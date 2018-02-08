Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

С начала 2018 года в России вступил в силу закон о телемедицине. Врачи "с окраин" должны иметь возможность консультироваться с более квалифицированными "центровыми" коллегами онлайн. Для обеспечения связи президент поручил подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. Свердловская область – один из немногих регионов, где эту услугу уже оказывают. 8 февраля с приходом скоростного интернета телемедицину опробовали в больнице села Патруши.

Главный врач общеврачебной практики Елена Кузнецова недовольна результатами анализов своей пациентки. У Маргариты Михайловны диабет, она принимает инсулин и таблетки, но уровень сахара все равно слишком высокий. Раньше в таком случае пожилой женщине пришлось бы ехать на консультацию в Екатеринбург. Делать это приходилось минимум 3-4 раза в год и каждый раз тратить по целому дню. Сегодня она вместе с врачом связывается с эндокринологом из ОКБ, не выезжая из Патрушей.

Визуально телеконсультация похожа на привычный Skype. Разница в технологии. При телемедицине используется закрытый, защищенный канал связи, сообщает "Уралинформбюро". По нему же отправляются персональные данные: диагноз, анализы. Сделать это традиционным способом нельзя – Skype всегда можно "взломать".

За 10-минутный прием эндокринолог из областной больницы выясняет все о самочувствии Маргариты Михайловны и корректирует дозировку препаратов.

"20-30% пациентов из области до Екатеринбурга не доезжают. Телемедицина увеличивает доступность помощи: к системе подключены общеврачебные практики, участковые больницы, ФАПы в селах. Медик на месте заранее подает заявку, передает результаты анализов и исследований, назначается время для консультации, – рассказывает о технологии региональный министр здравоохранения Андрей Цветков. – У консультанта есть время ознакомиться с данными, принять решение и дать рекомендации".

Видеосвязь, пересылка снимков МРТ в высоком качестве – для связи медучреждений в селах с "большой медициной", к ним должен был прийти и "большой интернет".

"В 2017 году к высокоскоростному интернету было подключено 190 медицинских учреждений региона. Пришла связь даже в отдаленные села Ирбитского, Тугулымского, Туринского, Серовского районов. Всего проложили около 100 километров "оптики", – рассказал директор проектов макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Сергей Павлов.

Интернет в больницу Патрушей провели за три недели. Согласно поручению президента, скорость канала должна быть не меньше 10 мегабит в секунду. "Ростелеком" настраивает связь с "запасом". В Патрушах интернет "летает" на отметке 94.

Кроме телемедицины скоростной интернет даст любому врачу возможность подключиться к единой информационной базе. Туда он будет вносить данные больного. Если тот обратится в другую больницу, медики смогут получить его историю болезни через базу.

Сейчас областной минздрав и минсвязи согласовывают список медицинских учреждений для подключения к скоростному интернету в 2018 году. По словам Цветкова, получить консультацию специалиста из областной больницы к концу года можно будет практически в любом населенном пункте. "Такой формат работы не только повысит доступность и качество услуг, но и сохранит жизни, и снизит заболеваемость", – уверен министр.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО