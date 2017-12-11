"Дорожная карта" Дубровского

Сокращает список челябинских долгостроев.

В ноябре 2017 года ситуация с многострадальным челябинским долгостроем "Академ Riverside" сдвинулась с мертвой точки. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области, до 15 декабря на карте микрорайона появятся пять сданных в эксплуатацию домов, а ключи от квартир получат 1320 дольщиков.

"Гринфлайт" пошел на поправку?

Возведением домов в "Академ Riverside", как известно, занималась компания "Гринфлайт" — кроме Челябинска она пыталась строить жилье еще и в Миассе. Из-за неэффективного менеджмента предыдущего руководства компании в одном только "Академе" свыше 4 000 дольщиков остались без обещанного им (и уже оплаченного) жилья.

"Уралинформбюро" на протяжении двух лет следило за ситуацией, развернувшейся вокруг новостроек "Гринфлайта". Застройщик привлек более 9,2 миллиардов рублей доверившихся ему граждан на строительство 29 многоквартирных домов общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров.

К моменту, когда деятельностью "Гринфлайта" заинтересовались правоохранительные органы, 14 домов были готовы меньше чем на треть, один в стадии заморозки, по 17 объектам сроки сдачи были перенесены.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что руководство "Гринфлайт" обманным путем похитило средства дольщиков, сообщив заведомо ложную информацию о сроках возведения объектов. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Из уголовных дел, как известно, дом не построишь. Поэтому региональные власти сегодня по мере сил сокращают список "обманутых", помогая достраивать и запускать в строй долевые долгострои. Работа идет в рамках реализации "дорожной карты", утвержденной губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в августе 2017 года.

Дольщики "Академ Riverside" в беседе с "Уралинформбюро" подтвердили: информация, изложенная новым гендиректором "Гринфлайта" Олегом Лакницким на ноябрьском совещании с участием губернатора, соответствует действительности. А значит, помощь со стороны областного правительства за короткий срок принесла реальные плоды.

"Летом этого года сдано в строй шесть домов, а 15 декабря запланирована сдача еще пяти. Остальные 13 домов обещают ввести в эксплуатацию до конца 2018 года", — сообщили корреспонденту агентства.

27 декабря состоится собрание для обсуждения вопроса о передаче дольщикам уже построенных квартир в домах "Гринфлайта". Сложности с юридическим оформлением права собственности на эти квадратные метры связана с тем, что застройщик в данный момент находится в первой стадии банкротства.

"Но одновременно это помогает остановить штрафы (от кредиторов — прим. ред.) и направить деньги только на строительство", — уверены дольщики. Надежду на хэппи-энд в них вселяет тот факт, что региональные власти помогают и как инвесторы: в 2018 году за счет областного бюджета в "Академ Riverside" будут построены детский сад, школа и улично-дорожная сеть.

Сменщика "Града" проверит Минстрой России

Челябинский "Академ", увы, не единственный долевой долгострой, замороженный из-за нехватки финансирования. Сейчас на Южном Урале в общей сложности насчитывается 29 домов, чье строительство ведется с нарушением графика.

Это незавершенные объекты компаний "Уральская строительная компания", "Аркона", "Гринфлайт", "Град" и "Жилищная инвестиционная корпорация". Они расположены в Челябинске, Миассе, Копейске, Магнитогорске и Чебаркуле. В августе 2017 года долгострои были занесены в "дорожную карту", составленную властями региона.

Помогло ли? Судите сами. Плюс к "Академ Riverside" еще четыре дома (на улицах Островского и Цвиллинга в Челябинске, а также на улице Свердловской в селе Долгодеревенском) были введены в эксплуатацию. Теперь решается вопрос с юридическим оформлением прав дольщиков: как оказалось, часть квартир на Островского и Цвиллинга за время строительства стали предметом "двойных продаж".

Еще одна группа долевых долгостроев в данный момент ждет смены инвестора. Среди них — бывшие объекты "Жилищной инвестиционной корпорации" в Миассе и "Уральской строительной компании" в Челябинске.

В частности, дом на углу улиц Каслинской и Братьев Кашириных, который строила УСК, сегодня готовится к технической экспертизе. Её цель — выяснить, возможно ли вообще продолжение строительства, и в случае положительного ответа - поиск нового застройщика.

Как сообщил в беседе с "Уралинформбюро" вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, на данный момент уже выполнена часть замеров и исследований. В роли заказчика экспертизы выступает частное лицо.

Не менее сложная ситуация сложилась вокруг объектов компании "Град". На счету этого застройщика — недостроенный многоквартирный жилой дом на улице Доватора в Челябинске. Сегодня "Град" проходит процедуру банкротства, а дольщики уже решили выбрать другую компанию, способную завершить строительство.

"В ходе переговоров с потенциальными инвесторами мы нашли возможного застройщика, — сообщил Сергей Шаль. — Дольщиков он вполне устраивает, но есть критерии, которыми руководствуется федеральный Минстрой, в том числе - финансовой устойчивости. Минстрой хочет быть уверен, что у застройщика есть средства для возобновления строительства либо возможность получения банковского кредита. На тот момент компания не смогла представить такие документы, и ей было отказано".

Однако после дополнительных переговоров с потенциальным инвестором стройки было достигнуто компромиссное соглашение: застройщик в декабре реализует свой собственный объект, а в начале января предоставит сведения из банка о том, что компания имеет возможность взять кредит в размере 140 миллионов рублей (именно столько нужно для завершения дома на улице Доватора).

В случае, если банк подтвердит платежеспособность заемщика, руководители Челябинской области тут же направят в Минстрой новый пакет документов. Сергей Шаль выразил надежду, что на сей раз вопросов у федералов не будет, и они согласуют кандидатуру потенциального застройщика.

Еще одна модель помощи дольщикам, разработанная региональной властью, — предоставление землеотводов для компаний, вызвавшихся предоставить пострадавшим гражданам квартиры в других домах. По этой схеме будут обеспечены жильем дольщики миасской компании "Аркона", против руководства которой в 2016 году также было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, губернатор Борис Дубровский еще в августе дал властям Миасса поручение – держать на постоянном контроле ход строительства проблемных домов.

"Два дома, находящихся в высокой степени готовности, необходимо достроить в этом году любой ценой, - заявил он. – При этом нужно найти возможность расселить в этих домах и тех 9 дольщиков, которые ждут сдачи третьего дома. По четвертому дому ситуация сложнее – необходимо искать инвестора".

Чурилово ожило. Ждем "воскрешения" Фонда

А в ноябре "тронулся лед" еще на одной проблемной стройке — в челябинском микрорайоне Чурилово, где компания "Речелстрой" обещала построить 19 домов. Свое обещание застройщик не выполнил — обанкротился. В минувшем месяце против руководства компании было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с деньгами дольщиков.

В итоге "замороженными" на этой стройплощадке оказались 18 многоквартирных домов. Скандал вспыхнул с такой силой, что о ситуации в Чурилово доложили Президенту России. Но вмешательства Владимира Путина не потребовалось: стройку к тому моменту уже взял под контроль губернатор.

К настоящему времени определен новый инвестор - компания "Западный луч" возобновила строительные работы на объекте. Во-вторых, для привлечения инвестиций другому застройщику были проданы в Чурилово два крупных участка. На эти деньги до марта 2018 года будут построены как минимум четыре дома. Еще 6 домов планируется сдать в течение 2018-2019 годов, сообщил вице-губернатор Сергей Шаль. Дольщики остальных семи объектов по взаимной договоренности будут переведены в дома с более ранними сроками сдачи.

При этом Борис Дубровский настоял, чтобы застройщик еженедельно проводил приемы дольщиков у себя в офисе. А чтобы повысить привлекательность Чурилово для потенциальных инвесторов, там решено построить детский сад и другую социально значимую инфраструктуру. Кроме того, губернатор пригласил нового застройщика к участию в аукционах по приобретению жилья для государственных нужд — переселенцев из ветхо-авариного жилья и детей-сирот.

Как известно, в Свердловской области региональный Минстрой подключил к решению проблем обманутых дольщиков Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК). В Челябинской области имеется аналогичная структура: Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки. Почему бы не привлечь ее к достройке проблемных долевых объектов?

"У корпорации сегодня сложное финансовое положение, однако при ней некоторое время назад был создан Фонд помощи обманутым дольщикам, — пояснил в беседе с корреспондентом агентства Сергей Шаль. — Он оказал довольно приличную поддержку тем дольщикам, которые строили для себя единственное жилье, то есть не имели в запасе иных квартир. Фонд помогал им, но лишь за счет собственной прибыли, полученной от реализации домов. Сейчас прибыли у корпорации нет, но возможность использования этой структуры законом предусмотрена. Поэтому мы пытаемся возобновить работу фонда, для чего ищем внебюджетные источники финансирования".

Евгений СУСОРОВ