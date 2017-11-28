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За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?Сегодня в 13:30

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ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Вопрос с питьевой водой в Екатеринбурге, как говорится, перезревший. И дело даже не в том, что жители разных районов "соревнуются" - у кого из крана льется круче "нефть" или "кофе". Это - к сетям.

В мегаполисе не первый год возникает дефицит воды из-за слабого паводка. От засухи, наподобие римской, его спасает резервное водохранилище в Челябинской области. "Импортируемую" воду можно назвать золотой – стоимость перекачки за один только месяц составляет 30 миллионов рублей. О том, пить или не пить, и есть ли что пить, 24 ноября 2017 года говорили общественники и эксперты на круглом столе в Общественной палате Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

Член Общественной палата РФ Владимир Винницкий честно признался: "За 7 лет, что областная палата занимается водными вопросами, мы мало чего добились. Верх-Исетское и Верхнемакаровское водохранилища превращаются в отхожее место. Если не принять меры, то мы потеряем прекрасные места отдыха. Купаться там не только опасно, но и противно".

Очевидно, из-за плачевного состояния водоемов "народная тропа" к ним зарастает. "На фото Верхнемакаровского водохранилища видно, что вся линия уреза на ширину 10-15 метров покрыта сплошной порослью ивняка. Без мачете через 2-3 года пробраться к зеркалу водохранилища будет невозможно. Что можно сделать?" - обратился к собравшимся Винницкий.

Извините, возить за 200-300 километров отходы никто не будет.

В ходе полуторачасовой дискуссии вопросов поднималось много. Как заметил технический директор ЕМУП "Водоканал" Вадим Кузнецов, "свалили в кучу 5 больших вопросов". Действительно, если одни участники круглого стола рекомендовали "не изобретать колесо" и обратиться к уже имеющимся проектам, то другие советовали искать подземные источники водоснабжения и даже черпать воду из "небес".

Как рассказал и.о. начальника отдела водных ресурсов регионального министерства природных ресурсов и экологии Никита Ванаев, основным водохранилищем Екатеринбурга является Волчихинское. В случаях дефицита питьевой воды происходит перекачка воды из Нязепетровского водохранилища, расположенного в Челябинской области. Дополнительное питьевое водоснабжение Екатеринбурга осуществляется 54 объектами нецентрализованного водоснабжения (они же родники).

"С точки зрения наполнения водохранилищ что? Какие мысли? Что с их очисткой? Конкретные предложения?" - потребовал Винницкий.

"По водохранилищам вопрос стоит очень остро. Мы на своем уровне чистить их не можем, потому что они - объекты федеральной собственности. Это осуществляется за счет субсидий на реабилитацию. На текущий момент сделано ничего не было, потому что заявки от администрации не поступало. И главная проблема подобных мероприятий – нужны площади для складирования иловых очищений", - пояснил Ванаев.

Выяснилось, что найти землю под иловые отложения – задача не из легких, и стоит она уже несколько лет.

"Этот вопрос поднимался 4 года назад, однако решения о выделении земельных участков принято не было: отказал Полевской, отказала Ревда, отказал Первоуральск. Извините, возить за 200-300 километров отходы никто не будет. В связи с тем, что некуда складывать иловые отложения, вопрос остался", - сообщила заместитель руководителя Нижне-Обского бассейнового водного управления по Свердловской области Ольга Гетманская.

"А нужно ли чистить? Есть ли заключения о необходимости очистки? Какие-то исследования по водоему велись? Говорить о реализации проекта, не зная ситуации, преждевременно", - высказала свое мнение эксперт Общественной платы Галина Пахальчак.

Один из приглашенных специалистов напомнил о проведенных больше 10 лет назад исследованиях: тогда необходимости в очистке от донных отложений не было – их уровень достигал 0,6 метра.

Президент ООО "Суал-Холдинг-Урал" Иван Солобоев отметил, что свыше 20 лет назад большие силы были брошены на то, чтобы создать резервные источники водоснабжения. "Взяли просто подземные горизонты. Есть Оброшинское хранилище, которое давало миллион "кубов" в год – как подпитка независимая. Я был там год назад – Оброшино завалено. Его не смогли восстановить и не смогли найти источники. Он и сегодня существует, этот резерв нашего города".

Если еще бабахнуть пару раз – воды будет столько, что город смоет просто!

Профессор Уральского государственного горного университета Сергей Тагильцев отметил, что по всем мировым нормам миллионный город (который потребляет порядка миллиона "кубиков" в сутки) должен иметь альтернативный независимый подземный источник. Он предложил искать водные запасы под землей, но желательно подальше от Екатеринбурга.

"Хотя по городу ресурс подземных вод мелких водозаборов не так уж мал – 100 тысяч, но они разбросаны и очень мелкие. Основные ресурсы подземных вод в регионе находятся за Первоуральском, Билимбаем. Ресурсы разведаны, в большей части это утвержденные запасы, которые дают не менее 100 тысяч кубометров в сутки чистой воды – 10% от городского водопотребления", - подчеркнул эксперт.

В ответ на возмущенные возгласы: "Это ж сколько тянуть от Первоуральска?" Тагильцев заявил, что вышеупомянутые источники позволят снабдить водой Первоуральск и Ревду и освободить ресурсы для Екатеринбурга.

Распалившихся участников круглого стола "остудил" региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов: "Нужно понимать, либо мы начинаем играть в игрушки и отдельные скважины делать, которые не решат вопроса, либо рассматриваем крупный серьезный проект и на него выходим. Когда мы выиграем ЭКСПО-2025, одним из важных направлений будет решение экологических вопросов, и под это дело нужно привлекать федеральные ресурсы".

Смирнов подчеркнул, что если не заниматься ресурсосбережением, "начиная с мозгов каждого", никакие новые источники не помогут: "Надо экономно расходовать воду. А жители у нас как потребляли неэффективно огромное количество воды, так и продолжают".

Необычное предложение выдвинул начальник департамента Росгидромета по УрФО Владимир Лысов – использовать обильные уральские осадки. "У нас территория, где расположен исток реки Чусовой, уникальная. Представляет собой водосборную чашу. Наша задача - увеличить объем воды, используемый с этой чаши. Когда циклон идет с бассейна Каспийского моря, за ним всегда следует череда южных циклонов. Они обладают тем дополнительным запасом воды, который мы можем взять. Мы попробовали разработать проект по активным воздействиям – затраты на такую установку копеечные. Ракеты делаются из бумаги, вреда экологического не представляют. В момент прохождения южных циклонов мы с вами можем столько налить воды! Верхнемакаровское наполнить до краев! Вспомните затяжные весенние дожди, а если еще бабахнуть пару раз – воды будет столько, что город смоет просто. Мы делали расчеты – по-моему, кубометр воды обходится в тысячные копейки", - сообщил Владимир Лысов.

Участникам круглого стола предложение синоптика понравилось, но и взволновало: если где-то прибавится, то где-то и убавится? И не превратятся ли в пустыню соседние регионы?

Все чаще обнаруживаются факты вирусологического загрязнения.

Одним из последних выступил замруководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловский. Он напомнил общественникам и чиновникам основные "водные" проблемы региона, а именно: плохое качество исходной воды, недостаточная эффективность существующих способов водоподготовки и неудовлетворительное состояние водопроводных сетей – магистральных, внутриквартальных и внутридомовых, что способствует вторичному загрязнению воды и возникновению аварийных ситуаций.

Он подчеркнул, что наибольший удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды зарегистрирован в Орджоникидзевском, Чкаловском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга. Кроме того, все чаще обнаруживается факт вирусологического загрязнения. "Это ротавирусы в питьевой воде. Для сравнения: по области показатель обнаружения 3,1%,а по Екатеринбургу – 5,4%", - отметил Козловский.

Технический директор ЕМУП "Водоканал" Вадим Кузнецов, упрекнувший собравшихся в кидании от одной темы к другой, предложил создать структуру, которая будет эксплуатировать федеральные источники водных ресурсов.

"Второй момент – это резервные источники. Напоминаю вам, мы проделали большую работу 4 года назад. Все мнения были учтены. Сделали проект предварительный. Приняли. И сейчас возвращаемся к вопросу: а что делать с резервными источниками? Надо реализовывать те планы, которые есть! Не надо шарахаться каждые 3 года и менять свои позиции – давайте это развивать, давайте то развивать. Давайте все развивать, я не против. Только надо четко понимать, что денег на все не хватит", - заявил Кузнецов.

Он также открестился от упреков по части грязной воды. "Претензии по качеству воды мы не очень склонны принимать. У нас есть результаты проверок, которые никаких проблем не выявляют. Да, есть проблемы в сетях у потребителей, но это то, что называется "последней милей" - вода в домах потребителей. Сети старые, вода в них стоит. В наших сетях вода циркулирует, практически не задерживается", - рассказал Кузнецов.

В "осадке" мероприятия остались надежды на выигрыш Екатеринбургом ЭКСПО-2025, что способно принести в уральскую столицу денежную подпитку. "ЭКСПО для нас уже вопрос жизни и смерти. Давно понятно, что без федеральных денег не обойтись", - подытожил Винницкий.

Кристина ШАБУНИНА

Фото: Общественная палата Свердловской области

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