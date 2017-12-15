Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Никогда тема охраны природы в России не была столь актуальна, как сейчас. 2017-й год прошел под знаком экологии, первые лица нашей страны регулярно поднимают эту тему в своих выступлениях. В частности, особый акцент делается на совершенствовании природоохранного законодательства. Важным моментом в защите окружающей среды является вовлечение в этот процесс институтов гражданского общества.

Но, как выясняется, природоохранная деятельность, словно сладкий пирог, манит авантюристов, желающих обогатиться любой ценой. В этой связи даже появился новый термин – "чёрные экологи".

Не секрет, что за экологической обстановкой в нашей стране кроме различных надзорных ведомств приглядывают экологические общественные организации. Было время, когда они росли, как грибы после дождя, а потому сейчас их более 1000. Старейшая – Всероссийское общество охраны природы (ВООП) обладает несомненным опытом и давними традициями: в советские времена это была уважаемая структура со многими полномочиями.

В сложные 90-е она держалась исключительно на региональных отделениях и энтузиазме рядовых участников Общества. В период стремительного, порой бандитского, роста капиталов и передела собственности охрана природы стала мешать и чиновникам, и бизнесменам, по крайней мере, тратить на нее бюджетные деньги не спешили.

Лихие годы миновали, казалось бы, лишь в фильмах и книгах остались рэкет, вымогательство, рейдерские захваты. Но грустное прошлое вновь стоит на пороге.

В 2008 году контроль над Всероссийским обществом охраны природы перешёл в руки некоего Игоря Сергеева. Экологией раньше он никогда не занимался, зато рядовой-срочник в погранвойсках любил уверять окружающих в том, что является полковником ГРУ, действующим по особому заданию силовых министерств РФ. В команде с ним пришли Виталий Донченко и Эльмурод Расулмухамедов, который занял специально придуманный пост президента ВООП.

Фото: Эльмурод Расулмухамедов (справа) / facebook.com

Как рассказывают старожилы ВООП, троица пыталась получить доступ к ресурсам, принадлежащим Обществу еще с советских времен. Прежде всего - к объектам недвижимости по всей России - Домам природы, офисным зданиям и земельным участкам. По их словам, исторический центральный офис ВООП около Кремля - в Богоявленском переулке использовался Расулмухамедовым, как склад чая собственной торговой компании!

Как ранее сообщали СМИ, Донченко и Сергеев приходили в крупные компании типа "Газпрома" и РЖД и предлагали "экологические услуги": во время реализации крупных проектов почти все компании сталкиваются с недовольством экологов. Донченко и Сергеев готовы были за деньги предоставить ВООП в качестве экологической подушки безопасности".

Фото: tass.ru

Для укрепления своей власти и возможности безраздельно распоряжаться имуществом организации эта группа несколько раз проводила нелегитимные съезды, результаты которых были признаны впоследствии Минюстом незаконными. В 2010 году съезд ВООП отстранил от руководства Сергеева, Донченко и Расулмухамедова, избрал новый состав Центрального Совета ВООП, нового Председателя и внёс изменения в Устав. Были упразднены должности Генерального директора, Президента ВООП и прочие по факту формальные должности, созданные предыдущим руководством.

Но Эльмурод Расулмухамедов не оставил попыток влиять на деятельность Общества. В частности, он предъявил ВООП финансовые претензии на сумму 7,6 миллионов рублей. Кроме того, стал угрожать банкротством и требовать для себя полномочий от имени Общества.

"Уралинформбюро" поинтересовалось, как это произошло. Выяснилось, что в 2008 году, еще будучи президентом ВООП, Расулмухамедов возглавил "Фонд поддержки и развития авторского фильма". В 2009 году этому фонду, как следует из результатов проверки Счетной Палаты РФ, компания "Русское лото" (Расулмухамедов до 2010 года был ее директором и совладельцем) перечислила 133 "спонсорских" миллиона рублей.

16 миллионов отправили на съемку фильма "Четыре дня в мае". А остальные деньги фонд раздал в виде займов компаниям, аффилированным с Расулмухамедовым, откуда в дальнейшем, скорее всего, деньги были выведены и обналичены. В числе получателей оказалось и Всероссийское общество охраны природы, возглавляемое на тот момент Сергеевым - Донченко – Расулмухамедовым. При этом фактически ВООП не получало в свое распоряжение эти денежные средства - они были выведены со счетов.

Фото: Эльмурод Расулмухамедов / facebook.com

По фактам финансовых махинаций в 2013 году в отношении Эльмурода Расулмухамедова было возбуждено уголовное дело, которое закончилось обвинительным приговором Люблинского районного суда Москвы. Он этот факт стремится не афишировать.

К началу 2013 года, арестовав через судебных приставов счета ВООП, Расулмухамедов фактически парализовал его финансово-хозяйственную деятельность, лишил Центральный совет Общества возможности заключать какие-либо трудовые договоры, гражданско-правовые сделки, и, что важно для общественной организации, участвовать в конкурсах на получение грантов. По сути шантажируя руководство Общества, он вынудил избрать его первым заместителем Председателя Центрального совета ВООП.

В этом качестве в сентябре 2017 года он устроил попытку захвата власти: объявил о формировании нового состава Центрального совета Общества, а также нового Попечительского совета. И сразу после этого попытался ввести в совет 7 человек, среди которых значится и Тимур Усманов. В мае 2017 года этот житель Новосибирска был осужден за грабеж, полтора года отсидел в СИЗО. Вышел на свободу летом, а в декабре при помощи Расулмухамедова занял пост руководителя Московского областного отделения ВООП.

Тимур Усманов (справа) / фото facebook.com

Как говорят в столичных кругах, Расулмухамедов, наверное, взяв пример с Сергеева, при общении с бизнесменами представляется сотрудником ФСО, действующим по заданию Роскомприроднадзора… и одновременно – сотрудником Администрации Президента РФ! Что после этого можно сказать о репутации Всероссийского Общества охраны природы?

Тем временем энтузиасты природоохранной деятельности в городах и весях России (а такие, поверьте, еще есть) не получают помощи из головной организации, и в прямом смысле вынуждены выживать, борясь с угрозами для природы и себя лично. 16 декабря состоится очередной съезд ВООП – сможет ли уважаемая и авторитетная организация наконец-то очистить свои ряды от "чёрных экологов"?

Дмитрий БУЗДАЛОВ