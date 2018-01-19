Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Полтора года "Уралинформбюро" наблюдает за тем, как министерство общего и профессионального образования Свердловской области борется за выживание Уральского финансово-юридического колледжа, учрежденного Владиславом Назаровым. "Респектабельное" учебное заведение, получившее лицензию на свою деятельность в региональном Минобразе, мучает традиционный "квартирный вопрос".

Знают ли родители первокурсников Раимовой Шахнозы Хурсандовны, Бурхонова Шовали Мирвалиевича, Холова Бехруза Махмадсаидовича, Ачылова Кайратбека Кубатбековича, Тошматовой Омины Саидмахмадовны, заплативших за обучение детей более 40 тысяч рублей, в каких условиях они "грызут гранит науки"? Мы постараемся ответить на этот вопрос.

Осенью 2016 года на сайте УрФЮрК "Уралинформбюро" обнаружило приложение к лицензии, в которой утверждалось, что учебные занятия в колледже ведутся в 20 аудиториях на разных этажах здания по адресу Карла Либкнехта, 1. Оно более известно как Уральский финансово-юридический институт, лишенный государственной аккредитации.

Проверка прокуратуры Свердловской области, инициированная нашим агентством, выявила, что министерство образования в 2016 году необоснованно предоставило лицензию ЧПОУ "УрФЮрК", поскольку колледж не имел права арендовать большую часть указанных аудиторий. Точнее сказать, арендодатель (УрФЮИ) не мог их сдать, потому что ими не владеет.

Добросердечные чиновники дали колледжу полгода на устранение выявленных нарушений – иными словами на поиск необходимых помещений. И те их нашли. В том же здании на Карла Либкхнета, 1.

Согласно приказу, подписанному 8 декабря 2017 года министром образования Юрием Биктугановым, к незаконно используемым УрФЮрК помещениям прибавилось еще шесть аудиторий. То есть ответственные сотрудники Минобраза сходили в здание (до него идти 5 минут), проверили правоустанавливающие документы, убедились в наличии аудиторий и одобрительно кивнули головой – нарушения устранены.

Вы очень сильно удивитесь, но спустя три недели, в последний рабочий день 2017 года и.о министра Нина Журавлева подписала приказ, исходя из которого колледж ведет образовательную деятельность всего лишь в шести аудиториях, находящихся в цокольном этаже здания на Карла Либкнехта, 1.

По имеющейся у нас информации министерство в спешном порядке предприняло такой шаг, получив претензию реального собственника помещений (ООО "Лоза"), пригрозившего чиновникам судебным иском.

Ситуация с Уральским финансово-юридическим колледжем, честно говоря, напоминает клоунаду в задрипанном цирке-шапито. Важный момент в том, что министерство общего и профессионального образования Свердловской области отвечает за выданную лицензию. Чиновники должны были удостовериться, что в колледже имеются все необходимые условия для образовательного процесса.

На сегодня у УрФЮрК шесть аудиторий. Где размещается директор Мария Камалетдинова? На сайте колледжа утверждается, что в кабинете 301. Нет такого в лицензии. Где находится учебная часть, медпункт, столовая? В обозначенных аудиториях?

Чтобы не тратить время на гадание с фокусами в "доме Назарова", "Уралинформбюро" просит прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова вновь проверить деятельность министерства образования и данного учебного заведения на предмет соблюдения законодательства.

Кстати, следует напомнить, что в мае 2017 года Ленинский райсуд Екатеринбурга признал ЧПОУ "УрФЮрК" виновным в нарушении требований и условий, предусмотренных лицензией. Опять суду подкинут работы?

Дмитрий БУЗДАЛОВ