь, хотя продвигалась и небыстро. Подрядчик был уверен: уложатся в срок. И слово свое сдержал.

Обитатели Серебрянки губернаторским подарком вполне довольны. Как заявил "Уралинформбюро" местный житель Дмитрий Шадрин, то, чем была дорога, и то, чем она стала - "это же небо и земля!" О том, чтобы получить в подарок асфальтированное шоссе, серебрянцы не мечтают. Но при этом уверены: если за трассой как следует не следить, она опять "убьется".



Дмитрий Шадрин дорогой доволен, хотя она и не асфальтирована

Следить за реанимированной дорогой обязательно будет компания-подрядчик, которая трудилась на этом объекте, начиная с февраля 2017 года. Такое обещание дал журналистам замначальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов.



Дорожная лаборатория проводит последнюю проверку качества трассы

"На сдачу дороги приехала передвижная дорожная лаборатория, — сообщил он. — Ее специалисты выполнят все необходимые измерения, и, если обнаружат какие-либо недостатки, подрядчик устранит их в течение ближайших дней". Как заверил Мелехов, представители подрядной организации будут весь гарантийный срок оперативно устранять любые повреждения, от коих не застрахована ни одна дорога, включая крутые хайвеи.



Замначальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов

Василий Старков в свою очередь уверен: дорога выстоит и перед погодными катаклизмами, и перед транспортной нагрузкой. Секрет прочности, по его словам, прост: при ремонте путепровода на нем полностью заменили старый грунт (из-за которого дорога "плыла" и проваливалась после дождей) на мелкофракционную скальную породу, сверху положили грунт помельче, а поверх этого слоя для надежности еще раз присыпали скальным щебнем.



И.о министра транспорта Свердловской области Василий Старков делится планами областного руководства по дорожному ремонту

Кроме того, решен вопрос с автобусным сообщением. "По желанию жителей поселка мы немного скорректировали график его движения, сделав более комфортным для жителей. Определен новый перевозчик, который собирается для перевозки местных жителей купить еще один полноприводный автобус. Думаю, что следующей весной автобусное движение на этом участке уже откроется", — заявил глава Минтранса.

Областные власти, судя по всему, не собираются останавливаться на достигнутом. В планах Минтранса — ремонт дороги между поселками Махнево и Болотовское, а в перспективе - организация проезда от поселка Гари до села Андрюшино. Но для реализации этих планов нужна отдельная программа, работа над которой скоро начнется.

По мнению Старкова, чтобы денег на дороги всегда хватало, нужно более тщательно планировать ремонтные работы, по возможности не влезать в долгосрочные и дорогостоящие капремонты и больше внимания уделять ликвидации колейности на трассах.

По словам Олега Мелехова, действующая в Свердловской области программа предусматривает не только "ямочный" ремонт, но также реконструкцию и строительство дорожных объектов. На ее реализацию заложено 60 миллиардов рублей. Будет ли дорожная "копилка" пополняться, зависит от многих факторов, в том числе от собираемости акцизных сборов и транспортного налога.

Евгений СУСОРОВ, София МУХАМЕДЬЯНОВА.

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