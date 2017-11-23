Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Власти и надзорные органы, наконец, признали наличие экологических проблем в Ивделе - то, о чем жители города на севере Свердловской области буквально кричат. Теперь уже специалисты Роспотребнадзора подтвердили наличие загрязняющих веществ в реке Ивдель, а мэр Петр Соколюк объявил потенциального виновника загрязнения, который был хорошо известен и без него - УГМК.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", водоемы в Ивдельском городском округе в результате загрязнения превратились в каналы с технической зеленой водой. Поскольку они впадают в реку Ивдель – единственный питьевой источник горожан, вода в ней стала непригодна для употребления. Вот уже год 16 тысяч человек, ранее не знавшие подобных проблем, вынуждены покупать бутилированную воду и делать запасы на родниках.



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Они уверены – местные ручейки и речки стали "мусоркой" для УГМК-Холдинга - разработчика медного рудника. По их мнению, можно говорить об экологической катастрофе. На кадрах многочисленных видео, снятых местными жителями, видно, как некогда живые реки превратились в "мертвецов".



Река Тальтия, август 2017

Соответствующая информация содержится и в предварительных результатах исследования Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО. Согласно официальному ответу, полученному редакцией в середине октября, загрязнение реки Ивдель осуществляется с ее притока Тальтии. А потенциальным виновником загрязнения может быть Северный медно-цинковый рудник ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК). На сегодняшний день, по данным ведомства, расследование продолжается и может занять еще несколько недель.

Что интересно, в Роспотребнадзоре ранее отрицали факт загрязнения. В своих заключениях надзорное ведомство ссылалось на результаты аккредитованной лаборатории ОАО "Святогор" (компании, осуществляющей отработку медно-цинковых руд) и привлеченную аккредитованную лабораторию Североуральского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области". "Неудовлетворительных результатов в 2017 году не зарегистрировано", - подчеркивали в Роспотребнадзоре.

Устав ждать помощи от властей, горожане провели независимую экспертизу воды. Пробы были взяты в конце октября из истока реки Черная и самой Черной (впадает в Тальтию), а также из рек Тальтия и Ивдель. Исследование проводилось Ханты-Мансийским филиалом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО".

Масштабы загрязнения не то, что удивляют – они поражают воображение. По данным экспертизы, больше других от промышленных сбросов пострадала Черная. В истоке реки (она берет начало от Шемурского месторождения медно-колчедановых руд) содержание отдельных показателей превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК) в тысячи (!!!) раз: медь – в 166 тысяч, алюминий – в 125 тысяч, железо – в 1460, марганец – в 5100, цинк – в 7900.

В реке Тальтия зафиксированы следующие превышения ПДК: медь – в 620 раз, алюминий – в 225, марганец – в 123, цинк – в 135. Кроме того, нарушения зафиксированы по содержанию никеля, кобальта, кадмия, хрома, ртути, нитратов и фосфатов.

Анализ проб воды хозяйственно-питьевого значения, взятых на водозаборе реки Ивдель, показал превышение норм ПДК по содержанию алюминия более чем в 3 раза, марганца – в 2,7 раза. При этом даже после очистки для бытовых и пищевых нужд вода к горожанам поступает с нарушениями нормативов. Согласно исследованию проб, взятых в одном из домов на улице Трошаева, содержание железа превышает ПДК в 1,6 раз, алюминия – в 3,1 раза и марганца – в 1,5 раз.

В официальном ответе регионального управления Роспотребнадзора, предоставленном на запрос "Уралинформбюро" в ноябре, озвучены более скромные показатели. В пробах воды из реки Ивдель, отобранных 10 октября, обнаружены превышения лишь по алюминию и марганцу. Но все-таки обнаружены!

В документе также говорится о специфике деятельности по добыче природных ископаемых, которую в верховьях реки Ивдель осуществляет медно-цинковый рудник ОАО "Святогор".

Уточняется, что сточные воды после очистки на очистных сооружениях попадают в левобережный приток реки Тальтия, болото Тарньерское, ручей Безымянный и реки Мундыр и Тальтия. Все эти водоемы впадают в Ивдель.

Проблему экологического характера, наконец, признал и мэр Ивделя. Если раньше Петр Соколюк заявлял, что бояться зеленой воды в Ивделе не стоит, поскольку она опасна только для рыб, а люди "лучше рыб", то на последней встрече с жителями он поделился своими опасениями.

"Это горе, что сегодня получилось с водой, с рекой. В прошлый год в первый раз пошла зелень по центру реки, в этом году, я так понимаю, из-за дождей и всего остального зелень пошла по всей реке. Я предполагаю, что это вопрос "Шемура" (ЗАО "Шемур" создано в структуре УГМК и владеет лицензиями на отработку Шемурского и Ново-Шемурского месторождений медных и медно-цинковых руд – прим. ред.). Загрязнение реки, скорее всего, оттуда. Но для проведения экспертиз у нас есть структуры, которые занимаются надзором. Это Роспотребнадзор, который в регулярном режиме берет анализы, и Росприроднадзор, который приезжал по жалобам", - отметил глава округа.

Река Ивдель. Было - стало.

Петр Соколюк также добавил, что встречался с гендиректором УГМК-Холдинг Андреем Козициным для решения вопроса финансирования систем по очистке воды.

"Нам нужно, прежде всего, дополнительно поставить систему по очистке воды на существующем водозаборе. У нас сегодня нет очистки, допустим, от металлов и мутности. Мы договорились о том, что срочно делаем проект. Это будет отдельное модульное здание с новой системой очистки. Примерная стоимость - от 9 до 11 миллионов рублей. УГМК берет это на себя полностью, потому что понимает, что проблема от них", – рассказал он жителям Ивделя.

Кроме того, по словам мэра, решается вопрос по строительству водозаборного сооружения для забора воды из подземных источников. "После того, как проект будет готов, мы идем вместе (с Козициным – прим. ред.) к губернатору, чтобы 100-120 миллионов нам получить на новые очистные сооружения. Вот видите, вопросы решены, мы будем по ним двигаться", - радостно подытожил Петр Соколюк.

При этом надо напомнить, что в октябре на публичных слушаниях градоначальник предлагал заказать "Святогору" проект водозабора стоимостью 14 миллионов рублей, чтобы через два года можно было пить чистую воду. Но при этом требовал от горожан проголосовать за расширение и углубление рудника. Они категорически отказались.

Еще один момент. Соколюк заявляет, что они пойдут с Козицыным просить деньги у губернатора из областного бюджета! То есть "медная империя" убивает природу ради руды для собственного производства, а расплачиваться за это должны налогоплательщики Свердловской области? С какой стати свердловчане должны жертвовать 100 миллионов в пользу УГМК?!



Отравленная река Тальтия.

Ивдельчане настаивают, что проблема состоит не только в том, чтобы сделать качество воды пригодной для питья, но и сохранить уникальную природу северного Урала, в том числе, реки Тальтия и Мундыр, куда идет активный сброс сточных вод. Раньше там водился хариус. Эта рыба – естественный показатель чистой воды. Его истребили вместе с тайменем.

По словам местных жителей, у вышеперечисленных водоемов нет никакой защиты от действий промышленников. Согласно официальному ответу из североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, они не являются источниками питьевого водоснабжения (водоемами первой категории) и не являются зонами рекреации (водоемами 2 категории), так как расположены в лесном массиве, за пределами населенных мест.

"Именно отсутствие данного постановления и стало первопричиной экологической катастрофы. Если бы Тальтия была водоемом второй категории, то УГМК или бы очень сильно потратилось на очистные, или вообще не имело бы права сбрасывать сточные воды в эту реку!", - рассуждают горожане.

Немаловажный факт – на берегах реки Тальтия живут представители малочисленного народа манси. На карте (смотреть выше – прим. ред.) отмечены места, где стоят юрты Алексея и Николая Пакиных. Это их естественная, исконная среда обитания. По словам экспертов и общественников, проблема номер один для манси сегодня – это отсутствие занятости. А тут их лишили последнего занятия.

"Я съездил и посмотрел на экологическую ситуацию в местах их проживания. Увидел, что из-за экологической катастрофы поменялся их образ жизни. Рыбы в реке больше нет, бобров нет тоже, утка теперь там не гнездится. Все, что связано с рекой, погибло", - рассказывает местный житель Дмитрий Плодущев.

Между тем, федеральное законодательство защищает коренные малочисленные народы. Согласно статье №54 Водного кодекса, "органами исполнительной субъекта РФ устанавливается порядок использования водных объектов в целях обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни этих народов".

Это значит, что если водный объект используется одновременно представителями коренных малочисленных народов и другими лицами, к ним отношения не имеющими, приоритет устанавливается в пользу первых. Интересно, мнением манси, проживающих в Ивдельском районе, Андрей Козицын поинтересовался или для него станет открытием их присутствие?

По словам горожан, в недалеком будущем экологическое бедствие может принять более значительные масштабы. В планах УГМК, испытывающего острый голод в сырье, – расширение и углубление Ново-Шемурского карьера.

Жители Ивделя 6 ноября выходили на митинг протеста. Побывавшая на нем областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова взяла "медную" реку на контроль. Кроме того, призывы о помощи направлены к уральскому полпреду президента РФ, в прокуратуру Свердловской области и региональное минприроды. Петиция на ресурсе change.org с требованием принять меры по установлению и устранению очагов загрязнения горных рек, находящихся на территории Ивдельского района, уже набрала почти 2 тысячи подписей.

Ивдельчане, до которых дошла индустриализация, вспоминают, как раньше по весне ловили хариуса прямо в центре города: "А теперь сдохла даже вся донная живность, включая веснянок, поденок и ручейников. На этих реках остались только люди, они крепче, чем рыбы, но здоровье их может подкоситься".

Учитывая масштаб экологической угрозы и подтвержденные надзорными органами предположения о причастности к загрязнению водного бассейна УГМК-Холдинга, "Уралинформбюро" обращается к заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономареву с просьбой дать правовую оценку ситуации.

Кристина ШАБУНИНА

Фото, видео: Дмитрий Плодущев, Сергей Брусницын, Александр Туснолобов.

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