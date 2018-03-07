Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит06 марта в 14:28
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Новиков петь не дает?
Еще несколько лет назад пение считалось занятием а) скучным, б) странным, в) для одаренно-избранных. Сегодня вокалом занимаются все, кому не лень. Взрослые кинулись осваивать ноты, насмотревшись шоу "Голос". Дети впечатлились американским многосерийным мюзиклом "Хор".
В итоге, если верить 2ГИС, в Екатеринбурге порядка 65 компаний, где учат петь. Частных репетиторов на дому никто не пересчитывал. Ежегодно Уральская консерватория добавляет в их ряды новых выпускников.
"Взрослые идут для творческой самореализации. Даже для здоровья полезно: к нам пришла женщина после инсульта, ей терапевт порекомендовал петь. Когда она занимается вокалом, у нее пропадает тремор", – рассказала "Уралинформбюро" директор творческого центра "Арт-мотив" Татьяна Старовойтова.
Дети и подростки приходят с целями более конкретными. "Молодежь - это самые сильные ученики, они хотят развиваться в вокале, кто-то хочет снимать клипы, кто-то хочет выступать. Многие приходили с целью попасть на шоу "Голос". Мы помогаем – с некоторыми вместе снимали видео. Кто-то готовится к местным конкурсам", – делится директор студии Vocal Premium Александр Мордачев.
С аналогичными целями сталкивается и директор эстрадной студии "Мелодика" Евгения Курдина: "Есть те, кто приходит просто научиться петь, а есть те, кто сразу хочет на "Голос". Задача выступить на конкурсе вполне реализуема. Если ребенок к этому стремится, почему бы и нет. Но кому-то может понадобиться два-три года, чтобы туда попасть, а кому-то нужно и пять, и десять лет заниматься, развиваться".
Студии вокала и творческие центры одним обучением не ограничиваются. Певцам нужна сцена, и учителя ее организуют. "Мы проводим свои мероприятия, большие театрализованные шоу, в которых показываем результаты наших учеников. Даже внутренние выступления – для них это тоже самореализация", – сообщила Татьяна Старовойтова.
"Наши дети выступают на различных концертах, фестивалях, благотворительных мероприятиях. Например, мы проводим концерты для ветеранов, инвалидов - совсем недавно ездили в дом престарелых. Иногда выступаем в торгово-развлекательных центрах, там исполняем популярные эстрадные песни", – рассказала Евгения Курдина.
Студия Vocal Premium, по словам Александра Мордачева, идет дальше: "Конкурсы – это в порядке вещей, туда мы отправляем вообще всех. А самых ярких учеников продвигаем в профессиональную сферу".
Словом, певческий конвейер работает без остановки. Show must go on!
И тут самое время вспомнить о самом громком эстрадном проекте Екатеринбурга. Точнее сказать – прожекте. Шансонье Александр Новиков обещал одаренным детям - воспитанникам своего фонда "Большой полет" обучение, продвижение и всяческую поддержку. Худрук Уральского театра эстрады под эти обещания получил от государства в безвозмездное пользование два старинных особняка на улице Розы Люксембург.
"Уралинформбюро" неоднократно пыталось записать туда знакомых детей на обучение. Но тщетно, хотя, судя по результатам прокурорской проверки, творческие занятия в особняках проводятся.
Охранники особняков дальше забора никого кроме хозяев (Новикова и его сотоварища по уголовному делу Михаила Шилиманова) не пускают. В Театре эстрады никто о "Большом полете" информацию дать не может.
На конкурсы детей никто не отправляет. Они же одаренные, сами все могут – наверное, так думает Новиков, организуя свой конкурс "Театр талантов". Одаренные, но обязательно "обездоленные", дети должны самостоятельно подготовить номер, записать видео, выложить в сеть и заполнить заявку на участие в конкурсе. Если они понравятся жюри во главе с шансонье, получат право выйти на сцену Театра эстрады в отчетном концерте.
Фото: большойполет.рф
"Успех ребенка складывается из трех составляющих: желание самого ребенка, желание родителей и желание педагогов. Если хоть один из элементов отсутствует, то никакого толка не будет", – считает директор эстрадной студии Евгения Курдина.
Для "Большого полета" под руководством Новикова не хватает еще одного компонента – обязанности отвечать за свои слова. Но если нет детского творчества, то с какой стати бизнесмены Новиков-Шилиманов даром используют государственное имущество?
"Уралинформбюро" вновь обращает внимание прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова на данный факт и просит провести тщательную проверку.
Ранее по теме:
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Семье Новикова достались два особняка в центре Екатеринбурга
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Молодцы, Уралинформбюро, благодаря Вам, может быть, и удастся вывести новикова на чистую воду, которая его вынесет на скамью подсудимых. Кстати, по поводу "самостоятельно подготовить номер, записать видео, выложить в сеть и заполнить заявку на участие в конкурсе"- да это же МАХОР, там именно так и поступают - все желающие самостоятельно готовят номер, записывают видео, приглашают за свои деньги, вполне фиксированную и открыто всем известную плату Сумишевского для дуэта (в отличие от новикова Сумишевский - профессиональный певец с прекрасным исполнением и прекрасным голосом), ну, а дальше на решение народного жюри, кто понравится, тот и будет выступать на концерте Махора. Так что с этими своими правилами новиков идею таких концертов спёр у Махора, только вместо народного жюри, понятно, ОНО будет решать, единолично и самовластно, худурка же. А вот интересно, те родители тех детей, наверное, тоже платят новикову за просмотр тех видео?ответить
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