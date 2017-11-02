На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

В рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске 8 ноября 2017 года пройдет первый Форум ректоров вузов двух стран. Руководители высших учебных заведений будут обмениваться опытом в повышении конкурентоспособности студентов, инновационной деятельности и, конечно, обсудят стратегическое партнерство вузов.

Университеты Челябинской области давно и плотно работают с соседним государством – географическая близость обязывает. О них абитуриенты наслышаны: регион регулярно представляет возможности своего образования в Казахстане. В частности, с южноуральскими вузами можно было познакомиться в ходе выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

Еще в 2015 году в ходе визита делегации Костанайской области в Челябинск был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере технического образования. Губернатор региона Борис Дубровский держит на контроле реализацию соглашения о торгово-промышленном, научно-техническом и культурном сотрудничестве Южного Урала и Казахстана.

Без трудностей перевода

Как рассказали "Уралинформбюро" в Министерстве образования и науки Челябинской области, среди 110 тысяч южноуральских студентов 5,5 тысячи – граждане иностранных государств. За образованием в регион приезжают из Конго, Иордании, Китая, Малайзии, Армении и других стран. Естественно, самое большое число студентов приходится на молодежь из Казахстана, с которым у Челябинской области общая граница, и где относительно хорошо знают русский язык.

Самый любимый у граждан Казахстана - Южно-Уральский государственный университет, где сейчас их обучается около 3 400 человек. Больше всего студентов в бакалавриате юридического института и Высшей школы экономики и управления. Также популярны институты туризма, архитектуры, медико-биологическая школа, школа электроники и компьютерных наук. 324 человека из соседней Республики поступили в магистратуру вуза, 27 – в аспирантуру.

Следует отметить, что Южно-Уральский государственный университет подписал 22 договора с университетами, институтами, академиями и различными образовательными и научными организациями Казахстана. Для тех, кто не готов ехать в Россию ради образования, есть "лайт-версия" заграничной учебы. В ЮУрГУ и казахских университетах действует программа академической мобильности. Благодаря ей студенты могут вернуться в alma mater с перезачетом результатов зарубежного обучения.

"Свежую струю" в преподавании в ЮУрГУ вносят иностранные педагоги. Приглашенные научные работники создают новые образовательные программы, включая программы на английском языке и программы двойного диплома.

"Талантливые иностранные педагоги повышают качество научной и образовательной деятельности в вузе, помогают избежать застоя и отставания в научной деятельности. Обучение у них помогает выпускникам быстрее адаптироваться к работе в условиях глобализации, расширяет их возможности в трудоустройстве, – уверена начальник отдела продвижения в рейтингах управления международного сотрудничества ЮУрГУ Людмила Лапина. – Сегодня в нашем вузе читают лекции 15 профессоров и доцентов из Казахстана, а к сотрудничеству в научных исследованиях в качестве инженеров-исследователей уже были привлечены 45 молодых научных работников из этой Республики".

В сотрудничестве с казахскими университетами Южно-Уральский госуниверситет реализовал программу Евросоюза по созданию системы профессионального информационного образования. В 2017 году стартовала программа Erasmus+ для усовершенствования обучения в теплоэнергетических системах.

На Южный Урал за баяном

Едут студенты из Казахстана в Челябинскую область и за узкоспециализированным образованием. В Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки сегодня учатся 37 человек на очном отделении и 14 – на заочном. Представители Республики составляют около 25% от общего числа всех студентов, рассказал "Уралинформбюро" проректор по творческой и международной деятельности Андрей Дыльков. Это, кстати, самый высокий показатель представительства среди южноуральских вузов.

Отделение иностранных студентов в консерватории существует более 20 лет. И студенты из Казахстана есть всегда. "Учатся на всех направлениях: выбирают и инструментальное исполнительство, и вокальное, и хореографию. Абитуриенты едут к конкретным педагогам, потому что наслышаны об их уровне. Например, знают, что у нас есть замечательные "народники", преподаватели по баяну и аккордеону, и едут конкретно к ним", – делится Дыльков.

В Казахстане есть лишь одна консерватория, а потому Магнитогорскую с громким именем и территориальной близостью там считают удачным вариантом.

В Казахстан со своим уставом

Челябинский государственный университет решил привезти "гору к Магомеду". Он единственный из южноуральских вузов с 2000 года имеет филиал на территории Казахстана (всего в Республике действуют филиалы 5 российских университетов). Обучение в Костанае идет по программе российского Минобраза и на русском языке.

Приграничные Челябинская и Костанайская области всегда отличались смешанным национальным составом. Оба региона постоянно уделяют внимание вопросам прав казахов, проживающих на территории России, и этнических россиян в Казахстане.

"Вопрос о создании филиала ЧелГУ в Костанае был инициирован депутатами Парламента Казахстана, рядом общественных объединений и поддержан председателем Интеграционного комитета стран СНГ. Его открытие решило многие вопросы, возникшие с установлением границ между двумя нашими государствами. Сейчас 4 000 студентов получают там образование по 6 направлениям бакалавриата, специалитета и 9 направлениям профессиональной переподготовки", – рассказал "Уралинформбюро" первый проректор Челябинского государственного университета Андрей Петров.

Основная задача вуза – удерживать кадры в Казахстане. До открытия в Костанае филиала ЧелГУ молодые жители этой области (в основном этнические россияне) выезжали на учебу в Россию, чтобы по окончании вуза там и остаться. Сейчас до 90% выпускников филиала трудоустраивается в Костанайском регионе. У филиала заключено 111 договоров о взаимном сотрудничестве с государственными структурами, коммерческими организациями, акимами городов и районов области. Специалисты с дипломом университета заметны в сфере межгосударственного сотрудничества - экономисты владеют знаниями об экономике как России, так и Казахстана, юристы – о законодательстве двух стран.

Изучить соседа

В челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ казахских студентов не много, однако заметен рост интереса к этому учебному заведению. Если с 2010 года там прошли обучение и получили дипломы всего 14 граждан Казахстана, то сейчас по программам бакалавриата обучаются 18 человек, в магистратуре – 6.

Есть у вуза и программа академического обмена студентами – с Евразийским университетом имени Л.Н. Гумилева в Казахстане. К тому же соседняя Республика - важный объект для академического исследования. "Вуз у нас экономический, а граница с Казахстаном – конкурентное преимущество, которым Челябинская область должна пользоваться. Поэтому среди прочего мы часто изучаем экономические возможности региона. Так, мы провели исследование по созданию трансграничного коридора экономического развития "Южный Урал – Северный Казахстан", – рассказал директор филиала, профессор Сергей Зырянов.

Он отметил предложение вуза создать в южноуральском Троицке российско-казахский научно-инновационный центр современных агротехнологий. Там с подачи РАНХиГС уже проводится ежегодная международная ярмарка.

Великий и могучий всех объединит

Во всех вузах признают, что казахстанские студенты практически не отличаются от российских. Граница между странами и разница менталитетов не ощущаются. И все же едут за образованием в первую очередь те, кто свободно владеет русским языком. А он с каждым новым поколением в бывших советских республиках сходит на нет.

Министерство образования и науки Челябинской области целенаправленно поддерживает интерес к "великому и могучему" за рубежом. На базе Костанайского филиала ЧелГУ ежегодно организуется конкурс молодых ораторов "Златоуст". Там же проходят ежеквартальные заседания Совета по русскому языку и российской словесности.

А чтобы российское образование было еще доступнее, с подачи министерства в ЮУрГУ организовали программу дистанционного обучения e-learning.

Челябинская область неразрывно связана с Казахстаном. Двухдневный форум под эгидой президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева наглядно демонстрирует это. Один день отведен бизнесу и политике, а второй - формированию единого образовательного пространства. Потому что на фоне мировой глобализации лучше дружить домами.

"Челябинская область занимает второе место среди российских регионов по товарообороту с Казахстаном, в самых различных отраслях и сферах есть достаточное число совместных проектов, которые уже работают или появятся в перспективе. Их реализация – дело рук людей: образованных, целеустремленных, нацеленных на совершенствование, – заявил губернатор Борис Дубровский. – Именно поэтому развитие человеческого капитала станет основной темой российско-казахского Форума и будет обсуждаться на всех его площадках".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО