"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Профессия энергетика заслуженно считается одной из самых уважаемых. Именно от слаженного труда этих специалистов зависит как бесперебойная работа крупных предприятий региона, так и свет и тепло в домах граждан. Энергетики трудятся в выходные и праздники, чтобы обеспечить размеренный отдых уральцев. Если же на работе все спокойно, они проводят свободное время в кругу семьи. В случае, когда сразу несколько ближайших представителей фамилии – работники энергетической отрасли, такие семейные праздники становятся особенно тёплыми… В канун Нового года корреспонденты "Уралинформбюро" пообщались с династиями энергетиков филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала и узнали, какие праздничные традиции передаются из поколения в поколение и неукоснительно соблюдаются в "энергетических" семьях.

Династия Чучаловых

На сегодня династия Чучаловых – одна из старейших в МЭС Урала: общий стаж ее работы составляет без малого 71 год. Четыре представителя этой семьи трудились на Пермском предприятии МЭС Урала. Глава династии – Григорий Павлович – сейчас на заслуженном отдыхе. Но он передал любовь к своей профессии как сыновьям, так и внуку.

"Чучаловы – очень хорошие специалисты. И то, что они принадлежат к одной семье, и, более того, постоянно работают вместе, очень помогает им в труде", – рассказал старший мастер производственного участка по ремонту линий электропередачи Кировского района Пермского предприятия Алексей Игумнов.

Младший представитель династии, Константин Павлович, ежедневно видится с отцом, Павлом Григорьевичем, на работе. Но это не мешает им встречаться в праздники, и новогодние каникулы – не исключение. Обязательным атрибутом Нового года в семье Чучаловых считается яркая, красиво украшенная елка, а непременным блюдом праздничного стола – домашние, самолепные пельмени, приготовленные заботливыми руками женской половины фамилии.

Династия Арковых

Династия энергетиков Арковых работает в Удмуртском районе Пермского предприятия МЭС Урала и насчитывает уже четыре человека. Их общий стаж – 44 года. Главой династии по праву можно назвать Владимира Михайловича, ведущего инженера подстанции 500 кВ "Удмуртская". Как признаётся сам Владимир Арков, именно он "заразил" своей любовью к профессии других родственников. И в новогодние праздники они обязательно собираются вместе.

У Арковых – свое хозяйство, и на новогоднем столе всегда присутствует запеченная птица. "В прошлом году к празднику я сам вырастил гуся, нынче будет утка. Порой готовим и кролика", – рассказал Владимир Михайлович.

Дом Арковы по традиции украшают смесью еловых, сосновых и пихтовых веток. "Перед Новым годом всегда стараемся работать на совесть, чтобы не было поломок, и можно было спокойно отдыхать дома с родными", – добавил глава династии.

Его родной брат, Виктор Михайлович, инженер 2-й категории подстанции 500 кВ "Удмуртская", в канун Нового года вот уже много лет строит возле своего дома ледяную горку. Сейчас ему помогает сын Александр, дежурный инженер 2-й подстанции 220 кВ "Ижевск".

"На нашей ледяной горке у дома вырос я, сейчас на ней растут младшие… Со всех улиц в новогоднюю ночь к ней приходят люди, именно возле неё запускают фейерверки. К тому, чтобы ее подготовить к празднику, подключаются и соседи: приносят снег, когда его не хватает малоснежной зимой. Пока мы ее не залили, но на этой неделе обязательно зальем. Ведь это - самая настоящая традиция в нашей семье", - с гордостью поделился Александр Арков.

Династия Чвановых

Династия энергетиков Чвановых на сегодня состоит из трех человек с общим стажем работы – 54 года. Глава династии – Николай Петрович Чванов – проработал в энергетике 29 лет. Его двоюродный брат, Алексей Семенович, сейчас трудится в должности начальника электроподстанции 500 кВ "Кропачёво". Под его началом работает сын Евгений.

По словам Алексея Чванова, Новый год они всегда отмечают в теплом семейном кругу и, конечно, ходят в гости к друзьям, родителям и соседям. Придерживаются советов, как встречать Новый год, и что готовить к праздничному столу для того, чтобы привлечь удачу и успех в наступающем году.

Посещение новогоднего городка – обязательный пункт программы праздника в семье Чвановых. Но из этого правила бывают и исключения… "В позапрошлом году случилось отключение на подстанции. И через несколько минут после того, как пробили куранты, зазвонил рабочий телефон… Пришлось бежать: ноги в руки – и на работу. Прямо из-за праздничного стола", – вспоминает Алексей Семенович.

Династия Васениных

Семья энергетиков Васениных 44 года проработала на Пермском предприятии филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала. Глава династии – Александр Степанович – начал свой трудовой путь 29 лет назад с самого начала ввода подстанции 500 кВ "Вятка", где работает и сейчас. По стопам отца пошли сыновья Сергей и Артем.

"Васенины – очень положительная семья. Трудолюбивые, ответственные, целеустремленные люди. На работе они очень поддерживают друг друга, старшие наставляют младших. И наставничество это, что совершенно очевидно, продолжается и вне рабочего времени", – с улыбкой рассказал механик службы механизации транспорта Пермского предприятия МЭС Урала Сергей Ивонин.

Новогодние праздники Васенины традиционно проводят вместе, и обязательно вместе наряжают елку в доме главы династии. "С детства мы с отцом ходили за елкой в лес, сами ее выбирали, рубили, приносили домой. Елка должна быть настоящей, не может быть никаких искусственных", – делится воспоминаниями сын Александра Степановича, Артём, машинист автовышки и автогидроподъемника.

Кроме лесной красавицы, отец и сыновья готовят к празднику непременное праздничное блюдо – дичь. "Я – охотник. Сейчас со мной на охоту ходят и Артем с Сергеем. Мы стараемся поймать зайца, кабана, тетерева, глухаря… Именно вместе и именно перед Новым годом, часто и заранее. На новогоднем столе всегда должна быть дичь!" – подчеркнул Александр Васенин.

Династия Кушовых

Энергетики из династии Кушовых 61 год отдали труду на подстанции 500 кВ "Вятка" филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала. Виктор Александрович Кушов, глава династии, уже вышел на пенсию, но дело его жизни успешно продолжают сыновья Евгений и Олег. Братья работают вместе и отмечать крупные праздники тоже предпочитают в семейном кругу. Дежурства по выходным, разумеется, случаются, но благодаря слаженной работе перед Новым годом работать во время праздников Кушовым пока не приходилось.

"У отца – свой дом, и новогодняя елочка растет прямо перед ним. Мы ее всегда украшаем гирляндами, чтобы она мигала огоньками, но это, скорее, для детей", – рассказал мастер производственного участка по ремонту линий электропередачи Олег Кушов. А взрослые, по словам братьев, в новогодние праздники обязательно ходят в баню. К праздничному столу Евгений Кушов варит фирменный самогон из выращенных в саду ягод: собственный, по секретному рецепту.

Как удалось убедиться корреспондентам "Уралинформбюро", преемственность поколений на предприятиях ФСК ЕЭС на Урале представлена многими семьями. И из поколения в поколение передаются семейные традиции, в том числе – обычаи празднования Нового года. Но помимо этого, очевидно, что год от года, от отца к сыну, от брата к брату, от дяди к племяннику уральские энергетики передают свой профессионализм, ответственность и преданность выбранному делу. И этим можно только восхищаться.