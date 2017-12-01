Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

В 2017 году в Екатеринбурге выявлено 1 347 новых случаев ВИЧ-инфекции. Меньше, чем в предыдущем и в 2015-м. Тем не менее заболеваемость в регионе по-прежнему в 2 раза выше среднероссийской. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского СПИД-центра.

Специалисты по борьбе с ВИЧ бьют тревогу – вирус "захватывает" благополучные слои населения. Все чаще он встречается среди взрослого состоятельного населения.

Стереотипный образ ВИЧ-инфицированного – маргинала-наркомана, ведущего беспорядочную сексуальную жизнь, зачастую гомосексуальную, размывается. Хотя к группам риска специалисты сегодня по-прежнему относят людей, принимающих инъекционные наркотики, секс-работниц и мужчин, практикующих секс с мужчинами.

"Эпидемия – естественное стремление вируса, его биологическая задача – распространиться как можно больше. А распространяется он, потому что нет у нас профилактических программ в главных группах риска", – считает руководитель федерального СПИД-центра Вадим Покровский.

По мнению эксперта, из-за этого ВИЧ переместился в основное гетеросексуальное население. Сейчас около половины всех случаев заражения приходятся на половые контакты с людьми, не относящимися к группам риска. И это представляет самую большую угрозу. "От концентрированной эпидемии мы переходим к нецентрализованной. А с ней справиться очень сложно", – опасается Покровский.

По признаниям специалистов, наркоманы, жрицы любви и геи – группы людей, с которыми, в принципе, сложно работать. "Их одинаково трудно найти", – отмечает главврач областного СПИД-центра Анжелика Подымова. "Стандартные" профилактические мероприятия на них не "работают" и за помощью они обращаются слишком поздно.

Половина всех случаев заражения приходится на половые контакты с людьми, не относящимися к группам риска. От концентрированной эпидемии мы переходим к нецентрализованной.

"Чаще всего в центр такие люди заявляются в крайне тяжелом, запущенном состоянии. Наркопотребители не очень интересуются своим здоровьем. Мы наблюдали несколько случаев, когда люди обращаются к нам и умирают в рамках одного года, потому что мы не успеваем им помочь – там уже нет никакого иммунитета, – рассказала заместитель главврача Свердловского СПИД-центра Галина Федотова. – А представители других групп риска просто не говорят, что они работники секс-индустрии или практикуют секс с мужчинами. Но, как правило, это выясняется в процессе их наблюдения".

При всей сложности ситуации СПИД-центр проводит масштабную работу именно с "проблемными" жителями региона. Для них организуют мобильные и стационарные пункты экспресс-тестирования и психологической помощи. Специалисты проводят обследования и лечение ВИЧ-инфицированных осужденных в учреждениях ФСИН и задержанных в изоляторах МВД. Только в последних за год обследовано 6 370 человек, выявлен 371 положительный результат. "Столько, сколько мы работаем с группами риска, не работает никто", – заявляет пресс-секретарь СПИД-центра Мария Костарева.

Но, пожалуй, самый большой объем работы ложится на плечи волонтеров НКО. Они выходят "в поля", чтобы общаться с представителями групп риска лично. "Раньше тебя и слушать не хотели. Но благодаря шумихе за последний год, начали общаться, стали больше знать и интересоваться темой", – рассказала доброволец НКО "Новая жизнь", пожелавшая остаться неназваной.

Курганский СПИД-центр расходует 15% бюджетных средств на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции. Но здесь работа с группами риска дает минимальный результат. Как рассказала "Уралинформбюро" главврач медицинского учреждения Оксана Сагайдак, в Зауралье за 2016 года экспресс-тест после лекций в наркоцентрах прошли всего 44 человека. А для волонтеров НКО, работающих с наркоманами, провели лишь один семинар-тренинг.

Стоит отметить, в 2017 году в Курганской области заболеваемость ВИЧ выросла на 10%. Зарегистрировано 858 "новых" инфицированных.

Децентрализованная профилактика – одна из причин, которые мешают России победить эпидемию ВИЧ. "Профилактикой у нас не очень хотят заниматься, занимаются тестированием, – возмущается Вадим Покровский. – Получается, голова бежит впереди, а хвост сильно отстает. Тестирование постоянно расширяем, а на лечение не можем предоставить денег". Бюджетных средств хватает для терапии лишь трети зараженных в стране.

А тем временем, опасный вирус продолжает губить россиян. Более 50% смертей от инфекционных заболеваний приходится на смерти от СПИД – это около 18 тысяч человек. Таковы данные Росстата. По данным же федерального СПИД-центра цифра еще больше – 32 тысячи в 2016 году.