Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Кредиты – это ярмо, которое не все выдерживают. Отставим в сторону мошенников, с чьими кредитными историями разбираются силовики. Затем вычтем тех россиян, что просто с дуру "перепились" из легкодоступных кредитных источников. Но ведь есть масса людей, осознанно взявших ипотечные кредиты под недружественные проценты для решения проклятого "квартирного вопроса". Например, немало написано о том, как прогорели заемщики-"валютчики", не подозревавшие о возможности обвала рубля.

Наш рассказ о категории не столь многочисленной – о наследниках кредиторов. Точнее о том, как они с подачи банка могут оказаться банкротами.

Иванов из рода заемщиков

Екатеринбуржец Иван Иванов (персональные данные изменены по этическим соображениям – прим.ред) был человеком не бедным. И потому в 2008 году решил построить коттедж в поселке "Палникс". Затратив на строительство 20 миллионов рублей "из кубышки", столько же для завершения жилого объекта в июне 2013 года он взял в Банке "СОЮЗ" - на 10 лет, под 17% годовых. Два жилых дома площадью 580 "квадратов" и земельный участок кредитор забрал в залог.

В принципе ничто не предвещало беды, но спустя полгода Иванов скоропостижно умирает. Наследниками признаются три его сына – совершеннолетний и два близнеца 16 лет от роду.

Финансовое положение наследников не позволяло им обслуживать ипотечный кредит с апреля 2014 года. И в конце года Банк "СОЮЗ" подал в райсуд иск о взыскании задолженности в 25,5 миллионов рублей (с набежавшими процентами и пенями), а также об обращении взыскания на заложенное имущество.

Хороший вопрос – как банк выдал ипотечный кредит на столь крупную сумму человеку в годах, не застраховав его "с головы до ног" (кстати, основной акционер банка - СПАО "Ингосстрах")? Только после смерти выяснилось, что Иванов был застрахован лишь на случай летального исхода в результате несчастного случая. А поскольку умер он из-за болезни, которую не скрывал, страховая компания "по-английски" удалилась из судебного процесса.

Стороны поспорили о рыночной стоимости заложенного имущества. Банк оценивал его не дороже 29 миллионов. Наследники говорили о стоимости залога свыше сорока. В итоге накануне 2016 года суд остановился на начальной продажной стоимости в 34 миллиона рублей.

Несовершеннолетние наследники вместе с матерью выехали из "Палникса" в иное принадлежащее им жилье. И по сложившейся традиции банк должен был с помощью судебных приставов реализовать дом с публичных торгов, что и предписывалось судом.

Надо оговориться, что отказаться от наследства и, соответственно, от кредитного ярма младшие (несовершеннолетние) сыновья не могли. Органы опеки вряд ли согласовали бы такой шаг, поскольку стоимостной объем наследной массы превышал размер долга банку. Так что можно отнести Александра и Владислава к наследникам поневоле.

Банк это прекрасно понимал. Кроме того, в октябре 2015 года вступили в силу статьи закона "О несостоятельности (банкротстве)", регламентирующие эту процедуру в отношении физических лиц. И потому Банк "СОЮЗ" решил пойти нетрадиционным путем.

А в это время кто-то

Осенью 2016 году близнецы-наследники ушли служить в армию. А в мае того же года Банк "СОЮЗ" начал процедуру их банкротства. Арбитражный суд Свердловской области принял иски, невзирая на то, что стоимость залога, вошедшего в наследственную массу, превышала размер долга Иванова.

Иными словами - банк отказался от процедуры публичных торгов через службу судебных приставов, просто не получив исполнительный лист. Он вышел на продажу через арбитраж со "своим" финансовым управляющим. А дальше по аналогии с известным стихотворением Маршака – однако за время пути долги могли подрасти! Они выросли на 2 с половиной миллиона рублей – это же банк, проценты бегут в его пользу.

Братья Ивановы узнали о своих домашних проблемах "опытным" путем. Банковские карты, на которые переводилось их ежемесячное солдатское жалование, были заблокированы по требованию финансовой управляющей Ирины Мелеховой. Так что наследники остались без конфет и сигарет за армейский счет.

Пока они служили на Дальнем Востоке, в Екатеринбурге проходили собрания кредиторов (в лице банка) и заседания арбитражного суда. Дело каждого из братьев рассматривал отдельный судья. И в отношении Владислава (в отличие от других братьев) было принято решение о прекращении производства. Но апелляционная инстанция данный вердикт отменила.

В конечном итоге летом 2017 года братьев, отдающих "мужской" долг Родине, признали банкротами и ввели полугодовую процедуру реализации их имущества.

Qui prodest?

Гражданский кодекс РФ в своей первой статье определяет, что "участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения".

Подкованные юристы, наверное, тут же воскликнут – речь пойдет о злоупотреблении правом! И не ошибутся.

Банк "СОЮЗ" к началу 2016 года имел вполне ликвидный актив около 40 миллионов рублей. Продажа недвижимости, под которую, собственно, и был взят ипотечный кредит, позволяла справедливо решить проблему.

Когда банк выдавал кредит Ивану Иванову, то не сомневался в его порядочности, добросовестном исполнении взятых на себя обязательств. Но стоило должнику умереть, и в его могилу, говоря житейским языком, плюнули.

Проанализировав с экспертами действия Банка "СОЮЗ", лично я посоветовал бы мужчинам от 40 лет и старше, берущим ипотечный кредит, тщательным образом проверять страховку. И беречь ее пуще глаза - жизнь штука сложная, не все выживают. Ведь вместо надежной крепости можно оставить ничего не подозревающим наследникам, в том числе несовершеннолетним, долговую яму. Вряд ли Иван Иванов предполагал, что его сыновья получат клеймо банкротов.

Это для некоторых бизнесменов, по которым давно вздыхает Уголовный кодекс, банкротство – путь к свободе от кредитов, превышающих стоимость их активов. Куда они спустили миллионы - одному Богу известно.

Дети Иванова ипотечный кредит не брали, отцовское наследство не проматывали, долг перед банком признали. Но на их беду вступил в силу закон о банкротстве физических лиц!

Поскольку речь идет о банкротстве и распродаже доставшихся им активов, то в дальнейшем Ивановы, обращаясь в банк за займом или кредитом, как какой-нибудь "зэк", должны будут отчеканить информацию о своем банкротном прошлом. И это прошлое навсегда останется в кредитной истории. Иными словами, 19-летние парни оказались с подмоченной репутацией. А с чего вдруг?

Эксперты полагают – банку было выгоднее обойтись без судебных приставов. Нанятый ими финансовый управляющий расправится с имуществом, лежащим на "блюдечке с голубой каемочкой", гораздо эффективнее. К тому же кроме коттеджа на погашение долга можно пустить и иную недвижимость Ивановых.

Вот он – нехитрый банкирский замысел! Банкротство "физиков" ради максимального удовлетворения своих требований. И в чем же злоупотребление правом?

Два конца банкротной колбасы

Как гласит немецкая поговорка, "все имеет свой конец, а сосиска даже два". Когда судья Арбитражного суда Свердловской области в феврале 2017 года выносила постановление о прекращении производства о банкротстве Владислава, она мотивировала это тем, что законодательством не предусмотрено введение банкротства в отношении наследников. Возбуждению подлежит дело о банкротстве умершего (наследственной массы). Аналогичное решение за год до этого вынес, для сравнения, волгоградский арбитраж. Оно устояло в апелляционной инстанции и вошло в судебную практику Верховного Суда РФ.

А вот вердикт екатеринбургского судьи апелляция "снесла". Логика вышестоящего суда в Перми – должник (Владислав) вступил в права наследника умершего отца, наследственная масса распределена между наследниками (братьями), переход права собственности на недвижимое имущество зарегистрирован в установленном порядке - "следовательно, в рассматриваемой ситуации как таковой наследственной массы уже нет". Тогда что это?

Вот вам и ловушка. В права наследования братья вынужденно вступают несовершеннолетними, а в банкротную яму их сталкивают в 18-летнем возрасте.

Повторюсь, никто не оспаривает право Банка "СОЮЗ" получить обратно заемные средства. И два года назад процедуру торгов можно было запустить, не привлекая арбитраж – никто этому не препятствовал. Можно было в конце-концов банкротить наследную массу, не бросая тень на добропорядочных наследников.

А нет ли признаков нарушения закона в цепочке последовательных действий Банка "СОЮЗ" по изъятию имущества «не своими руками»? И не поступил ли банк подобным образом с наследниками каких-либо других умерших заемщиков?

Кстати, на одном ведомственном совещании, прошедшем в УрФО в 2017 году, прозвучал доклад, посвященный дилемме "что банкротить – наследную массу или наследника?". В нем утверждалось, что мотив складывающейся на Урале судебной практики состоит в том, что личное банкротство является карой, которую не заслуживает наследник, сохранивший наследство в целости. Также данный подход основан на идее о том, что справедливее, когда наследник отвечает перед кредиторами наследодателя унаследованным имуществом.

Как же так – декларируется защита прав сыновей Ивана Иванова, которые по смыслу закона о банкротстве не могут становиться должниками, но в реальности арбитраж карает их в интересах банка?

"Уралинформбюро" продолжит следить за судебным поединком "Банк "СОЮЗ" против Ивановых".

Дмитрий БУЗДАЛОВ