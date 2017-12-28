С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

В детстве нам казалось, что 50 лет — это нечеловечески много, столько не живут. А добежав до "полтинника", изумляемся, почему так быстро, и "где мои 17 лет вместе с черным пистолетом". Корреспондент "Уралинформбюро" лично в этом убедился, отпраздновав нынешней весной свое пятидесятилетие.

Время — пистолет, в котором каждая "пуля" промаркирована конкретными событиями. Подними любого среди ночи и спроси: "1917 год?" - "Революция!". "1937-й?" — "Большой террор!". "1967-й?" — "Свердловск стал городом-миллионником!".

На излете 2017 года "Уралинформбюро" предлагает читателям вспомнить, что случилось в жизни мира, страны и Екатеринбурга за последние 50 лет. Полвека - отрезок большой, поэтому выберем для просмотра только годы, в номере которых присутствует семерка.

1967 год

По ту сторону "железного занавеса" буйствуют секс-наркотики-рок-н-ролл, свистят пули в джунглях Вьетнама, пишутся великие альбомы "Deep Purple" и "Led Zeppelin". В Греции приходит к власти режим "чёрных полковников", один из самых кровавых в истории послевоенной Европы. На Ближнем Востоке гремит канонада Шестидневной войны. В КНР прошли успешные испытания первой китайской водородной бомбы.

А у советских, как всегда, собственная гордость. В 1967 году исполнилось 50 лет с момента Великой Октябрьской социалистической революции. В честь юбилея партия и правительство учредили одноименный орден: второй по значимости после ордена Ленина. Первыми в списке награжденных оказались не участники штурма Зимнего (многие из которых на тот момент жили и здравствовали), а города-герои Москва и Ленинград.



Ровно полвека назад был учрежден этот легендарный орден.

Мало кто знает, что в Свердловске долгие годы жил один из матросов крейсера "Аврора", запечатленного на ордене Октябрьской революции. Это - Петр Дмитриев, родом из Верхней Пышмы.

Партия и правительство к юбилею революции сделали гражданам СССР ценный подарок: ввели на предприятиях пятидневную рабочую неделю. В это сложно поверить, но 50 лет назад суббота была рабочим днем.

Тот год вообще оказался богатым на то, что сегодня интернет-тусовка называет словом "мемы". Мемы образца 1967 года — мемориальный комплекс "Могила Неизвестного солдата" у Кремлевской стены, Родина-Мать на Мамаевом кургане, Останкинская телебашня. На момент сдачи это был самый высокий рукотворный объект в мире.

Впрочем, Свердловску в этом смысле тоже было чем похвастаться. Во-первых, на набережной Городского пруда построили крутейший по тем временам кинотеатр со звонким именем "Космос" и огромным зрительным залом на 2 386 мест. На Привокзальной площади был сдан в строй первый в истории города 10-этажный дом. Вы будете смеяться, но в Свердловске на протяжении многих десятилетий действовал негласный запрет на строительство зданий выше пяти этажей. И лишь в 1967 году он был наконец-то нарушен.



За 50 лет "Космос" пережил несколько реконструкций и один пожар, но выглядит по прежнему величественно.

И главное - Свердловск полвека назад стал городом-миллионником. В ночь на 21 января на свет появилось сразу 8 маленьких "миллионеров". История сохранила имена семерых из восьми: Володя Юдин, Игорь Кузнецов, Наташа Бесова, Олег Коновалов, Инна Шацкая, Павел Михальченко, Женя Надейкин. К сожалению, восьмая девочка, родившаяся в семье Флягиных, умерла, не дожив до года.



Четверо из восьми "миллионных граждан" Свердловска: Владимир Юдин, Инна Шацкая (Котова), Игорь Кузнецов и Павел Михальченко. Фото: Владимир Юдин.

Новорожденных город встречал, как Гагарина из космоса: гулял и веселился несколько дней подряд.

"Усадили нас всех в машины, на первой висел огромный транспарант, на котором было написано: "Нас миллион!". На улицах города останавливалось движение, все пропускали кортеж. После прогулки… приехали в парк культуры имени Маяковского. Было много народу, музыка, сверкающие огни фейерверка… Незабываемое зрелище!" — вспоминала Раиса Шацкая, мама одной из новорожденных, в интервью газете "Вечерний Екатеринбург".

Семье Юдиных в награду за сына городские власти дали однокомнатную квартиру, а для семьи Кузнецовых расщедрились аж на целую "двушку".

Не обошлось и без трагедии: в ноябре 1967 года в небе над Кольцово произошла крупнейшая в СССР (на тот момент, разумеется) авиационная катастрофа: при взлете по невыясненным причинам разбился лайнер Ил-18, вылетевший в Ташкент. Погибли 107 человек.



Все, что осталось от ИЛ-18, летевшего из Кольцово в Ташкент... Фото: nebecnyirai.ucoz.ru

1977-й

40 лет назад мир наслаждался краткой передышкой в "холодной войне". Именно из той эпохи до нас дошли понятия "разрядка", "мирное сосуществование двух разных систем" и сигареты "Союз-Апполон". Ах, да и "Звездные войны". Именно в 1977 году на экраны вышел первый фильм бессмертной франшизы.

В январе 1977 года в Московском метро прогремел первый в истории столичной подземки террористический акт. В результате взрывов трех бомб (одна в вагоне метро, две других у продовольственных магазинов) погибли семь и пострадали 37 человек. Об этом жутком событии, разумеется, официальные СМИ умолчали. Только в "Известиях" спустя несколько дней вышла куцая заметка: мол, поймали, судили, приговорили, расстреляли. Зато много и восторженно писали о том, как советский атомоход "Арктика" в августе 1977 года первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли. Экипаж "Арктики" посвятил свой подвиг 60-летию Октябрьской революции.

А Свердловск пляшет и поет вокруг долгожданной новостройки: Театра юного зрителя на Вознесенской горке, который строился на протяжении 10 лет. Одновременно на Обсерваторской горке (улица Декабристов) стартовало строительство здания Уралгидрометцентра, а на восточной окраине города были заложены первые фундаменты Ново-Свердловской ТЭЦ.



Театр юного зрителя несколько лет назад "пережил" серьезный капремонт.

Однако запомнился 1977 год не только строительством. В августе буквально за двое суток с карты города исчез знаменитый "дом Ипатьева", где в 1918 году была зверски убита семья последнего российского императора.

Вопрос "Кто дал команду на снос" до сих пор открыт. Официально это было некое секретное распоряжение тогдашнего главы КГБ Юрия Андропова. Мол, привлекает излишне внимание иностранцев, разжигает монархические настроения и вообще не представляет архитектурно-художественной ценности.



Ипатьевский дом сохранился лишь на старых фотографиях, да в памяти старожилов. Фото: Музей истории Екатеринбурга

Несмотря на робкие протесты активистов ВООПИК, 3 августа 1977 года Совет министров РСФСР принял решение об исключении особняка Ипатьева из списка исторических памятников государственного значения. Вокруг дома был поставлен забор. А 21 сентября 1977 горисполком Совета народных депутатов Свердловска решил не мелочиться и… снести весь квартал, окружающий дом Ипатьева. Говорят, что в ходе демонтажа строители (точнее, разрушители) обнаружили в одной из комнат завернутый в газету и засунутый между плинтусом и полом золотой браслет с драгоценными камнями и вензелем "Т".

1987 год

Пожалуй, последний относительно мирный год ХХ века — если не считать войны в Афганистане. Перестройка, "новое мЫшление", разрыв шаблонов и эпичное перемирие Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Безбашенный западногерманский летун Матиас Руст сажает свою одномоторную "Сесну" на Красной площади, умудрившись проскользнуть мимо локаторов ПВО. Правда, мимо тюрьмы он в итоге не проскользнул: за нарушение воздушной границы СССР отсидел, как миленький, в советской тюрьме 432 дня.

Пока Нобелевский комитет присуждает главную премию в области литературы опальному поэту-диссиденту Иосифу Бродскому, а королева Великобритании Елизавета II открывает в Лондоне первую линию беспилотного трамвая, в Москве "вылупляются" первые кооперативы и вводятся талоны на сахар - впервые со времен Великой Отечественной войны.

Но граждане Союза пока не видят причин для паники. Их куда больше волнует засекреченная речь тогдашнего первого секретаря МГК КПСС Бориса Ельцина на октябрьском пленуме ЦК, в которой будущий "гарант Конституции" России в пух и прах разнес половинчатую горбачевскую перестройку, за что и поплатился креслом главного коммуниста Москвы. "Акулы сожрали Бориса, конец демократии", — пессимистично вздыхала либеральная тусовка. Они, как всегда, ошиблись в прогнозах: главное веселье только начиналось…



Еще до перестройки... Борис Ельцин (в центре) на заседании Свердловского обкома КПСС. Фото: архив В.П.Букина

Свердловск, надо сказать, старается не отставать от Москвы в гонке за светлым капиталистическим будущем. Именно в 1987 году вступил в силу "Закон об индивидуальной трудовой деятельности", давший толчок к созданию в СССР элементов рыночной экономики. Первые кооперативы уральской столицы были предприятиями убыточными. Городским властям то и дело приходилось их подкармливать субсидиями, чтобы не загнулись на взлете.

Зато в строящемся микрорайоне "Комсомольский" на радость аборигенам открывается первый в городе супермаркет. С него, собственно, и начинается карьера Игоря Ковпака, в скором будущем предпринимателя и депутата свердловской Облдумы.



Супермаркет "Кировский" в первые дни после открытия. Фото: архив газеты "Вечерний Екатеринбург".

У горожан появляется новая любимая игрушка: неформальные выставки авангардной живописи на Сурикова и Сакко-и Ванцетти — и первые политические митинги на Плотинке. На них прозвучали призывы отправить в отставку Горбачева и отменить монополию КПСС на власть. По сути, эта была попытка создать демократическую оппозицию, путем скрещивания "ежа с ужом": ультралиберального "Мемориала" и ультрапатриотического "Отечества", первых неформальных общественно-политических движений Свердловска. В роли "селекционера" выступил клуб "Дискуссионная трибуна", созданный скромным завкафедрой Всесоюзного института повышения квалификации специалистов Минцветмета Геннадием Бурбулисом. Спустя два года он рванет в депутаты Верховного Совета СССР, а затем станет секретарем ельцинского Госсовета.

Трибуна, если кто забыл, изначально была детищем Свердловского горкома КПСС, который даже предоставил будущим разрушителям режима комфортабельные помещения для заседаний. Кстати, первое заседание клуба было посвящено охране памятников истории и культуры Свердловска. В том числе и судьбе усадьбы Фальковского на улице Красноармейской, которую городские власти собирались снести, а общественность не дала свершиться акту вандализма.



Руины усадьбы Фальковского в конце 90-х годов прошлого века. Фото: 1723.ru

Она погибнет позже, в 2000 году - во времена разгула демократии и рынка. Виновных так и не нашли. А вскоре на месте снесенной усадьбы появился небоскреб "Антей". Говорят, застройщик и владелец небоскреба Андрей Гавриловский в 2007 году обещал восстановить памятник на свои кровные, но в другом месте. До сих пор ждем.

Метростроители Свердловска в тот год завершили сбойку левого перегона между станциями "Площадь 1905 года" и "Парк Славы" (ныне "Динамо"). Уникальность этого события в том, что делали эту сбойку в сверхэкстремальных условиях, под дном Городского пруда.

1997 год

Лихие девяностые, говорите? Кому как. Непростые эпохи, как известно, порождают гений и злодейство, катастрофы и триумфы примерно в равных пропорциях. Реформы 90-х годов в этом смысле не исключение. Да, разгул бандитизма, чеченский позор, многомесячные задержки зарплат в школах и больницах, рухнувшие на бок оборонные предприятия, вымирающие моногорода.

Но было бы несправедливо не вспомнить при этом возрождение православной церкви, невиданную доселе свободу прессы и ТВ, знакомство с Интернетом, DVD- проигрыватели, овечку Долли (первое клонированное живое существо в мире), а также Гарри Поттера с его философским камнем. Первая книжка знаменитой франшизы вышла в 1997 году. Правда, российскому читателю в тот момент не до приключений очкарика с молнией на лбу. Он фанатеет по "Чапаеву и Пустоте" — первому "дзен-буддистскому" роману русской литературы, созданному воспаленной фантазией Виктора Пелевина.



Кадр из фильма "Гарри Поттер и Философский камень"

Екатеринбург в 1997 году активно пользуется кратковременной передышкой в криминальной войне, чтобы напомнить властьимущим и работодателям: ребята, вообще-то кушать очень хочется. Задолженность по зарплате в Свердловской области к концу года достигла рекордной отметки в 2,27 триллиона "старых" рублей. Регион захлестнула волна забастовок и акций протеста.

Муниципалитеты уральского региона решают объединиться в Ассоциацию "Города Урала". Её цель — создание нормативной базы на местном уровне, обмен опытом в бюджетной и коммунальной сфере, защита интересов городов. Главой Ассоциации становится тогдашний мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.



Ноябрь 2017 года: члены Ассоциации городов Урала проводят юбилейное заседание в рамках форума №Города России-2030: перекрестки возможностей", "Города России-2030: перекрестки возможностей" .

В ноябре 1997 года уральскую столицу с неофициальным визитом посетила первая леди США Хиллари Клинтон. Вместе с супругой президента РФ Бориса Ельцина Наиной она встретилась с представительницами Уральской ассоциации деловых женщин и студентами УрГТУ.

2007 год

Нынче модно ностальгировать по "жирным нулевым". 2007 год был своего рода их апогеем, точкой стабильности посреди бушующих волн кризисов, терактов, закручивания гаек, санкций, контрсанкций и всплесков борьбы с Интернетом и курением в тамбурах.

Год и вправду выдался славный. В России, к примеру, вступил в силу федеральный закон о "материнском капитале". На дне Северного Ледовитого океана с помощью глубоководной станции "Мир" впервые установлен российский флаг. А екатеринбургские альпинисты Алексей Болотов и Евгений Виноградский установили флаг города на вершине горы Чогори — второй по высоте после Эвереста, известной также как "гора-убийца". Причем штурмовали вершину уральские смельчаки по ее западной стене, на которую до них вообще не ступала нога человека. Важный нюанс: восхождение было осуществлено без использования кислородного оборудования.



10 лет назад на дне Северного Ледовитого океана был установлен российский флаг. Фото: caleblarsen.com

Тем временем строительная отрасль Екатеринбурга ставит рекорды и раздвигает границы мегаполиса. Летом 2007 года в коттеджном поселке Снегири с помощью самых передовых технологий всего за 77 часов был возведен таунхаус площадью 160 квадратных метров. А в октябре Екатеринбург завоевал золотой диплом на всероссийском конкурсе "Зодчество" в номинации "Архитектура, градостроительство регионов и городов России. Национальные приоритетные проекты".

В эти же дни на стройплощадке будущего района "Академический" была заложена символическая "капсула времени". Так был дан старт самому громкому и успешному градостроительному проекту десятилетия, аналогов которому нет нигде в России за пределами МКАД.



В 2009 году стройку "Академического" посетил тогдашний Президент России Дмитрий Медведев. Спустя девять лет "Академический" претендует на звание восьмого района Екатеринбурга.

Тогда на месте будущей улицы Вильгельма де Геннина было лишь голое поле, по которому свистел ледяной октябрьский ветер. Спустя 10 лет "Академический" стал не только главной точкой роста мегаполиса в юго-западной направлении, но и фактически его восьмым районом. Там строятся сотни тысяч квадратов жилья в год, детские сады, школы и поликлиники, готовятся площадки под крупные спорткомплексы и гигантский медкластер. Там же строители "обкатывают" инновационные технологии вроде "умных домов".

Вспоминал и ностальгировал Евгений СУСОРОВ.