Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Свердловской молодежи для профессиональной реализации не хватает трудовых стажировок и практики. Об этом заявили активисты "Молодежки" Общероссийского народного фронта (ОНФ) на встрече с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым и руководителями министерств 19 февраля 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Школьники и студенты поделились амбициозными профессиональными планами и своим видением будущего региона, подчеркнув при этом, что реализовать задуманное получится только при активном сотрудничестве с молодежью.

"Молодежка" ОНФ – это "крыло", на которое мы опираемся. Перед встречей ребята говорили: "Главное, чтобы у губернатора был "взрыв мозга", чтобы он понял, что без молодежи, ее активного участия, сделать будущее достойным невозможно. Много вопросов молодые люди задавали в соцсетях. Ребятам важно увидеть ваши человеческие качества, которые могут стать толчком для их развития", - обратилась к губернатору один из руководителей реготделения ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

Молодые уральцы подчеркнули, что на этапе профессионального становления им необходимы опытные наставники, которые бы помогли реализовать задуманные проекты. "Выпускники учебных заведений говорят о трудностях при трудоустройстве. Для молодежи очень важна возможность прохождения стажировок, знакомства с работодателями", - заявил один из выступающих.

Студенты архитектурно-художественного и аграрного университетов региона подняли вопрос благоустройства города. Он волнует их не меньше профессиональной реализации. "Инфраструктура – это лицо города. От нас зависит, каким оно будет. Система "умный город" подразумевает всестороннее изучение мегаполиса и позволяет ему быть более интерактивным и решать проблемы точечно. Если вы хотите изменить город к лучшему, начинайте с архитектуры, а если хотите реальных действий, обратитесь к молодежи" , - заявил студент УрГАХУ Владимир Чебыкин.

"Активная молодежь", "амбициозные и дерзкие проекты" – эти термины витали в каждом выступлении. Впрочем, до каких-то конкретных предложений дело так и не дошло. Возможно, "молодежка" приберегла их для своих будущих наставников, которых, как пообещал губернатор, им обязательно найдут.

"Мы подготовим соответствующие предложения по наставничеству, внесем изменения по бюджету. Прохождение профессиональной практики – это возможность для молодых людей увидеть свое будущее", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Активисты "Молодежки" заявили, что хотят узнать губернатора получше, прежде всего, как человека – с его сильными и слабыми сторонами. И устроили Куйвашеву своеобразную пресс-конференцию, засыпав вопросами о любимых книгах, фильмах и спортсменах.

О соцсетях и технологиях

У меня есть страница в Instagram. Если зарегистрироваться в других соцсетях ("ВКонтакте", Facebook), то придется только этим и заниматься. Считаю, что Instagram достаточно. Главное, у молодежи есть куда обратиться. Я помню времена, когда мы даже не мечтали, что будем пользоваться телефонами без проводов. А у вас сегодня есть возможность одновременно общаться с сотнями, тысячами людей. Технологии помогают жить, развиваться.

Вы сегодня говорили про "умный город". Хочу сказать, что мы построим "умный город" на территории 550 гектаров вне зависимости от того, выиграем ЭКСПО-2025 или нет. Там будет все - начиная с беспилотного транспорта и заканчивая контролем за дорогами. Эти технологии будут транслироваться на весь Екатеринбург и другие города области.

О спорте и спортсменах

То, что произошло с нашими спортсменами, словно ужасный сон. Мне сложно это объяснить. Возьмем Антона Шипулина (олимпийский чемпион по биатлону – прим. ред.) – конечно, он не потеряется, он очень деятельный парень. Но человеку просто отрезали кусок жизни, забрали мечту.

Спортсмены всегда были примером для меня. Я сам занимался спортом с детства, играл в хоккей, футбол, катался на лыжах. Сейчас времени гораздо меньше на спорт. Не так давно открыл для себя возможность меньше спать. Занимаюсь либо рано утром, либо поздно вечером.

О музыке

У меня диапазон музыкальный широкий – от классики до современных групп. Нравятся как зарубежные исполнители, так и российские группы. Как вы знаете, в Екатеринбурге проходит "Ночь музыки". В этом году город пел всю ночь, и ни одной жалобы не поступило. Это радует.

О стыде

Сказать, что ни за что не стыдно перед родителями, не могу. Были поступки в детстве, за которые стыдно. Стараюсь сейчас жить достойно. Советую больше времени уделять своим родителям, общаться с ними.

Об успехе

В жизни бывает всякое - главное, не опускать руки. Нужно постоянно заниматься самообразованием. Молодежи - быть беспокойной, двигаться вперед. Успешный человек – тот, который приносит пользу, развивается, учится, показывает понятные видимые результаты успеха.

О патриотизме

Патриот – это человек, который любит своих близких и родных, место, где он живет. И который принимает активное участие в изменениях к лучшему своей Родины.

Кристина ШАБУНИНА