Челябинский мусор требует революции

Челябинский мусор требует революцииСегодня в 10:09
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В переработке.
Несанкционированные свалки и полигоны – больная "мозоль" многих российских регионов, в том числе Челябинской области. Осознавая серьезность проблемы, регион вошел в число лидеров среди субъектов РФ по реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Прозрачная система
Территориальная схема обращения с ТКО, утвержденная на Южном Урале в 2016 году, определила развитие отрасли на десятилетие вперед. Основная идея реформы - создание цивилизованной и прозрачной системы, направленной на ресурсосбережение и сохранение экологического равновесия. Ее новелла в том, что мусор будет не просто складироваться, как это было раньше, а сортироваться и отправляться на дальнейшую переработку. Только непригодные для дальнейшего использования "хвосты" попадут на полигон конечного захоронения. Сортировка мусора позволит вовлечь в повторное использование бумагу, пластик, стекло, цветные металлы и другие виды вторсырья.
В нынешний Год экологии глава региона Борис Дубровский обозначил создание новой системы приоритетным вектором в работе для руководителей муниципальных образований. "Эта задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным перед правительством Челябинской области, должна быть выполнена в срок до 1 июля 2018 года. Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами, и мы должны завершить построение новой системы в установленные сроки", – подчеркнул губернатор.
Как рассказали "Уралинформбюро" в региональном министерстве экологии, территориальная система предполагает кластерный подход, поскольку каждая территория уникальна по своим характеристикам: объемам образования и составу ТКО, а также логистическим возможностям. Схема делит Челябинскую область на 6 кластеров (по несколько муниципалитетов): Челябинский, Магнитогорский, Кыштымский, Карабашский, Саткинский и Усть-Катавский. В каждом кластере предусмотрены объекты обращения с ТКО - мусороперегрузочные станции, мусоросортировочные комплексы и объекты конечного размещения отходов. А также свой региональный оператор, задача которого выстроить логистику обращения с отходами в соответствии с территориальной схемой.
"Выбор регионального оператора – это обязательный этап для организации цивилизованного обращения с отходами в регионе. Мы должны детально прорабатывать процессы внедрения новой системы обращения с ТКО в каждом кластере, и эти вопросы должны быть на постоянном контроле", - отмечает Борис Дубровский.
Система следующая: выбранные на конкурсной основе регоператоры заключают договоры на оказание услуг с собственниками ТКО, образующимися у населения, с предприятиями, осуществляющими транспортировку мусора, и с собственниками мусороперегрузочных станций и полигонов. Весной 2018 года, после утверждения единого тарифа по обращению с ТКО, регоператоры приступят к выполнению своих обязанностей.
Выбор регионального оператора – это конечный аккорд в построении структуры новой системы обращения с отходами. "Согласно закону об отходах производства и потребления региональный оператор станет тем связующим центром, который будет организовывать и координировать всю систему обращения с отходами, начиная от попадания его в мусорный бак и заканчивая переработкой отходов", - отмечает министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова.
"Первопроходец" мусорной реформы
В двух кластерах – Магнитогорском и Кыштымском - региональный оператор уже выбран. Магнитогорск стал пилотным муниципалитетом по внедрению новой системы обращения с ТКО. Соглашение было подписано между региональным министерством экологии и ООО "Центр коммунального сервиса".
Согласно документу, к 2019 году будет построен новый современный полигон по захоронению ТКО и мусоросортировочный комплекс. Сюда будут свозиться отходы трех близлежащих районов – Агаповского, Верхнеуральского и Кизильского, где параллельно построят мусороперегрузочные станции.
В 2015 году правительству Челябинской области удалось привлечь на эту территорию концессионера, который инвестирует в строительство мусороперегрузочных станций и мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО. В 2017 году выбран регоператор, а к 2019-му завершится строительство основных объектов по безопасному обращению с отходами. Благодаря этому увеличится количество мест сбора мусора, а перечень свалок, отравляющих природную среду, сократится. В магнитогорском кластере будут функционировать всего 2 полигона для "хвостов", не подлежащих переработке.
Как рассказал заместитель генерального директора компании АО "Управление отходами" Игорь Гаврилов, поступающие на полигон отходы будут предварительно обрабатываться и сортироваться, в то время как сейчас они просто вывозятся на свалку. Главная задача – максимально извлекать отходы, которые могут быть проданы перерабатывающим предприятиям. "Крупногабаритные предметы будут измельчаться шредером, и после отбора вторичных ресурсов также направляться на полигон", - отмечает он.
Задача на ближайшее время – выбрать регионального оператора ТКО еще в 4 кластерах.
Второй регоператор по обращению с ТКО был определен в Кыштымском кластере – 23 ноября 2017 года региональное Минэкологии подписало соглашение с ООО "СпецСервис", осуществляющим в настоящее время сбор и вывоз отходов в Кыштыме. Регоператор должен организовать работу по обращению с ТКО на территории 7 муниципалитетов: в Кыштыме, Верхнем Уфалее, Снежинске, Каслях, Озерске, Нязепетровске и в Аргаяшском муниципальном районе.
"Кыштымский регоператор определен, но это только начало работы для входящих в кластер территорий. На сегодняшний день его основная задача – заключить договоры со всеми субъектами, которые работают в этом кластере, и с населением. Также он обязан обосновать тариф, то есть показать свои затраты. Я уверена, что мы сможем уложиться в достаточно короткие сроки, и рассчитываем, что уже весной 2018 года Кыштымский регоператор заработает в полном объеме", – сообщила Ирина Гладкова.
На территории кластера расположены 3 полигона (в Кыштыме, Озерске и Снежинске) и 2 сортировочных комплекса (в Кыштыме и Озерске). В 2018 году дополнительная сортировка появится в Снежинске, а также начнутся работы по увеличению существующего полигона в Кыштыме.
Задача на ближайшее время – выбрать регионального оператора ТКО еще в 4 кластерах. Сжатые сроки диктуют необходимость закрытия действующих полигонов в ряде муниципалитетов, поскольку они давно исчерпали свой ресурс. Так, в Миасском и Златоустовском городских округах в течение 2018 года предстоит вывести из эксплуатации городские полигоны ТКО и открыть новый - под Карабашом.
Свалки долой!
Мероприятия по выводу из эксплуатации и рекультивации санкционированных и несанкционированных свалок требуют безотлагательных действий. Первой рекультивации подлежит Челябинская городская свалка – как наиболее значимая и проблемная. В 2018 году здесь прекратят размещение отходов, а работы по ее рекультивации стартуют в 2019 году - после того, как будет разработан проект и получены необходимые заключения экспертизы. На эти цели в областном бюджете предусмотрено порядка 100 миллионов рублей. Примерный объем финансирования из федерального бюджета - свыше 1 миллиарда рублей.
Объем инвестиций для создания современных объектов обращения с ТКО на территории Челябинского кластера оценивается в сумму 2,7 миллиарда рублей. Планируется, что концессионер построит 2 мусороперегрузочных станции в Челябинске, 3 мусороперегрузочных станции в муниципальных районах Челябинского кластера, мусоросортировочный комплекс мощностью 500 тысяч тон в год и полигон для захоронения неутилизируемых отходов.
"Вопросы ликвидации несанкционированных свалок, необходимость рекультивации старых свалок в Челябинске и Магнитогорске – это требование жителей области, и откладывать решение этих вопросов недопустимо", - отмечает Ирина Гладкова.
"Живые" примеры на Южном Урале уже есть. В частности, открытый в этом году полигон в Сосновском районе - в 40 километрах от села Полетаево. Мощность линии позволяет ежесуточно сортировать почти тысячу кубов мусора, а размеры полигона – складировать отходы не только из Полетаево, но и из других поселков Сосновского района: на "убой" идут многие несанкционированные свалки.
Всего на сортировку и переработку поступает порядка 100 тысяч тонн отходов – это десятая часть всех отходов Челябинска. В основном - стекло, пластик, бумага и текстиль. Из пластиковых бутылок делают, к примеру, синтепон для утепления одежды или техническую ткань, которая служит одним из слоев дорожного покрытия.
Территориальная схема обращения с ТКО предполагает их сортировку на начальном этапе образования. Сортировать отходы будут сами жильцы и организации – с использованием специальных контейнеров с цветной маркировкой. При этом формат раздельного сбора мусора привяжут к особенностям территории.
"У нас есть крупные города, есть сельские отдаленные территории, поэтому мы прописали все варианты и не стали зацикливаться на одной схеме. Для многоквартирных домов предполагается сбор мусора в два контейнера: первый контейнер – утильная фракция – мусор, подлежащий утилизации, он уйдет на переработку, второй контейнер – не утильная, этот мусор будет идти на захоронение. Ответственным за сбор мусора будет региональный оператор, ему предстоит выстроить отношения с управляющими компаниями и коммунальными службами в сфере обращения с отходами", - пояснила начальника управления охраны окружающей среды регионального министерства экологии Яна Куприкова.
Южноуральские власти отмечают, что наряду с развитием инфраструктуры изменений требует и самосознание челябинцев. Председатель комиссии по экологии региональной Общественной палаты, декан факультета экологии ЧелГУ Сергей Лихачев подчеркивает, что положительные примеры в сфере раздельного сбора мусора уже есть - надо продолжать мотивировать население и заниматься экологическим воспитанием и образованием.
Кристина ШАБУНИНА
Фото: gubernator74.ru
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