"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Ситуация с питьевой водой в Свердловской области вызывает тревогу. Например, жители Первоуральска регулярно жалуются на "кофе" из водопроводных кранов. Именно потому муниципалитет стал второй точкой на карте региона, которую в рамках Всероссийской акции "Вода и здоровье" с проверкой посетили общественники и специалисты проекта "Школа грамотного потребителя".

"Наша задача – совместно с администрацией города, депутатами и специалистами ведомств решить проблему, чтобы жители города пили чистую качественную воду", - говорит секретарь региональной Общественной палаты и координатор проекта Сергей Полыганов.

По данным местного Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2017 года в ведомство поступило 37 жалоб горожан на плохую воду. 14 из них прислали жители дома на улице Емелина, 19.

"В кранах вчера вообще черная вода была – и горячая, и холодная. Приходится длительное время пропускать воду – ни умыться, ни чайник вскипятить. Живем в доме почти 20 лет, ситуация изменилась лет 5 назад. Раньше нижнесергинская вода была, а сейчас, видимо, с Верхне-Шайтанского пруда берут", - рассказывает Александр Разумный.

"Вы понюхайте воду! Вонючая? Вонючая!" – протягивает банку с водой еще одна местная жительница Зулгафия Хакамиева

Вода действительно "ароматная", на дне – коричневый осадок.

"И это еще кипяченая! Вкус ужасный просто. Бывает, утром встанешь – дышать в квартире нечем от воды. Она не то, что ржавая. Она коричневая! У сына, когда переехали сюда, началась онкология. Уже три человека в подъезде умерли от онкологии. Надо решать этот вопрос!", - возмущается женщина.

Специалисты Роспотребнадзора взяли воду для анализа на вводе в дом и в квартире заявителей, но, по их словам, объективного результата ожидать не стоит. "Водный источник открытого типа уже покрылся льдом. Это напрямую влияет на качество воды, поскольку сверху загрязнение не поступает", - поясняет специалист.

Домом на Емелина заведует управляющая компания "ДомПлюс". Однако от причастности к "кофейному напитку" специалисты УК открещиваются.

"У нас заключен договор с "Водоканалом", согласно которому граница – это наружная стена дома. Есть ответы от "Водоканала", что очистные сооружения устарели, в связи с чем они не могут предоставить воду соответствующего качества", - сообщила главный инженер УК Надежда Яковлева.

"Управляшка" предлагает дождаться результатов лабораторных исследований воды, отмечая, что с августа текущего года плохих анализов по дому на Емелина не было. Говорить о том, что было раньше, в УК отказались.

Вода в банке действительно "ароматная", на дне – коричневый осадок.

По словам начальника первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ивана Хованова, на сегодняшний день качество воды в Первоуральске стабильное. "Пик ухудшения зафиксирован в июне-июле, когда случился просто вал жалоб на качество воды. Работали по каждому обращению. "Водоканал", как ресурсоснабжающая организация, отвечает за магистральные сети, УК - за внутриквартальные. Основная проблема на сегодня – подача воды с Верхне-Шайтанского водохранилища. Вторая – это внутриквартальные сети, износ которых достигает более 70%", - отмечает он.

Сейчас водоснабжение Первоуральска осуществляется из двух основных источников – Верхне-Шайтанского водохранилища и Нижне-Сергинского месторождения подземных вод. По словам директора первоуральского "Водоканала" Юрия Калинина, если подземная вода полностью, независимо от времени года, соответствует требованиям СанПиН, то вода с водохранилища традиционно ухудшается во время весенне-осеннего паводкового периода. Кроме того, минувшим летом на ее качестве сказались обильные дожди.

При этом очистке подвергается только треть воды, поставляемой с водохранилища! Из 20-22 тысяч кубометров в сутки очищаются 8, остальные "кубики" перед подачей в сеть только обеззараживаются.

"Если говорить о нижнесергинской воде, то ее очистка не требуется, исходная вода из скважин уже чистая. Ее лишь необходимо обеззараживать и подавать в распределительную сеть города. Вода из Верхне-Шайтанского водохранилища проходит и механическую очистку и обеззараживание. Существующая станция подготовки питьевой воды на водохранилище работает с 1962 года, физически и морально устарела, ее проектная производительность 8 тысяч кубометров в сутки не отвечает возросшим потребностям города в питьевой воде", - подчеркивает Калинин.

Свыше 120 тысяч горожан страдают от некачественной воды.

Для того, чтобы решить водную проблему, нужно 370 миллионов рублей. Такова цена, по предварительным подсчетам, фильтровальной станции с установкой мембранной фильтрации. Однако самостоятельно первоуральцам не сдюжить – нужна помощь из бюджета региона. Предварительные договоренности уже есть: 70% дает область, а 30% - город и "Водоканал".

Впрочем, проблема с водой в муниципалитете настолько запущена, что одной фильтровальной станцией не обойтись. Решать ее надо комплексно – в том числе, менять старые, пришедшие в негодность трубы.

"Нужен целый комплекс мер, чтобы чистая вода дошла до потребителей. Документы по строительству фильтровальной станции готовы. Согласительная комиссия Законодательного собрания Свердловской области должна принять решение по выделению средства. Мы, общественники, считаем, что выделять надо, потому что свыше 120 тысяч горожан страдают от некачественной воды. Постараемся донести это до депутатов, чтобы в главный финансовый документ региона на 2018 год были внесены соответствующие поправки", - заявил Сергей Полыганов.

Всего в рамках Всероссийской акции "Вода и здоровье" будет проверено 10 муниципалитетов Свердловской области, где проблема питьевого водоснабжения стоит наиболее остро. Первым стал Кировград. Там принято решение о реализации инвестиционного проекта, строительстве водозаборных станций и ремонте сетей водоотведения. 14 ноября комиссия наведается в Таборы.

Санитарные врачи отмечают существенное превышение санитарно-химического и микробиологического загрязнения водопроводной воды в Свердловской области. По этим показателям регион занимает 38 и 57 места соответственно среди 85 субъектов РФ.

Кристина ШАБУНИНА