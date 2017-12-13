Зачет по доступности

Сдают власти Южного Урала.

В Челябинской области живет более 200 тысяч инвалидов всех видов заболеваний. На протяжении последних четырех лет в регионе успешно реализуется государственная программа "Доступная среда", цель которой упростить их жизнь.

Пандус к выборам

Реализацию программы "Доступная среда" можно проследить на примере Сосновского района. "Первой ступенью стало создание в 2012 году координационного совета при администрации района, в состав которого вошли руководители основных сфер деятельности: образования, культуры, социальной защиты, здравоохранения, занятости", – рассказала "Уралинформбюро" заместитель главы Сосновского района по социальным вопросам Людмила Ефимова.

Совет обследовал социально значимые объекты. В районном центре и в поселениях их более 180. Выявленные недостатки планомерно устранили. Например, за 2015-2016 годы были оборудованы пандусами десять школ и детских садов и 30 других объектов социальной инфраструктуры.

В Сосновском работает специальное "Социальное такси", которое доставляет пожилых людей и инвалидов на оздоровительные и реабилитационные занятия. Свои услуги предоставляют инвалидам и учреждения культуры. В районе функционирует "библиобус" – выездная библиотека. Ведется сотрудничество с областной библиотекой для слабовидящих и слепых.

Тестом доступной среды в Челябинской области станут предстоящие весной 2018 года выборы Президента РФ. Недавно власти региона проверили доступность пунктов голосования – это по традиции в первую очередь учебные заведения. Предъявленным требованиям отвечали лишь 89% пунктов. Губернатор Борис Дубровский поручил руководителям муниципальных образований обеспечить комфортные условия для голосования избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

Спасибо барабану!

Все бордюры не исправить. Инвалидов-колясочников учат преодолевать их на специальных курсах. Инструкторы подсказывают технику балансирования на задних колесах, спуска и подъема на коляске по лестнице и пандусу.

Специалисты знают, что адаптация инвалидов к жизни в обществе должна начинаться в раннем детстве. Для этого в муниципальных центрах региона проходят специальные курсы.

"Наша программа должна научить ребят самих себе готовить пищу, ходить в магазин, планировать день, общаться с друзьями, – рассказала "Уралинформбюро" руководитель центра "Звёздный дождь" Елена Жирнова. — И, несмотря на такие диагнозы, как синдром Дауна или аутизм, они могут этому научиться".

В центре работает порядка 17 преподавателей, которые ведут разнообразные занятия: от математики до игры на африканских барабанах. "Нам очень помогла слуховая терапия, которую прошла моя дочь. Мы после курса заговорили, – рассказывает Майя Соловьева. – Моя семилетняя Таня вообще не разговаривала, а через неделю занятий смогла сказать полное связное предложение".

Моя семилетняя Таня вообще не разговаривала, а через неделю занятий смогла сказать полное связное предложение.

Аналогичный проект социально-реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Магнитогорске был признан лучшим социальным проектом страны на Российском инвестиционном форуме.

Всего на учете в органах социальной защиты Челябинской области состоит почти 11 тысяч детей-инвалидов, из них 52% прошли реабилитацию в учреждениях социального обслуживания. Курсы позволяют им активно включаться во все жизненные процессы, но кроме того необходимо, чтобы их готовы был "встретить" окружающие.

По российскому законодательству дети с особенностями развития могут обучаться в том образовательном учреждении, которое выберут их родители. Но фактически лишь единицы детей с ментальной инвалидностью посещают обычные детские сады. Одна из причин – недостаток у педагогов опыта работы с разными категориями детей. Поэтому на Южном Урале проводят специальное обучение учителей. В рамках проекта "Инклюзия без границ" в течение полугода более 100 педагогов и родителей изучали на практике, как включить детей с синдромом Дауна и аутизмом в обучающую среду ровесников.

Олимпийцы среди нас

Доступнее для инвалидов становятся и спортивные сооружения. В 2018 году, как и в нынешнем, ледовая арена "Трактор" и региональный центр олимпийской подготовки по дзюдо получат субсидии на адаптацию для доступа инвалидов. Ранее аналогичную работу власти провели в конноспортивном комплексе "Рифей" и ледовом дворце "Уральская молния". Для бассейна "Строитель" было приобретено специализированное оборудование для лиц с нарушением слуха. А в Увельском районе открыли тренажерный зал специально для инвалидов. Всего до 2020 года в 11 региональных учреждениях физической культуры и спорта создадут безбарьерную среду для всех категорий инвалидов.

Число инвалидов, занимающихся спортом, на Южном Урале с каждым годом увеличивается. Если в 2013 их было около 7 000, то в 2016 году – уже почти 22 тысячи. "По статистике, в Челябинской области живет 133 243 инвалида, которые не имеют противопоказаний к занятиям адаптивной физической культурой и спортом. Доля лиц, которые уже занимаются – 16,3%. К 2020 году этот показатель должен составить 20%", − рассказал министр физической культуры и спорта Леонид Одер.

Челябинские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья входят в сборные команды России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Сейчас 62 человека – в основном составе, 26 – в резервном. Для сравнения, в 2015 году в основной состав сборных России входили 48 спортсменов и 25 – в резервный. На Сурдлимпиаде-2017 южноуральские спортсмены завоевали шесть медалей – в два раза больше, чем 4 годами ранее. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского все призеры Игр получили денежное вознаграждение.

На Сурдлимпиаде-2017 южноуральские спортсмены завоевали 6 медалей – в два раза больше, чем 4 годами ранее.

Спортивными достижениями могут похвастаться и спортсмены-непрофессионалы. Уже второй год подряд в Уральском государственном университете физической культуры проходит областной спортивный праздник среди инвалидов и их сверстников без инвалидности.

"Особенностью праздника стало то, что в составе команд наравне с ребятами с инвалидностью вошли их сверстники, не имеющие инвалидности. Основная цель – объединить этих людей, чтобы они пообщались, узнали друг друга получше", – отметила начальник управления социальных гарантий и льгот министерства социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина.

Инвалидность – не приговор

Убрать барьеры в головах работодателей гораздо сложнее, чем с улиц. По словам начальника главного управления по труду и занятости региона Владислава Смирнова, из 68 тысяч инвалидов трудоспособного возраста трудоустроены лишь 22%.

"Минтруд России обозначил задачу повысить уровень трудоустройства инвалидов до 50% к 2020 году. И мы должны достичь этих показателей. Во многом нужно желание самих инвалидов получать востребованные профессиональные компетенции. Необходимо преодолевать стереотипы работодателей о профпригодности инвалидов. Активней использовать меры господдержки в обучении и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья", – подчеркивает Борис Дубровский.

Из 65 тысяч студентов лишь 2% – инвалиды и учащиеся с особыми возможностями здоровья. Но в регионе действует уникальное образовательное учреждение – техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба. 1 сентября 2017 года на первый курс поступили 84 человека с ограниченными возможностями. Они получат образование по специальностям обувщик по ремонту обуви, токарь, фрезеровщик, слесарь и швея, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства социальных отношений.

"Быть конкурентноспособными на рынке труда, зарабатывать средства на жизнь, найти себя в социуме, развить свои таланты, достигнуть высот в спорте – все это учащиеся реализуют в нашем техникуме. Более 50% наших выпускников трудоустраиваются на предприятия города, среди которых Челябинский тракторный завод, фабрика обуви "Юничел", различные швейные предприятия", – отметил директор техникума-интерната Александр Шуб.

Следует отметить, что это единственный в России техникум-интернат, выпускающий специалистов для отрасли металлообработки из числа инвалидов по слуху. Кроме обучения по одной из семи профессий учащиеся могут пройти курсы вождения. "Мы учим курсантов тому, с чем они столкнутся в реальной жизни: как сесть за руль с помощью простой пересадочной доски, как убрать коляску на заднее сиденье и даже как, подъехав к супермаркету, припарковаться на инвалидное место, а потом, выйдя из магазина убрать сумки в багажник", – рассказал заместитель директора Денис Мягких.

Ежегодно около 3% безработных инвалидов проходят профессиональное обучение для трудоустройства. В 2017 году впервые за счет областного бюджета была запланирована организация трудоустройства 55 инвалидов, в том числе 5 – с наставниками. По региональной программе работодатели получили бюджетные субсидии на частичное возмещение затрат на заработную плату новых сотрудников.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО