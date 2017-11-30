Окна с видом на парк

И новое качество жизни.

Начать новую жизнь с Нового года могут будущие жители екатеринбургского Академического, а точнее его Преображенского квартала. Жильцы первых двух домов уже получают ключи, а третье здание застройщик АО "РСГ-Академическое" планирует сдать к концу декабря. Пока что компания распродает готовые квартиры с 10% дисконтом.

Ощутить на себе новое качество жизни с "окнами с видом на парк" пригласили журналистов, был среди них и корреспондент "Уралинформбюро".

Восемь типовых блоков из восьми домов каждый общей жилой площадью около 140 тысяч "квадратов" расположатся вдоль проспекта Сахарова, который в перспективе соединят с ЕКАД новым отрезком улицы Амундсена. Высотных зданий в "нулевом" квартале не будет - этажность секций составляет от 7 до 16 этажей. Окна практически всех квартир выходят на будущий Преображенский парк. Последний уже активно благоустраивают. Земляные работы и высадку травы обещают закончить в 2018 году.

По словам генерального директора АО "РСГ-Академическое" Виктора Киселева, в парке устроят места отдыха для детей и взрослых, откроют кафе, спортивные и игровые площадки. "50 гектаров подразумевают развитие всех зон", – сказал он.

Хороший отдых позволит накопить силы и для успешной учебы. 1 сентября перед школярами "нулевого" распахнет двери вторая очередь СОШ №23. Учебное заведение рассчитано на 2 000 детей, заметил Киселев.

Кроме того, 22 декабря 2017 года в эксплуатацию введут детский сад №243, который станет девятым по счету в Академическом. После его сдачи социальная инфраструктура II и V кварталов района будет полностью укомплектована.

Детсад одновременно смогут посещать 250 малышей. Для них готовы 10 групп, каждой из которых уже нашли воспитателя. Всего в штате ДОУ 53 человека. По словам заведующей образовательного учреждения Татьяны Лихачевой, персонал полностью укомплектован и готов к работе.

Не забыли в "РСГ-Академическое" и о развлечениях для детей. В частности, во дворах Преображенского квартала появятся современные игровые площадки, которые закупят у европейской компании Kompan. "Металл детских горок, которые производит эта компания, можно лизать в летний период, и ничего не будет", – ответственно заявил Виктор Киселев.

Всего планируется установить четыре игровые зоны в блоках и одну - более масштабную - в парке. Там расположатся самые большие аттракционы, которые не поместятся во дворах.

Также представители "РСГ-Академическое" рассказали о планах застройки квартала на набережной, сдавать который начнут летом 2019 года.

Согласно проекту, в девяти зданиях переменной высотности (от 5 до 25 этажей) будет построено 260 тысяч квадратных метров жилья. С соседним Преображенским кварталом "новичок" будет связан набережной, по которой пройдет маршрут до улицы Амундсена.

Среди особенностей проекта в компании назвали новые типы планировок: в зданиях появятся студии, а также 5-комнатные и двухъярусные квартиры. Можно даже устроить отдельный вход: так "РСГ-Академическое" делает ставку на представителей творческих индустрий, которые одновременно обзаведутся жильем и мастерской.

Кроме того, в квартирах квартала на набережной будут увеличены кухни. По словам Киселева, из простой комнаты их сделают "точками притяжения" для семей, где по вечерам можно собраться всем вместе.

"Мы строим экономкласс повышенной комфортности", – заявил генеральный директор компании.

Стоит отметить, что продажи квартир в квартале на набережной уже стартовали.

Яна БРЫЗГАЛОВА