Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Еще несколько лет назад пение считалось занятием а) скучным, б) странным, в) для одаренно-избранных. Сегодня вокалом занимаются все, кому не лень. Взрослые кинулись осваивать ноты, насмотревшись шоу "Голос". Дети впечатлились американским многосерийным мюзиклом "Хор".

В итоге, если верить 2ГИС, в Екатеринбурге порядка 65 компаний, где учат петь. Частных репетиторов на дому никто не пересчитывал. Ежегодно Уральская консерватория добавляет в их ряды новых выпускников.

"Взрослые идут для творческой самореализации. Даже для здоровья полезно: к нам пришла женщина после инсульта, ей терапевт порекомендовал петь. Когда она занимается вокалом, у нее пропадает тремор", – рассказала "Уралинформбюро" директор творческого центра "Арт-мотив" Татьяна Старовойтова.

Дети и подростки приходят с целями более конкретными. "Молодежь - это самые сильные ученики, они хотят развиваться в вокале, кто-то хочет снимать клипы, кто-то хочет выступать. Многие приходили с целью попасть на шоу "Голос". Мы помогаем – с некоторыми вместе снимали видео. Кто-то готовится к местным конкурсам", – делится директор студии Vocal Premium Александр Мордачев.

С аналогичными целями сталкивается и директор эстрадной студии "Мелодика" Евгения Курдина: "Есть те, кто приходит просто научиться петь, а есть те, кто сразу хочет на "Голос". Задача выступить на конкурсе вполне реализуема. Если ребенок к этому стремится, почему бы и нет. Но кому-то может понадобиться два-три года, чтобы туда попасть, а кому-то нужно и пять, и десять лет заниматься, развиваться".

Студии вокала и творческие центры одним обучением не ограничиваются. Певцам нужна сцена, и учителя ее организуют. "Мы проводим свои мероприятия, большие театрализованные шоу, в которых показываем результаты наших учеников. Даже внутренние выступления – для них это тоже самореализация", – сообщила Татьяна Старовойтова.

"Наши дети выступают на различных концертах, фестивалях, благотворительных мероприятиях. Например, мы проводим концерты для ветеранов, инвалидов - совсем недавно ездили в дом престарелых. Иногда выступаем в торгово-развлекательных центрах, там исполняем популярные эстрадные песни", – рассказала Евгения Курдина.

Студия Vocal Premium, по словам Александра Мордачева, идет дальше: "Конкурсы – это в порядке вещей, туда мы отправляем вообще всех. А самых ярких учеников продвигаем в профессиональную сферу".

Словом, певческий конвейер работает без остановки. Show must go on!

И тут самое время вспомнить о самом громком эстрадном проекте Екатеринбурга. Точнее сказать – прожекте. Шансонье Александр Новиков обещал одаренным детям - воспитанникам своего фонда "Большой полет" обучение, продвижение и всяческую поддержку. Худрук Уральского театра эстрады под эти обещания получил от государства в безвозмездное пользование два старинных особняка на улице Розы Люксембург.

"Уралинформбюро" неоднократно пыталось записать туда знакомых детей на обучение. Но тщетно, хотя, судя по результатам прокурорской проверки, творческие занятия в особняках проводятся.

Охранники особняков дальше забора никого кроме хозяев (Новикова и его сотоварища по уголовному делу Михаила Шилиманова) не пускают. В Театре эстрады никто о "Большом полете" информацию дать не может.

На конкурсы детей никто не отправляет. Они же одаренные, сами все могут – наверное, так думает Новиков, организуя свой конкурс "Театр талантов". Одаренные, но обязательно "обездоленные", дети должны самостоятельно подготовить номер, записать видео, выложить в сеть и заполнить заявку на участие в конкурсе. Если они понравятся жюри во главе с шансонье, получат право выйти на сцену Театра эстрады в отчетном концерте.



Фото: большойполет.рф

"Успех ребенка складывается из трех составляющих: желание самого ребенка, желание родителей и желание педагогов. Если хоть один из элементов отсутствует, то никакого толка не будет", – считает директор эстрадной студии Евгения Курдина.

Для "Большого полета" под руководством Новикова не хватает еще одного компонента – обязанности отвечать за свои слова. Но если нет детского творчества, то с какой стати бизнесмены Новиков-Шилиманов даром используют государственное имущество?

"Уралинформбюро" вновь обращает внимание прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова на данный факт и просит провести тщательную проверку.



Ранее по теме:

Большой пролет: в фонде Новикова не нашлось талантливых детей

Большой Полет шансонье Новикова​​​​​​​

Семье Новикова достались два особняка в центре Екатеринбурга