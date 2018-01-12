Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии ЕкатеринбургаСегодня в 14:52
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Необъяснимая и непреодолимая.
Жители поселка Рудный на южной окраине Екатеринбурга уже второй год мечтают о зебре. Нет, милое африканское животное здесь ни при чем. Речь о пешеходном переходе через улицу Адмирала Ушакова, где расположена школа №131. Школьники от мала до велика рискуют каждый день, перебегая проезжую часть - светофора там не было издавна.
Трафиком не вышли
Первым отказал жителям Рудного в "зебре" тогдашний вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович. Автор провальной "транспортной реформы" в апреле 2016 года сообщил в письме на имя общественного активиста Александра Багно, что в пешеходном переходе на Ушакова нет необходимости, так как интенсивность движения транспорта не превышает 200 машин в час. При этом он дал понять, что решение вопроса возможно после завершения реконструкции школы.
Здание поселковой школы было построено в 1954 году. Его обновили к нынешнему учебному году. Подрядчик - ООО "Строительный комплекс" сдал работу, получил деньги, а "зебру" не нарисовал.
На закономерный вопрос "А должен был?" можно поискать ответ в техзадании: там ни слова о "зебре". Несмотря на сей очевидный факт, председатель городского комитета по транспорту, организации улично-дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов почему-то уверен в обратном. В письме от 27 декабря 2017 года он утверждает: "Пешеходный переход в районе школы №131 должен был быть оборудован в рамках реконструкции самой школы. Подрядная организация данные мероприятия не провела".
Судя по письмам чиновников, позиция мэрии более чем прозрачна: "зебра" Рудному нужна так же, как живой зебре — паспорт. Мол, недостаточно напряженный трафик на данном участке.
Из видеоролика, присланного общественным активистом Романом Тихоновым в редакцию "Уралинформбюро", мы сделали вывод: за пять минут через участок дороги рядом со школой прошло 25 автомобилей, в том числе большегрузы и автобусы. Следовательно, в среднем за час по этому отрезку улицы Ушакова может проходить около 300 машин. Что характерно, ролик снят в полдень — когда нагрузка на магистраль умеренная. Что же происходит в "часы пик"?
По мнению чиновников, это называется "недостаточно напряженный трафик". Видео: Роман Тихонов.
Чиновники то ли забыли, то ли делают вид забывчивости о том, что Рудный стал активно застраиваться. И не только коттеджами, а полноценными многоэтажками. Заброшенный поселок оживает на глазах. Соответственно, скакнул и трафик.
Автобусная остановка расположена по другую сторону улицы Ушакова, напротив здания школы. И школа, и остановка — здравый аргумент в пользу "зебры", и не менее весомый, чем трафик. Хотя формально он не предписывает впрямую устанавливать пешеходный переход. Окончательное решение вопроса закон отдает на откуп ГИБДД и органам местного самоуправления.
Тяни-толкай-затягивай
"Возможно, мэрия права, — предположил в беседе с "Уралинформбюро" активист комитета по защите прав автомобилистов Свердловской области Дмитрий Ларионов. — Но если речь идет о школе и автобусной остановке, то "зебра" на таком участке, скорее всего, нужна. Хотя бы потому, что из-за автобуса, стоящего на остановке, пешеходам плохо видно приближающийся по встречной полосе автомобиль".
Он объясняет нерешительность городских властей при организации пешеходных переходов дороговизной процедуры (особенно если нужно не только нарисовать разметку, но и установить светофор).
Однако жители Рудного не требуют светофора. Им нужна лишь разметка и пара "пешеходных" знаков по обе стороны дороги. По словам активистов "Гражданского патруля", стоимость этих работ не превышает 20-30 тысяч рублей. Неужели в городской казне нет такой мизерной суммы?
Возможно, цена вопроса не самое главное препятствие. Проблема может крыться в непростых взаимоотношениях мэрии Екатеринбурга и ГИБДД. То платные парковки их рассорят, то выделенные полосы движения.
"Гражданам следует написать заявление в ГИБДД с просьбой провести такую проверку, и если "зебра", по мнению инспекторов, там нужна, попросить выдать соответствующее предписание, — предложил Ларионов. — А если ГИБДД откажет, тогда можно обжаловать это решение в прокуратуре".
Но дело в том, что руднинцы уже писали в ГИБДД. Более того — устроили флешмоб, завалив инспекцию дождем индивидуальных прошений на одну и ту же тему: нужен переход, помогите обустроить. В ответ замначальника областного управления ГИБДД Александр Юнусов посоветовал обращаться в… администрацию Екатеринбурга.
В ноябре 2017 года глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин пообещал в первом квартале нынешнего года организовать обследование территории возле школы №131 "с целью проведения необходимых мероприятий для обустройства пешеходного перехода в соответствии с требованиями ГОСТ".
"Уралинформбюро" связалось с администрацией, чтобы прояснить судьбу "зебры". В пресс-службе сообщили, что в настоящее время вопрос обустройства пешеходного перехода вынесен для обсуждения на городскую комиссию по безопасности дорожного движения: "По словам заместителя главы районной администрации по вопросам благоустройства Виталия Данилова, при положительном решении силами МБУ "Чкаловское ДЭУ" будет выполнено обустройство подходов к пешеходному переходу".
Правда, сроки "решения вопроса" пока не определены. Не исключено, что к 1 сентября.
Евгений СУСОРОВ
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