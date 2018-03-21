Средний Урал: бьют и будут пить

Отчет полиции за 2017 год.

Начальник свердловского полицейского главка Михаил Бородин отчитался перед депутатами ЗакСо о борьбе с преступностью в регионе в 2017 году. По его словам, ряд направлений по-прежнему вызывает беспокойство, передает корреспондент "Уралинформбюро".

За год на Среднем Урале в десятки раз сократилось число уголовных дел по статье 116 УК РФ "Побои". Однако драться и бить друг друга свердловчане меньше не стали.

"Влияние на структуру и динамику преступности оказало принятие федеральных законов, которые декриминализировали отдельные составы преступлений. Часть преступлений из уголовной практики перешла в разряд административной. Количество фактов нанесения побоев уменьшилось в 25 раз - с 5 500 до 200. С другой стороны, на те же 5 000 выросло число административных правонарушений по статье "Побои". Аналогично по кражам небольшой тяжести. Их число сократилось на 7,8%, однако на 12% выросло количество правонарушений, связанных с мелким хищением", - сообщил Бородин, отметив, что работы у полицейских не убавилось.

По его словам, в минувшем году особое внимание уделялось выявлению коррупционеров из числа чиновников государственной, федеральной и муниципальной власти. Возбуждено 11 уголовных дел по фактам взяточничества в сфере ритуальных услуг. В рамках декриминализации экономической сферы выявлено более 1 600 преступлений, в том числе около 400 - коррупционной направленности. Также значительно выросло число случаев мелкого взяточничества.

"Проводились мероприятия по защите бюджетных средств, выделенных в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Задокументировано 7 преступлений, проведены проверки в отношении лиц, задействованных в строительстве объектов ЧМ", - рассказал Бородин.

Он похвастался 20-процентным снижением преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Однако призвал не расслабляться.

"В регионе по-прежнему нет аналога медицинским вытрезвителям. Проблему решили в Казани, в Омске и в ряде других городов. Хоть я и говорю о сокращении числа преступлений, тем не менее, в половине муниципалитетов причина каждого второго правонарушения – алкоголь", – подчеркнул начальник регионального ГУ МВД.

Отчет полицейского вызвал вопросы у депутатов ЗакСо. Вячеслав Вегнер поинтересовался, почему допрос подростка в поселке Малышева (Асбестовский район) проводился без привлечения взрослых и с использованием ненормативной лексики.

"Я в курсе ситуации. Работа с населением – самая сложная, тем более, когда речь идет о несовершеннолетних, состоящих на учете. У меня есть опыт взаимодействия с ними. Здесь надо иметь громадную выдержку, ни в коем случае не переходить на брань. Мы провели служебную проверку, двое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, что влечет за собой отмену премиальных. Руководители проводят с личным составом соответствующую работу. Нарушения прав быть не должно, а тем более, использования ненормативной лексики", - ответил Бородин.

Депутат Вячеслав Погудин напомнил, что в прошлом году в Свердловской области произошло несколько нападений на медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей. "Сегодня эта ситуация имеет место быть? Достаточно ли существующих законодательных возможностей, чтобы пресекать подобное?", - поинтересовался народный избранник.

Начальник областного полицейского главка напомнил, что очередное нападение на фельдшера скорой было совершено буквально два дня назад. Он предложил депутатам ЗакСо выступить с предложением от области о введении соответствующей статьи.

"Конечно, должны быть жесткие санкции, жесткая статья, чтобы все понимали. Хотя очевидно, что эти люди в какой-то степени невменяемые. Как можно врачам наносить побои или оскорблять, унижать… Я - за ужесточение", - заключил Бородин.

Кристина ШАБУНИНА