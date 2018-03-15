Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Ключевыми проблемами подрастающего поколения в Свердловской области являются отсутствие информационной безопасности и рост числа преступлений в сексуальной сфере. Речь об этом шла на заседании комитета по соцполитике регионального Заксобрания 15 марта 2018 года. С докладом об итогах работы аппарата за 2017 год выступил уполномоченный по правам ребенка на Среднем Урале Игорь Мороков, передает "Уралинформбюро".

По его словам, несмотря на общее снижение преступности, растет число преступлений сексуального характера, а также связанных с употреблением наркотиков. При этом чаще остальных опасности подвергаются дети до 12 лет.

Также по сравнению с 2016-м в прошлом году почти в два раза выросло число преступлений, совершенных с помощью Интернета. Омбудсмен подчеркнул, что единых рецептов, как обеспечить информационную безопасность детей, нет. "Надо работать в нескольких направлениях, в числе которых нормативно-правовые запреты и морально-нравственное воспитание", - пояснил Мороков, напомнив про школьниц в Новоуральске, которые выкладывали в соцсети фотографии, на которых позируют обнаженными. "Их ведь никто не заставлял это делать!", - подчеркнул омбудсмен.

Раскрываемость подобных преступлений выросла - с 10% в 2015 году до 30% в 2017-м. Однако тема продолжает оставаться "сложной". "Нужно усиливать индивидуальную работу с детьми, поскольку одними запретами тут ничего не решишь. Занятость детей, социально-психологическое сопровождение и внимание педагогов помогут исправить ситуацию", - заявил Мороков.

В образовательных учреждениях дети живут по понятиям.

Депутат Заксобрания Анатолий Никифоров обратил внимание уполномоченного на то, что в образовательных учреждениях "дети живут по понятиям". "В некоторых школах организованы серьезные группировки. Причем информацию дети черпают из Интернета", - сообщил народный избранник.

"Нужно казнить таких людей, которые дают "ценные указания", учат, как собирать деньги на "общак" и тому подобное. Иду за детьми и слышу: "Пойдем, покажу свою хату". Это что за воровской жаргон в школах?" – возмутился депутат.

Игорь Мороков заявил, что ни одного обращения на тему сбора денег на "общак" в аппарат не поступало, однако он готов подключиться к решению проблемы. "Проведенное ранее исследование показало, что дети заражаются подобными идеями по месту жительства. Интернет, скорее, служит для обмена мнениями и информацией. Но я согласен, что эти группы могут быть латентны. Если есть такое, давайте вместе работать", - обратился к народному избраннику детский омбудсмен.

Мы заходим в семью, а там есть нечего!

Также Мороков остановился на теме семейной политики. По его словам, вопросы вмешательства в семью по-прежнему вызывают беспокойство, однако за последние годы произошло серьезное снижение лишений родительских прав и проводится масштабная работа по их восстановлению.

"В аппарате уполномоченного разбирается каждый отдельный случай, связанный с вмешательством в семью. Если в 2016 году было изъято 46 детей, то в 2017-м - только двое", - отметил уполномоченный.

Есть ситуации, когда не забрать ребенка из семьи просто нельзя: "Когда нас критикуют, мы говорим – вы сходите в эти семьи и посмотрите, что там творится. Мать, отец пьяные спят, а дети, голодные, сами по себе. Я иногда прямо заставляю - заберите ребенка на время, определите его в соцучреждение, пока трагедии не случилось. Мать протрезвеет и заберет его оттуда. Оголтелого отбирания, не глядя, - такого нет".

Более актуальной проблемой, по словам Морокова, остается рост числа семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях: "В первую очередь, в связи с низким уровнем доходов, иными словами – бедностью. На 2 000 увеличилось число таких семей. Прежде всего, это многодетные семьи и одинокие родители".

Соцслужбы, по словам уполномоченного, регулярно отчитываются о помощи нуждающимся, однако выполняют не ту работу, которая от них требуется, и не устраняют риски, негативно влияющие на качество жизни.

"Начинаем проверять, выясняется, что помощь оказывается в виде информационного консультирования и других подобных вещей. Мы заходим в семью, а там есть нечего!", - возмущается Игорь Мороков.

В школах уроки труда убирают – мальчишки не знают, как гвоздь забить.

Радует уполномоченного по правам ребенка ситуация в здравоохранении. По его словам, серьезно снизилась детская смертность, а также количество абортов и рожениц младше 18 лет. При этом опасение вызывает рост числа детей, больных туберкулезом. "Если ослабим контроль, эта зараза вырвется наружу", - пригрозил детский омбудсмен.

Другая проблема – невключенность детей-инвалидов в общешкольную жизнь. Да, инклюзивное образование в школах развивается, подчеркнул Мороков, однако дети, вынужденные заниматься самостоятельно, выпадают из коллектива. "Девочка, которая учится дома, сказала, что из друзей у нее – одна собака", - поведал уполномоченный, призвав педагогов больше внимания уделять детям.

Доклад Игоря Морокова депутаты ЗакСо приняли единогласно, однако удовлетворены оказались не полностью. "Почему у нас есть уполномоченный по правам ребенка и нет уполномоченного по обязанностям ребенка? Про обязанности в докладе ни слова!", - возмутился народный избранник Владимир Радаев.

По его словам, очень плохо, что в школах отказались от уборки классов и территории силами учеников. "Нужно вернуть эту практику. Давайте прорабатывать это на законодательном уровне, выходить, если надо, на Госдуму. Дети от безделья маются. Дошло до того, что в школах уроки труда убирают – мальчишки не знают, как гвоздь забить", - посетовал депутат.

Председатель комитета по соцполитике регионального ЗакСо Вячеслав Погудин призвал Игоря Морокова к большей результативности: "Стаж некоторых проблем 20 лет. Давайте вместе находить инструменты, чтобы в следующем году можно было сказать, что ряд проблем нам, наконец, искоренить удалось".

Кристина ШАБУНИНА