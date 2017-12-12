Пиррова победа "медного проекта"

Застройки "Екатеринбург-Сити".

Битва за памятники "квартала ювелиров" развернулась 11 декабря на публичных слушаниях по проекту планировки и межевания территории будущего Екатеринбург-Сити. И хотя сугубо формально участники слушаний проект одобрили, эту победу УГМК-холдинга можно считать "пирровой", полагает корреспондент "Уралинформбюро".

Как ранее сообщало наше агентство, проект, разработанный дочерней структурой УГМК-холдинга, был опубликован на сайте областного минстроя в ноябре 2017 года. Он разработан ульяновским архитектурным бюро "Простор" и предусматривает строительство в квадрате улиц Челюскинцев - Бориса Ельцина - Боевых дружин - Октябрьской революции помпезного делового центра "Медная гора".

Общая площадь проектируемой территории составляет 13,95 гектара, из которых 7,26 будет отдано под многофункциональную общественно-деловую зону. Еще 6 гектаров предназначено под территорию общего пользования. Кроме того, в состав "Медной горы" планируется включить пять объектов культурного наследия, расположенных по адресам улица Октябрьской революции, 52а, 52б, 40, а также по улице Февральской революции, 27 и 37.

В одном из них — доме ювелира Антипина ныне размещается отдел продаж УГМК-холдинга. Дом Жолобова в июне 2017 года продан компании "Центр-2000". Дом хирурга Соколова арендует Национально-культурная автономия татар Свердловской области, а усадьба селекционера Казанцева, "пионера" уральского садоводства, принадлежит Свердловскому областному краеведческому музею.

Вокруг этих памятников развернулась эпичная драма с участием нескольких десятков известных в Екатеринбурге реставраторов, историков и музейщиков. В частности, их возмутило планируемое уничтожение изрядного участка улицы Февральской революции, которую фактически "съедает" строительство проектируемого там "медного" небоскреба.

По мнению преподавателя Уральского архитектурно-художественного университета, градозащитницы Марины Сахаровой, такая планировка квартала противоречит действующим правилам землепользования и застройки Екатеринбурга: ведь на картах градостроительного зонирования, приложенных к правилам, этот участок обозначен вполне четко.

Кроме того, при планировке территории следует учитывать не только "официальные" объекты культурного наследия (ОКН), но и так называемые объекты ценной исторической среды, считает Сахарова. А их, начиная с 2009 года, когда данный участок уже был собственностью УГМК, методично уничтожают.

В частности, такой средой для памятника областного значения "сад-усадьба Казанцева" (ул. Октябрьской революции, 40) могут считаться расположенные рядом дом Ястребова (более известный екатеринбуржцам как "дом художника Елового") и дом купца Блохина. В данный момент эти строения руинированы, но если бы их официально признали памятниками, их еще теоретически можно было бы спасти и восстановить. Однако в октябре 2017 года эксперт из Челябинска Татьяна Маевская объявила эти здания "рядовыми и не представляющими архитектурной либо художественной ценности". То есть де-факто разрешила их снести.



Один из купеческих особняков, составляющих "историческую среду"... точнее, его бренные руины.

"То, что происходит – очередное нарушение законодательства об объектах культурного наследия", — уверена Марина Сахарова. Раскритиковав "медный" проект, она предложила включить часть территории, определенной под застройку "Екатеринбург Сити", в состав культурно-исторического "Парка мастеров".

Идею "парка вместо высоток" поддержал в ходе слушаний и заведующий музеем плодового садоводства "Усадьба-сад Казанцева" Геннадий Короленко. А член совета свердловского отделения ВООПИК Анна Дементьева предложила разбить в этом парке еще и площадь для массовых мероприятий горожан и перенести туда с Площади 1905 года новогоднюю елку.

Стоит напомнить, что с проектом "Парка" Сахарова уже выходила в 2009 году на градсовет Екатеринбурга. Его концепция предусматривает превращение улицы Февральской революции в своего рода "буферную зону" между исторической и деловой частями Екатеринбург-Сити. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", градсовет раскритиковал проект.

Тем не менее, тогда по итогам бурной дискуссии застройщика обязали два памятника в этой зоне сохранить, а в отношении остальных предусмотреть возможность переноса. А после того, как проблема была вынесена на общегородской круглый стол с участием архитекторов, уже на областном уровне была создана рабочая группа, которая рекомендовала застройщику переделать проект "Екатеринбург-Сити".

"Первоначальный проект Сити, который я видела в 2008 году, куда лучше вписывался в концепцию ("Парка мастеров" — прим. ред.). Тут, я считаю, и нужен именно парк, а не непонятно что, которое нам к тому же даже не показывают, всучивая кота в мешке", — заявила Сахарова.

Пассаж про "кота в мешке" прозвучал на слушаниях не случайно. Дело в том, что "медники" не представили на публичные слушания никакого, даже рабочего, эскиза будущего делового квартала. Как пояснил начальник управления перспективных проектов "Екатеринбург-Сити" Данил Крицкий, архитектурный облик бизнес-центра является предварительным и будет корректироваться с точки зрения художественного оформления.

"Охранные зоны памятников (расположенных в зоне застройки — прим. ред.) мы пока не разрабатывали, мы сейчас рассматриваем стадию документации проекта планировки территории", — признался он.

Это заявление еще больше раззадорило оппонентов "медного проекта". Слово взял активист общественного движения "Реальная история" Владислав Головацкий. Он напомнил сидевшим в президиуме представителям областного минстроя, что федеральное законодательство предусматривает не только "зоны охраны", но и так называемые "защитные зоны памятников" — в случае, если охранное зонирование по каким-то причинам не произведено.

"А раз охранные зоны не разработаны, то предложенная планировка является незаконной, потому что в отношении памятников на этой территории действует правило защитной зоны, запрещающее капитальное строительство ближе 100 метров от внешних границ памятника. А под боком у сада Казанцева еще в 2013 году была без церемоний проложена тепломагистраль", — возмущенно сообщил он.

Эмоциональную и логическую точку в дискуссии поставил президент общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин. Он напомнил собравшимся, что в XIX веке, когда формировался этот район, чиновники уважали законы и интересы простых граждан. "А сегодня мы видим типичный случай нарушения прав горожан, в том числе права на чистый воздух и зеленые насаждения, — отметил он. — Нам всем должно быть стыдно перед нашими детьми, если мы позволим этот беспредел".

Тем не менее участники слушаний - в большинстве своем студенты колледжа им.Ползунова, в котором и происходило действие - большинством голосов (87 "за" при 35 "против" и 4 воздержавшихся) одобрили проект межевания и планировки Екатеринбург-Сити. А представители областного минстроя пообещали, что все предложения и замечания градозащитников будут занесены в протокол и переданы на рассмотрение главе ведомства Михаилу Волкову, который примет окончательное решение: либо утвердить проект, либо отклонить и отправить его на доработку. Остается гадать о воле министра, ранее три года занимавшем должность замдиректора УГМК-холдинг по строительству.

Евгений СУСОРОВ

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