Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

Переехать из разваливающегося барака в полноценное жилье — мечта всех обитателей екатеринбургских трущоб. Многие из них ждут ее исполнения десятилетиями. А вот жильцы аварийного дома №22 на улице Даниловской дождались долгожданного переезда… но не рады ему.

Четырежды никому не нужная земля

Ольга Котельникова — многодетная мама. В бараке на Даниловской живет в коммунальной квартире бок о бок с тремя детьми и соседкой, у которой, в свою очередь, еще трое ребятишек. В 2011 году их дом был признан аварийным, спустя два года попал в программу сноса, но расселение началось только в 2017 году.



Фрагмент муниципальной адресной программы, утвержденной депутатами гордумы в 2013 году.

Обычно сносу и отселению предшествует постановление городской администрации. "Уралинформбюро" внимательно изучило список постановлений мэрии с 2013 по 2017 годы — и не нашло ни одного документа, касающегося судьбы ветхих домов №22 по улице Даниловской и №127 по улице Лобкова (они стоят рядом, и сносят их теперь тоже "одним списком").

Зато обнаружились другие, не менее интересные документы. Оказывается, по земле в квадрате улиц Таганская – Красных командиров – Даниловская – Лобкова – Ползунова в 2014-2015 годах было выпущено несколько постановлений мэрии. И все они касались продажи участков в этом районе.

Один из участков — лежащий чуть южнее по улице Даниловской — в 2014 году купил "Атомстройкомплекс". И, кстати, успешно на нем строится. А вот земля под Даниловской,22 и Лобкова,127 никого из застройщиков не прельстила.

Четырежды этот лот выставлялся на торги: в январе, марте, мае и августе 2015 года. Из попытки в попытку падала стартовая цена: с 25 до 12 миллионов рублей… В апреле 2016 года мэрия отменила ряд постановлений, касающихся этого участка. Торги не состоялись.

В августе прошлого года муниципалитет публикует постановление об отселении этих бараков за счет городского и областного бюджетов. Сумма финансирования работ превысила 84,1 миллиона рублей. Снос был запланирован на 2016-2017 годы.

Однако уже в декабре областной минстрой все переиграл. Приказ №985-П от 15 декабря 2016 года предписывает начать подготовку к аукциону по развитию территории в районе улиц Ползунова – Лобкова – Даниловской – Красных Командиров – Таганской – Войкова – Ульяновской.

А в конце августа 2017 года жильцов дома №22 по Даниловской уведомили, что их дом сносят, и они должны до 27 декабря переехать в квартиры, предоставленные им администрацией Екатеринбурга. Причем уведомили... звонком, а спустя всего двое суток мэрия направила иск в суд на принудительное выселение жильцов, "тормозящих" с переездом. Видимо, аукцион прошел успешно. Видимо — потому что никакой четкой информации об его итогах в открытом доступе нет. Что само по себе вызывает вопросы.

В пожарном порядке — на "край географии"

Итак, представьте: вы несколько лет живете в ветхом бараке, делите крохотную коммуналку с соседями и уже устали ждать новоселья. И тут к вам приходят и говорят: срочно бросайте насиженное место и вселяйтесь в квартиру, которой раньше в глаза не видели.

Сказать, что жильцы испытали шок — не выразить и сотой доли их эмоций. Ведь по закону их должны были уведомить минимум за год до предполагаемой даты сноса. Но они решили не скандалить.

В самом деле, когда еще такой шанс выпадет въехать в благоустроенную квартиру. И отправились они смотреть новое жилье на улицах Латвийской, 48/2 (микрорайон Компрессорный) и Цветоносной, 17/4 (микрорайон Мичуринский). Обе новостройки возведены компанией "Группа ЛСР" на Урале.

Квартира на Цветоносной, увы, оказалась не пригодной для заселения в нее двух семей: трехкомнатная студия, в которой помещения практически не отделены друг от друга, дверь между комнатами "распашная", а между кухней и одной из комнат вообще нет стены. Кроме того, у двух комнат — общий балкон. Для одной семьи, может, и сгодится. Для двух — явный дискомфорт.

Неудивительно, что Котельниковы и Ножкины переезжать в эти "хоромы" отказались. Тем паче что "эмигрировать" с Эльмаша в Мичуринский им нет никакого резона: там они работают, там учатся дети. По словам Ольги Котельниковой, она согласна даже на "однушку" со вторичного рынка, но чтобы в соседних кварталах.

Тогда мэрия подала иск в суд на их принудительное выселение — и такое же принудительное вселение на Цветоносную. А администрация Орджоникидзевского района вдогонку направила еще одно уведомление: о сносе дома №22 и изъятии помещений в нем путем выкупа. Но выкуп и принудительное выселение/вселение — два совершенно разных юридических акта. Тут как в анекдоте: либо шашечки, либо ехать.

Нарушены все нормы. Включая Жилкодекс

Впрочем, как сообщил в беседе с "Уралинформбюро" юрист Анатолий Берсенев, иск был заведомо "непроходным". Поэтому суд после короткого разбирательства встал на сторону ответчиков, мотивируя тем, что истец, выселяя жильцов из дома на Даниловской, многократно нарушил ст. 32 Жилищного Кодекса РФ.

Во-первых, жильцам предоставили только один вариант переселения (а не три, как требует закон). Во-вторых, жилье было предложено не в пределах района проживания (как опять-таки требует закон), а на другом конце географии. Кроме того, представители муниципалитета не предложили в качестве альтернативы вариант с денежной компенсацией.



Суд решил, что выселение жильцов из барака на Даниловской, мягко говоря, безосновательно. Фото: Ольга Котельникова.

В-третьих, и это очень важно, Жилищный Кодекс запрещает принудительно переселять собственников помещений. Такая тактика применима только в отношении граждан, снимающих муниципальное жилье по договорам социального найма.

Истец при направлении уведомления жильцам о скором сносе их дома нарушил все мыслимые и немыслимые сроки. Подавать его нужно минимум за год, в самых авральных случаях — за полгода до сноса, чтобы граждане успели подготовиться и спокойно выбрать себе будущее жилье.

Более того, в иске представители мэрии ссылаются на программу отселения граждан из аварийного жилого фонда, срок действия которой истек 1 сентября 2017 года. А иск, напомним, был подан 20 сентября. И уж если "исковать", то в требовании следовало указывать "принудительный выкуп", а не "принудительное переселение", считает Берсенев.

В чем же тогда причина спешки, с которой администрация Екатеринбурга хочет отселить жильцов и снести дом? По мнению юриста, все дело в его техническом состоянии. Там уже давно треснули потолочные перекрытия, и угроза обрушения кровли вполне реальна.

Еще одной зимы с обильными снегопадами крыша здания попросту не выдержит. Аналогичная история с обрушением стены в доме на улице Энтузиастов в августе 2016 года обернулась громким скандалом и чудом обошлась без жертв и уголовных дел.

Выселяют, чтобы… заселить других?

Хэппи энд? Как бы не так. Альтернативные варианты переселения Котельниковым и Ножкиным администрация города так и не предоставила. Более того: в официальном письме на имя Ольги Котельниковой председатель городского Комитета по жилищной политике Дарья Маннапова в очередной раз напомнила:

"В случае если собственниками жилых помещений аварийного дома... не будет осуществлен снос дома до 27.12.2017, объекты недвижимого имущества, принадлежащие собственникам по указанному адресу, будут изъяты в соответствии с законодательством".

Дом № 22 на Даниловской тем временем начали… нет, не сносить. Активно растаскивать "на запчасти". По словам Котельниковой, в течение октября неизвестные уже сняли обмотку с батарей, электросчетчики, часть дверей и окон. Дом, в котором все еще живут люди, стремительно "расхолаживается", а в подвале поселились бомжи. Мало что поселились: уже пару раз чуть не спалили барак.



Умирающий барак на Даниловской: на первом этаже уже выставлены оконные рамы... а на втором все еще живут люди. Фото: Ольга Котельникова.

Но бомжи - еще "цветочки". "Ягодки" начались, когда в дом внезапно заявилась таинственная делегация из бараков, стоящих в начале улицы, рядом со спорткомплексом "Калининец".

Они огорошили хозяев дома сногсшибательной новостью: "Нас сюда заселяют, вот решили ознакомиться с будущей жилплощадью". Причем гости утверждали, что направила их на осмотр помещений… администрация Орджоникидзевского района.

Заселяют? В барак, обреченный на снос? Что это — фантасмагория в духе Оруэлла? Или пришельцы что-то напутали? Не исключено. Но вот странная деталь: по словам собеседницы агентства, на днях она обнаружила на Е1 объявление о сдаче площадей в их доме… в аренду.

"Уралинформбюро" решило проверить эту информацию. В поиске Яндекса такое объявление действительно есть, а на Е1 — уже нет. Зато Даниловская,22 значится в реестре помещений, свободных для муниципальной аренды, с пометкой "до момента сноса".



А вот этот реестр был размещен уже на одном из ресурсов горадминистрации.

У обитателей дома на Даниловской на сей счет имеется парочка конспирологических теорий. Они, например, уверены, что некий застройщик купил участок рядом с "Калининцем" и проводит хитрую многоходовку с переселением обитателей тамошних бараков. И даже имя этого застройщика называют в кулуарных разговорах: "Группа ЛСР" на Урале.

Как мы помним, именно эта компания построила дома на Латвийской и Цветоносной, в которых мэрия купила квартиры для жильцов Даниловской, 22. Она же возводит на Эльмаше крупный ЖК "Калининский". Однако в пресс-службе компании опровергли какой-либо интерес застройщика к участку на Даниловской.

"Группа ЛСР" к этому никакого отношения не имеет: строительство на улице Даниловской мы не ведем, людей оттуда не отселяем. Рекомендуем обратиться со всеми вопросами в Комитет по жилищной политике администрации Екатеринбурга", — заявили "Уралинформбюро" представители компании.

В начале ноября "барачная" ситуация из трагической превратилась в трагикомическую. По словам Ольги Котельниковой, некая "заместитель Маннаповой" по телефону обнадежила жильцов: мол, вас будет расселять застройщик, все документы уже готовы. Нужно только приехать с решением суда и написать заявление на отселение.

Жильцы на всех парах помчались в мэрию. И… попали под холодный душ. "Какой суд? Вы о чем? Покажите решение!", — потребовала с порога не назвавшая себя чиновница. Жильцы подозревают, что за полчаса между первым и вторым разговором во властных коридорах в очередной раз "изменилась концепция".

"Последние могикане" дома на улице Даниловской уже не знают, как реагировать на такие пассажи: то ли жалобы писать, то ли плакать, то ли сочинять анекдоты. "Нам бы просто побыстрее переехать, а то холода грядут! — говорят они — Соседи съехали все, разобрали полы. В магазине под нашей квартирой уже живут бомжи. Боимся, что нас однажды подожгут!"

Словом, пора вызывать спасателя. Евгений Ройзман пока что мэр. Почему бы ему не заняться этой трагикомедией. "Уралинформбюро" просит рассматривать данную статью официальным запросом к градоначальнику Екатеринбурга.

Евгений СУСОРОВ