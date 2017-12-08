У алапаевских бараков поехали крыши

После капремонта.

В Голливуде обожают снимать ужастики про "дома-убийцы" — древние развалюхи, покинутые жильцами, но забитые под завязку призраками, ожившими покойниками и прочей нечистью. Дом №11 на улице Говырина в Алапаевске вроде бы ни в какой мистике не замечен — однако жильцы боятся, что однажды он их убьет. О своих страхах они поведали корреспонденту "Уралинформбюро".

Бригада чинит… но гарантий не дает

По словам жильцов, в доме обрушились балки перекрытия и потолок в одной из квартир. "В других квартирах ситуация не лучше, — жалуются они. — Пошли трещины на потолках и стенах, и они с каждым днем увеличиваются в размерах. А ведь у нас тут живут пожилые люди и маленькие дети!".

Перепуганные обитатели тут же позвонили в МЧС. Попросили приехать и провести осмотр дома. Спасатели вежливо отказались: мол, не наша компетенция. Все же вроде живы-здоровы? Никого не завалило? Тогда обращайтесь в службу единого заказчика.

Служба единого заказчика отфутболила бедолаг в ТСЖ "Говырина, 11": мол, они точно должны помочь. ТСЖ направило запрос в администрацию Алапаевского ГО. А жильцы вызвали на место ЧП еще и полицию с дружинниками — хоть кто сгодится на подмогу.

Представители Свердловской областной народной дружины "СОБР" подтвердили в беседе с "Уралинформбюро", что дом №11 на Говырина представляет реальную угрозу для жизни и здоровья жильцов.

"Там действительно обрушились деревянные балки перекрытия вместе с потолком и началось хождение стен, — сообщил корреспонденту агентства дружинник Александр Никонов. — За помощью в решении данной проблемы мы обратились к мэру города Алапаевска и председателю думы МО город Алапаевск. У дома по улице Говырина выставлен круглосуточный пост дружинников, на случай экстренного оказания помощи".



Дыра в потолке выглядит как кадр из фильмов ужасов. Фото: Анна Шестакова.

На данный момент ситуация вроде бы под контролем. Администрация Алапаевского городского округа начала экстренный ремонт пострадавший квартиры (она находится на балансе муниципалитета).

Как сообщил "Уралинформбюро" председатель Алапаевской гордумы Сайгид Белалов, на восстановление квартиры выделено из муниципального бюджета 250 тысяч рублей. По словам председателя ТСЖ "Говырина, 11" Любови Василовой, ремонтная бригада произвела чистку потолка, частично убрала шифер, застелила утеплитель и протянула пленку по чердаку, произвела замену крыши.

При этом Василова уверена, что хозяин пострадавшей квартиры в данный момент пребывает "в местах не столь отдаленных". Однако жилец дома №11 Анна Шестакова в разговоре с корреспондентом агентства опровергла эту версию.

"Хозяин освободился еще прошлой осенью, — сообщила она. — И никому квартиру не сдает. В данный момент он живет у мамы, пока жилье ремонтируют". Судя по тому, как оценивает повреждения ремонтная бригада, работы затянутся на довольно длительный срок.



Упасть потоку на головы жильцов не дают вот эти хиленькие дощатые "сопли". Фото: Анна Шестакова.

"Они признались, что на разрушенную квартиру страшно смотреть, — говорит Анна. — Там стены, что называется, "пошли". Может, верхняя балка прогнила или просто устала. Мне, кстати, тоже страшно. Я-то на работе, а дома круглые сутки мой ребенок и старая бабушка. И я не знаю, как дом дальше себя поведет. Тем более что ремонтники не дают гарантии, что обрушение потолка не повторится в дальнейшем".

И чердак трещит, и долгов на 30 лет

По идее, пострадавшие от коммунальной аварии жильцы должны идти в ТСЖ и требовать срочного ремонта помещения. Но в том-то и дело, что ремонт в доме уже был — причем сравнительно недавно, в 2016 году.

Превратить дом на Говырина в конфетку взялась тогда компания "Олимп". Как сообщила "Уралинформбюро" гендиректор компании Екатерина Галахина, в обязанности подрядчика входил ремонт крыши, подвалов и дверей в подвалы, замена электрики в подъездах, систем теплоснабжения и фасадов.

Общая стоимость капремонта составила чуть больше 2 миллионов рублей. Не ахти какие деньги? Возможно. Проблема в том, что собственники жилья смогли собрать всего 132 тысячи с небольшим. По словам Анны Шестаковой, недоимку им придется выплачивать на протяжении… 30 лет. Но качеством проделанных работ многие жильцы, мягко говоря, недовольны.

"Если дом сдан, а у жильцов возникли претензии к качеству капремонта, они должны направить акт в управляющую компанию, а та, в свою очередь, предоставит этот акт нам", — пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Фонда содействия капремонту МКД Свердловской области.

По словам сотрудников Фонда, гарантия проведенного капремонта составляет 5 лет, и за этот срок подрядчик обязан, в случае получения претензии от жильцов, устранить недостатки за свой счет. "Но нужно учитывать и такой фактор, как ненадлежащая эксплуатация дома собственниками. Если они следят за домом плохо, никакой капремонт не спасет", — напомнили они.

Следует отметить, что "Олимп" занимался только ремонтом общедомового имущества. Ремонт перекрытий в смету не входил, равно как и квартир, тем паче муниципальных. А та квартира, где рухнул потолок, как раз находилась на муниципальном балансе!

Сносу мешает… водопровод

Если учесть, что дом № 11 построен в 1941 году, удивляться его плачевному состоянии не приходится. Возникает другой вопрос: почему его до сих пор не признали аварийным и не расселили? А потому что в нем… есть централизованная канализация и водопровод. По логике чиновников, этого достаточно, чтобы отказать престарелому жилищу в праве на снос.

"Оценку состоянию дома полномочна давать муниципальная комиссия", — пояснил Сайгид Белалов. При этом он признал, что старых домов в Алапаевске очень много. Те из них, что признаны аварийными до 1 января 2015 года, уже попали в программу отселения, а их жильцы будут обеспечены жильем на вторичном рынке.

Сколько конкретно домов в Алапаевске официально определены к отселению и сносу, спикер гордумы сказать затруднился. А, по словам дружинника Александра Никонова, в последние годы их число немного уменьшилось. Обитателей бараков постепенно переселяют в новостройки в северной и центральной частях города.

"Но эти дома по качеству мало чем отличаются от аварийных, — посетовал Никонов в беседе с корреспондентом агентства. — Многие люди даже жалеют, что переехали туда".

"Уралинформбюро" решило самостоятельно проверить, сколько жилых строений Алапаевска включены в "аварийный" список. Выяснилось 74 адреса, ни одного дома по улице Говырина в нем нет.

"Сложность признания таких домов аварийными заключается в том, что местные администрации не хотят брать на себя ответственность за безопасность жильцов, — пояснил в беседе с "Уралинформбюро" депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин. — Например, в Серове местная администрация часто выставляет старым домам износ 53% — когда на деле там все 80%. Да и денег на реализацию программы переселения часто не хватает: программа хоть и федеральная, но Москва ее плохо финансирует".

В итоге и возникают ситуации, когда почти "убитый" дом начинают судорожно "капремонтить", вкладывая в эту бессмысленную процедуру деньги граждан, никакого отношения к этим развалинам не имеющих.

По мнению Ионина, чтобы облегчить вхождение "престарелых" домов в аварийный список, нужно внести изменения в законодательство, регулирующее сферу ЖКХ. Например, позволить муниципалитетам устанавливать "временную вилку" между включением дома в список на отселение и началом самой процедуры отселения.

Оптимальным сроком для такой "вилки" были бы 5-7 лет, за которые жильцы могли бы спокойно продумать свои жилищные перспективы, сделать в квартире ремонт, либо наоборот — подыскать другое жилье.

По словам Анны Шестаковой, большинство жильцов дома №11 по улице Говырина пока не видят смысла бросать насиженное место и искать другую крышу над головой. Они просят… новый капремонт. Наверное забыли, что еще за старый до конца не рассчитались.

Начнут копать — вспомнят про Артемовский?

По словам жильцов дома, прокуратура и следственный комитет уже заинтересовались инцидентом с рухнувшим потолком. А раз заинтересовались — стопудово начнут "копать". И в этом увлекательном процессе могут вскрыть много чего, на первый взгляд не имеющего отношения к алапаевским реалиям. Например, неизвестные эпизоды эпопеи с продажами квартир для переселенцев в соседнем Артемовском.



В Артемовском тоже немало аварийных бараков. Казалось бы, при чем тут алапаевская история?

Об этой подозрительной истории "Уралинформбюро" сообщило в сентябре 2017 года. Мы попытались разобраться в хитрой схеме, по которой артемовский Комитет по управлению муниципальным имуществом выставлял на торги квартиры для бывших обитателей бараков и трущоб.

Жилье торговалось явно по завышенным ценам — что доказано проверками областного Минфина, Счетной палаты и даже самой администрации Артемовского ГО. Ущерб городскому бюджету в итоге этих сомнительных сделок превысил 11 миллионов рублей.

"Изюминка" в том, что главой Артемовского ГО в 2015 году (когда разразилась квартирная "панама") была Татьяна Позняк — ныне… первый заместитель главы администрации МО Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи.

Именно она сегодня отвечает за состояние муниципальных квартир в доме на улице Говырина. Возможно, после артемовского скандала ей не нужны новые поводы для прокурорской проверки.

Евгений СУСОРОВ