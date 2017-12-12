Школы, спортзалы, больницы – список челябинских новостроек

Рекордными темпами.

2017 год для Челябинской области по праву можно назвать "годом строительного бума". Вслед за строительством жилого фонда бьет рекорды и возведение социальных объектов. Всего на финансирование строительства и реконструкции школ больниц и спортивных сооружений было предусмотрено 3,3 миллиарда рублей. В том числе 2,6 миллиарда рублей – из областного бюджета.

Здравоохранение: в столице и селе

В сфере здравоохранения уходящий год запомнился несколькими крупными проектами. Финансирование госпрограммы "Развитие здравоохранения в Челябинской области" первоначально составляло 25,5 миллиарда рублей. Но в августе эта цифра была увеличена до 28,6 миллиарда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Деньги, в первую очередь, пошли на укрепление материально-технической базы медучреждений. В 2017 году ремонт проведен почти в 70 больницах региона. Более 50 – получили новое оборудование и автомобили скорой помощи.

Только в Челябинске за год открылось три поликлиники. Медицинское учреждение появилось в микрорайоне "Парковом" - к новому филиалу поликлиники №5 прикреплено 16 тысяч человек. Кроме терапевтов пациентов будут принимать узкие специалисты: акушер-гинеколог, эндокринолог, невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, онколог. В филиале есть первоначальная функциональная диагностика, можно сделать УЗИ, ЭКГ, сдать анализы, поставить прививку, пройти диспансеризацию и получить физиолечение.

На условиях государственно-частного партнерства в столице региона открылась поликлиника "Полимедика". С 9 октября она обслуживает 52 тысячи человек приписного населения и рассчитана на 1 400 посещений в день.

"Открытие поликлиники позволило эффективным и новым для нас способом решить проблему с медобслуживанием челябинцев, живущих в этом районе города. Инвестор быстро и качественно организовал работу. При этом все услуги бесплатные для населения в рамках тарифов ОМС,– подчеркнул губернатор Борис Дубровский. – Данный опыт мы будем изучать и использовать при реализации аналогичных идей в Магнитогорске и Златоусте в рамках государственно-частного партнерства".

Но, пожалуй, самым крупным событием для Челябинска стала новая онкополиклиника. Решение о возведении здания губернатор принял два года назад. Общая площадь поликлиники – более 6 000 квадратных метров. Она рассчитана на 500 посещений в смену и работает в две смены – с 7.00 до 19.00. Прием ведут 24 врача по 29 направлениям.

"Мозговой центр" челябинской онкологии был построен на средства областного бюджета – это почти 360 миллионов рублей, выделенных по распоряжению губернатора. По сообщению пресс-службы минздрава, за первый месяц работы поликлиника приняла около 13 000 пациентов.

В качественной медицине нуждаются жители не только областной столицы. "На ближайшие три года разработана программа, в рамках которой будет проведена замена и открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности. В 2017 году в Челябинской области планируется установить 5 модульных ФАПов, а с 2018 по 2020 – 100", – рассказал министр здравоохранения Сергей Кремлев.

Чтобы обеспечить ФАПы специалистами, на Южном Урале действует программа "Земский доктор" – за 5 лет около 500 врачей начали работать в сельской местности, получив "подъемный" 1 миллион рублей. С 2017 года добавилась программа "Земский фельдшер" для среднего медперсонала. Она предполагает выплату 500 тысяч рублей фельдшерам в случае трудоустройства в ФАПы и здравпункты в сельской местности.

До конца нынешнего года в рамках программы планируется трудоустроить 20 медработников. К каждому ФАПу прикреплены порядка 1 000 человек, таким образом, доступнее медпомощь станет для почти 20 тысяч жителей Челябинской области. "Программа стала стимулом для привлечения фельдшеров в медучреждения на селе. Это не только возможность поддержать средний медперсонал, но и улучшить качество медицинского обслуживания сельского населения", – подчеркнул Борис Дубровский.

Обновили челябинцы в 2017 году и "движимое" медицинское имущество. На консолидированные средства федерального и муниципальных бюджетов было закуплено 70 автомобилей скорой помощи. На них в общей сумме потратили более 140 миллионов рублей. "Главная цель всех наших инвестиций в медицину – чтобы помощь оказывалась вовремя, качественно, бесплатно, без очередей", – отметил губернатор.

Образование: детсад, школа, технопарк

По показателю охвата детей дошкольным образованием Челябинская область занимает первое место в УрФО. По количеству школьников регион входит в первую десятку субъектов России - сейчас за челябинскими партами сидят 390 тысяч детей и подростков. На Южном Урале порядка трех тысяч учреждений занимаются образовательной деятельностью, но чтобы отвечать потребностям регион постоянно увеличивает это число.

1 сентября 2017 года в микрорайоне "Парковый" Челябинска открылась самая большая в Уральском федеральном округе школа. Она рассчитана на две тысячи учеников, 512 из них – первоклассники. В здании два спортивных зала, актовый зал на 250 мест, большая библиотека для интерактивного обучения, кинозал. На пришкольной территории есть футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольные и спортивные площадки, детская площадка для учеников начальной школы. В строительство школы было инвестировано около 750 миллионов рублей.

Образовательное учреждение строили по поручению президента России Владимира Путина, а открывали школу Борис Дубровский и уральский полпред главы государства Игорь Холманских.

Для строительства в разных уголках Челябинской области разработано четыре типовых проекта школ на 1 500, 1 000, 500 и 300 мест. "Школа на 300 мест будет совмещена с детским садом: 250 мест для учащихся и 50 – для дошкольников. Этот проект актуален для малых городов и сельских поселений. Таким образом, мы подстраиваемся под новые технологии обучения, новые требования министерства образования" - подчеркнул глава областного минстроя Виктор Тупикин.

Мест в дошкольных учреждениях регионом хватает для 100% детей старше трех лет. Сейчас стоит задача обеспечить местами детей младшего возраста. Два ДОУ сейчас возводят в Челябинске, по одному - в Аргаяше, Аше и Долгодеревенском. На эти цели в бюджете 2017 года было заложено более одного миллиарда рублей. По прогнозам, новые детсады позволят сократить нехватку мест на 30%.

Чтобы обеспечить доступность дошкольного образования, губернатор и правительство региона ограничили максимальный размер родительской платы в детских садах. Челябинцы получают компенсацию части платы за дошкольное учреждение. На эти цели из бюджета области было выделено 106 миллионов рублей.

Следует отметить, что кроме основного образования интенсивно развивается сеть дополнительного образования. В регионе им занимаются порядка 400 организаций: от классических до самых передовых.

В Карабаше детская школа искусств, с 1959 года ютившаяся на первом этаже жилого дома, получила в 2017 году собственное здание. На возведение объекта было выделено 53 миллиона рублей. А по решению губернатора еще 6 миллионов школа получила на новые музыкальные инструменты.

В промышленной Челябинской области не обойтись без технического образования. Нынешним летом Борис Дубровский посетил в Сочи образовательный центр "Сириус". "Изучили их практику, договорились об инициативе создания регионального представительства образовательного центра в Челябинске. Подобные представительства уже созданы в 20 регионах страны", – подчеркнул глава региона.

Также на Южном Урале в ближайшие годы планируют создать сеть детских технопарков "Кванториум". Там дети от 5 до 18 лет будут получать дополнительное образование по естественнонаучным и техническим направлениям. Первые технопарки будут образованы на базе Южно-Уральского государственного университета и Магнитогорского государственного технического университета. Открытие запланировано на 2018-2019 учебный год.

"Детский технопарк – большой шаг в развитии дополнительного образования. Это позволит ежегодно увеличивать охват детей техническим творчеством более чем на 1,5 тысячи. Мы рассчитываем, что таким образом молодые таланты будут активно развиваться и занимать призовые места на ведущих международных конкурсах мастерства среди детей, подростков и юношества. А в конечном итоге в стране появятся активные думающие специалисты технического плана, которые возродят промышленность и смогут дать толчок развитию внутренних резервов", – отметил губернатор Челябинской области.

Все это позволит создать на Южном Урале центр научного превосходства.

По его мнению, это позволит создать на Южном Урале центр научного превосходства. Во всем мире так называют научные центры с высоким кадровым потенциалом, самыми передовыми технологиями и оборудованием.

Академик РАН, профессор Андрей Важенин полагает, что одним из направлений деятельности такого центра может стать ядерная медицина. Осенью в Челябинске прошел первый российский съезд специалистов по ядерной медицине.

Рекорды спортивного строительства

2017 год стал рекордным для Южного Урала по количеству новых спортивных объектов. К концу года их будет 31. Всего на строительство и реконструкцию потрачено свыше 577 миллионов рублей. В 25 муниципалитетах региона строили и ремонтировали спортивные залы, здания спортивных школ, стадионы, футбольные поля, "тропы здоровья", легкоатлетические дорожки, хоккейные корты.

В Карабаше открылся спортивный комплекс "Металлург" площадью 2 000 квадратных метров. В его крытой части находится многофункциональная площадка для игровых видов спорта – волейбола, баскетбола, мини-футбола и большого тенниса, а также зона для занятий единоборствами – дзюдо, боксом, самбо. На открытой арене расположилось футбольное поле, построены площадка для стритбола и зона для воркаута, беговые дорожки и трибуны на 250 мест. Зимой на стадионе будет работать хоккейный корт.

В Кыштыме в 2017 году местные власти открыли крытый каток, который с 2013 года числился как объект незавершенного строительства. В Магнитогорске после масштабной реконструкции возобновил свою работу центральный стадион. В ремонт спортивного объекта было вложено 100 миллионов рублей. По распоряжению губернатора отреставрировали и стадион "Калибр" в столице Южного Урала.

Также в Челябинске Борис Дубровский открыл новый парк спорта и отдыха "Рифей". Его строительство – лишь первый этап реконструкции одноименного конноспортивного комплекса. Там уже построены прогулочные дорожки и дорожки для занятий спортом. Зимой на территории парка обещают организовать лыжную трассу. В дальнейшем "Рифей" обзаведется собственным стадионом с беговыми дорожками, бассейном и спортивным залом.

При финансовой поддержке из региональной казны продолжается строительство спортивных комплексов в Южноуральске и Златоусте, завершается реконструкция футбольного поля стадиона "Труд" в Миассе. В последующие пять лет к списку спортивных объектов добавится региональный центр по шорт-треку в Челябинске, плавательный бассейн в Уйском районе, зал самбо в Увельском районе.

Правительство Челябинской области намеренно сохранить темп – строить и реконструировать ежегодно по 35-40 спортивных сооружений. А в рамках программы "Доступная среда" их планируется адаптировать для инвалидов.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: gubernator74.ru