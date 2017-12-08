Южный Урал меняет налоги на чистый воздух

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Южный Урал меняет налоги на чистый воздухСегодня в 11:34

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На фоне безветрия.

Челябинская область – традиционно непростой в плане экологии регион России. На сегодня в двух городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха – Челябинске и Магнитогорске проживают 1,6 миллиона человек, почти половина населения области. Многочисленные производства, в первую очередь металлургические, большой поток автотранспорта – в дни неблагоприятных метеорологических условий горожанам советуют без нужды не выходить на улицу.

Полумеры проблем не решают

Нынешнее руководство Челябинской области не пытается закрыть глаза на проблему, наоборот, говорит о ней с самых высоких трибун. По оценке губернатора Бориса Дубровского, после 2000-го года практически не наблюдалось ощутимого снижения загрязнения атмосферы промышленных городов. "Это говорит о том, что мы исчерпали возможности действующей модели управления качеством атмосферного воздуха, и надо искать новые инструменты", - отмечает он.

С пониманием того, что время полумер прошло, Дубровский принял активное участие в разработке мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха выбросами от крупных промышленных предприятий и автомобильного транспорта. Челябинская область выступила инициатором в пересмотре экологической политики не только региона, но и всей страны. Разработанный рабочей группой под руководством Дубровского доклад "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений" был представлен на рассмотрение президента РФ на Государственном совете в конце 2016 года и получил высокую оценку.

Владимир Путин называет вопросы экологии приоритетными для страны и отмечает, что ключевая задача на сегодня – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву. Прежде всего - за счет технологического перевооружения промышленности и внедрения наилучших доступных технологий. Президент поставил задачу незамедлительно начать внедрять экологически чистые технологии и как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы.

Масштабная работа на Южном Урале была проделана в 2016-м и 2017 году, объявленном Годом экологии. Челябинская область стала пилотным регионом по применению квотирования выбросов. В основе инициативы лежит внедрение системы сводных расчетов загрязнений и квотирования предприятий.

"Мы предложили совершенно конкретную систему и считаем ее внедрение единственно верным направлением развития. Текущая природоохранная практика, ранее приносившая свои плоды, перестала работать и успевать за повышением требований к качеству жизни людей", – отмечает Борис Дубровский.

Поддержали регионы

В процессе решения глобальных природоохранных проблем челябинский губернатор выступил за расширение полномочий региональных властей по вопросам регулирования экологической ситуации в субъектах РФ. По его словам, все рычаги воздействия на экологическую обстановку сегодня относятся к федеральным полномочиям, и у руководителей регионов крайне низкие возможности изменить ситуацию.

"Это очень сильно ограничивает нас не только в стратегических, но и в тактических действиях. Это дефект, который необходимо устранять через поручения президента Владимира Владимировича Путина и законодательные новации. Требования людей по улучшению экологической обстановки являются объективными. Нужно ставить перед собой задачу их выполнять", – заявил глава Южного Урала в ходе выступления на Госсовете.

Его поддержал помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, который отметил, что в текущей ситуации возможности губернаторов сильно ограничены.

По итогам заседания Госсовета в перечень поручений президента России вошли многие предложения от Челябинской области. Прежде всего – внедрение системы сводных расчетов загрязнений и системы квотирования. В частности, изменение существующей системы управления качеством атмосферного воздуха и использование нового инструмента - такого, как замеры проб атмосферного воздуха в жилых микрорайонах.

Не больше 1 ПДК

Новая система предлагает оценивать совокупное воздействие всех источников загрязнения в городе – проводить сводный расчет предельно допустимых выбросов и на его основании определять допустимый вклад каждого источника в формирование нормативного качества воздуха в жилой зоне.

Общее воздействие всех предприятий в любой точке Челябинска по любому веществу не должно превышать 1 ПДК (предельно допустимая концентрация — максимальная концентрация вредных веществ, которая при повседневном влиянии на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний – прим. ред.). Сейчас в период выбросов промышленных предприятий этот показатель доходит до 2-3 ПДК. Промышленникам предложено разработать мероприятия по снижению выбросов до квот загрязнения, оценить расходы на них и сроки реализации. Результатом должны стать темпы уменьшения загрязнений в городской черте.

Одновременно квота определяется для транспортных потоков. Ответственность за ее обеспечение ложится на муниципалитеты и региональные власти, которые должны определить свои инструменты влияния. Прежде всего, это - развитие общественного транспорта, переход на экологически безопасные транспортные средства и современные градостроительные решения для регулирования мощности транспортных потоков.

Эффективность такого управления легко определяется по тому, насколько снижаются концентрации вредных веществ в воздухе жилых зон. Необходимые данные для управленческих решений дадут уже существующие системы мониторинга Росгидромета и Роспотребнадзора. Основным показателем результативности деятельности станет степень удовлетворения общественного запроса на чистый воздух, а это уже индикатор устойчивого развития. По оценке Бориса Дубровского, данное решение дает простую и ясно читаемую модель управления качеством воздуха, а не производственными процессами.

Прежняя система концентрировалась непосредственно на источниках выбросов: фактически замеры осуществлялись на "трубе" и границах санитарной зоны предприятий. Квоты были явно завышены, поскольку рассчитывались для отдельно взятого завода или комбината, без поправок на автомобили и скорость ветра. Данная система безнадежно устарела и сильно вредит экологии – промышленные города регулярно задыхаются в смоге. Как отмечает вице-губернатор Руслан Гаттаров, сейчас в Челябинске полгода нет ветра – климатические условия добавили свое негативное воздействие.

"Необходимо поставить соответствующие задачи перед муниципалитетами, которые звучат в сводках НМУ, а с каждым промышленным предприятием вести точечную работу. Если количество выбросов не сокращается – использовать штрафные санкции. Сейчас предприятиям выдается та квота, которая им необходима, а должен действовать совершенно другой подход", - подчеркивает Борис Дубровский.

По его словам, введение квот неизбежно подтолкнет компании к вложениям в поиск новых технологических решений, будет стимулировать НИОКР и прикладную науку. Губернатор уверен, что в этой работе необходимо не только штрафовать, но и стимулировать бизнес: "Иначе динамики не будет. Таким стимулом может служить снижение некоторых налогов. Выработать эти меры поддержки – также наша задача".

Чистый воздух – за налог

Эксперты называют решение, предложенное Дубровским, разумным, а меру – нужной. В начале 2017 года по заказу регионального министерства экологии была создана база данных об источниках вредных выбросов в Челябинске. В нее вошли 16 наиболее крупных городских предприятий, совокупный объем выбросов которых составляет более 87% от общего объема. Остальные выбросы делают 42 производства и автотранспорт.

При нулевой скорости ветра выбросы предприятий в пределах установленных им нормативов приводят к опасному загрязнению воздуха в жилых кварталах челябинских городов. Ориентир промышленников на нынешние завышенные нормативы выбросов не позволяет им правильно определить приоритеты воздухоохранной деятельности. Как результат – вложения в природоохранную деятельность не дают ожидаемого эффекта.

Уже сейчас понятно, что на экологическое перевооружение промышленники потратят миллиарды рублей. Чтобы поддержать предприятия региона заниматься экологической и природоохранной деятельностью, Борис Дубровский выступил с инициативой обменять налог на чистый воздух.

Законопроект, поступивший в Законодательное собрание региона, предусматривает снижение, вплоть до полного обнуления, налога на движимое имущество тем предприятиям, которые реализуют природоохранные мероприятия по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду и внедрение наилучших доступных технологий. В их числе – сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и воду, термическая обработка и очистка газов перед выбросами, обезвреживание отходов производств, улучшение режимов сжигания топлива, улавливание и утилизация загрязняющих веществ.

"Чистый атмосферный воздух в промышленных городах Челябинской области является приоритетом у наших людей, и мы готовы добиваться этого, даже несмотря на тот факт, что предложенные нами налоговые льготы приведут к потере части доходов областного бюджета", – подчеркнул Борис Дубровский.

Подготовка законодательной инициативы в части изменения закона об охране атмосферного воздуха и введению сводных расчетов завершена. Законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ.

Помимо этого власти Южного Урала прорабатывают государственную программу "Охрана окружающей среды Челябинской области" на 2018-2025 годы, цель которой - обеспечение экологической безопасности региона. Общий объем ее финансирования составляет более 9,8 миллиарда рублей, из них почти 2,5 миллиарда – средства областного бюджета. Планируется, что к 2025 году объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников за счет реализации экологических программ предприятий снизится на треть.

Кристина ШАБУНИНА

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