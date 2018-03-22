Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Тема номер один в экологической повестке Нижнего Тагила – загнивающие питьевые водоемы и "нефть" из-под кранов вместо воды. Долгое время на обезвоженных тагильчан не обращали внимание. Чиновники отмахивались – денег нет.

После того, как президент РФ Владимир Путин назвал Нижний Тагил городом с отвратительной экологией, произошло, наконец, оживление. Местные власти заявили о предстоящем концессионном соглашении с "Уральской водной компанией" - дескать, будет вам водоподготовка европейского уровня. Однако вопросов не убавилось. Горожан интересуют цена и сроки "реформы". Экологи настаивают на том, что без тщательного изучения водоемов и их реабилитации "европейская" вода из кранов может так и не политься.

21 марта 2018 года в Общественной палате Свердловской области прошли публичные слушания с участием областных властей и руководства "Водоканалов". Чиновники, эксперты и общественники обсудили, что скрывается за концессией в Тагиле - не обошлось без критики и "революционных" предложений. За дискуссией наблюдал журналист "Уралинформбюро".

Инвестор – не Дед Мороз

Концессионное соглашение с "Уральской водной компанией" (российско-венгерское АО) подразумевает следующее. Предприниматель берет на себя строительство объектов: возводит две новых станции водоподготовки для Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, а также сооружения очистки сточных вод. Потраченные средства – 12,4 миллиарда рублей (с учетом НДС порядка 16,5 миллиарда) возвращаются концессионеру после запуска.

Ждать быстрых результатов не приходится – реализация программы растянута на 15 лет. "В рамках концессионных соглашений мы охватываем периоды, которые исчисляются не годами – десятилетиями. Вначале требуется профессиональная подготовительная работа", - заявил заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын.

По его словам, подготовка к реализации соглашения ведется с прошлого года, однако тогда администрация Нижнего Тагила не приняла инициативу в полном объеме. "Были серьезные замечания, которые сегодня устраняются", - добавил Кислицын.

Ежегодный рост коммунальных платежей не должен превышать 4%.

Чиновник также отметил, что концессионное соглашение – это сложный документ, который требует соблюдения баланса – технологического, экологического и экономического.

"Инвестор – не Дед Мороз, не дурачок с российско-венгерским капиталом, который придет, вложит деньги и уйдет. Он рассчитывает эти деньги в течение нескольких десятков лет вернуть и что-то при этом заработать. Однако мы занимаем однозначную позицию - максимальный объем инвестиций должен быть сделан в первые пять лет действия концессии. Чтобы потребитель, получив улучшения, понимал, за что повышается тариф (на коммунальные услуги – прим. ред.). Чтобы инвестор вначале вложился, а уже потом начал зарабатывать. Задача коммунального хозяйства - за приемлемые деньги обеспечить тагильчанам качественный ресурс. Ежегодный рост коммунальных платежей не должен превышать 4%",- заявил замминистра ЖКХ.

Сначала диагноз – потом лечение

Загвоздка в том, заявили экологи, что без проведения изыскательских работ по Черноисточинскому пруду (одному из двух питьевых водоемов Нижнего Тагила – прим. ред.) пить чистую воду тагильчанам, возможно, не придется. По мнению экспертов, работу следует вести параллельно - реабилитируя пруд и возводя водоочистные сооружения.

На слушаниях выяснилось, что и в этом направлении деятельность ведется. Более того, Нижнему Тагилу выделены миллионы на проведение изыскательских работ, заявил замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев.

"В 2016 году губернатор утвердил комплексный план мероприятий, в 2018-м утверждено внутреннее финансирование. 25 миллионов рублей выделены администрации Нижнего Тагила на капитальный ремонт Черноисточинского ГТС. 5 миллионов рублей - на изыскания по реабилитации Черноисточинского пруда. Еще 9 миллионов муниципалитет получил в рамках программы минприроды на изыскания подземных источников водоснабжения", - пояснил Тюменцев.

Коллегу поддержала замминистра финансов региона Наталья Вышегородская: "Деньги Нижнему Тагилу предоставлены. Хотелось бы понять, какими темпами идет работа, что выполнено".

По ее словам, Федерация сегодня также готова выделять средства на реабилитацию объектов "с накопленным экологическим ущербом". И у Нижнего Тагила есть возможность заявиться на соответствующее финансирование.

"Реализация плана мероприятий, утвержденного губернатором, во многом зависит от того, как пройдут проектные подготовки – исследование пруда, оценка объема задач. С этим можно достойно заявиться на федеральный уровень и получить финансирование. Нужны грамотные обоснованные предложения. Прежде всего, это вопросы местного значения", - подытожила замминистра.



Ни один представитель мэрии Нижнего Тагила обсуждать воду в городских прудах не приехал. Фото: Андрей Волегов.

Как выяснилось, торги по исследованию пруда администрация Нижнего Тагила до сих пор не объявила. Прояснить почему – не удалось: ни одного представителя тагильской мэрии на слушаниях не было. "Мы обсуждаем вопрос Нижнего Тагила в отсутствие самого Нижнего Тагила. Это исключительно полномочия города", - выразил удивление всех присутствующих Андрей Кислицын.

Вячеслав Тюменцев пояснил, что у чиновников муниципалитета и регионального минприроды появились разногласия. Возможно, они и застопорили работу.

"5 миллионов было заявлено письмом Носова (мэра Нижнего Тагила Сергея Носова – прим. ред.) на министерство. Однако затем у администрации появились вопросы – почему Тагил должен этим заниматься, если пруд федеральный? Мы разъяснили, что, если администрация откажется проводить торги, минприроды придется взять это на себя. Но тогда у минфина появятся вопросы – почему мы два раза выделяем деньги на одни и те же мероприятия?", - сообщил Тюменцев.

Если человек заболел, сначала ставится диагноз, а уже потом начинают лечить. Тут так же.

Даже если разобраться с финансовой стороной вопроса получится оперативно, проектно-изыскательские работы могут начаться не раньше 2019 года. Сроки затягиваются, что ведет к срыву исполнения комплексного плана и отсрочке реабилитации водоема.

"Нижний Тагил знает о своих водных объектах две вещи – они у них есть и они цветут, - заявил заслуженный эколог РФ Александр Попов, который руководит отделом научно-методического обеспечения восстановления и охраны водных объектов РосНИИВХ. – Завтра я еду в администрацию Нижнего Тагила, куда меня пригласили. Деньги выделены вроде бы. Однако принять в полный объем эколого-изыскательские работы на текущий год мы не можем, потому что захлебнемся просто-напросто. Нам нужен как минимум календарный год, чтобы понять, как водохранилище себя ведет в разное время года, сделать баланс поступлений загрязнений из внешних и внутренних источников, с территории водосбора. Только после этого можно ранжировать источники загрязнения и делать прогнозы.

Пока я не буду знать все о водохранилище, я не назову ни одно мероприятие. Подписываясь под этим, я подписываюсь под большими затратами. Вы же сами понимаете, если человек заболел, сначала ставится диагноз, а уже потом начинают лечить", - заявил Александр Попов.



Сине-зеленые водоросли окрашивают в зеленый цвет воду и прибрежную полосу Черноисточинского пруда.

В конце прошлого столетия уровень воды в Черноисточинском пруду был искусственно понижен на 70 сантиметров. Это стало одной из причин того плачевного состояния, в котором водоем находится сегодня.

"Сегодня мне говорят – на метр глубина уменьшилась, метр донных отложений (накоплено - прим. ред.). За 12 лет 30 миллионов кубометров там легло – это что такое? Откуда это? Или там кто-то рассеивает специально по два с лишним миллиона кубометров в год, либо за счет внутриприродных процессов. Но у нас этого быть не может! Нет такого в моих примерах", - добавил эколог.

Мечты и реальность

После этого участники слушаний свалили все в кучу. Подняли вопрос о "революционных" методах очистки пруда – ультразвуковых установках, а также о заселении водоема хлореллой и зарыблении (в Черноисточинский пруд запустили мальков на 60 тысяч рублей).

"Мы предложили "Водоканалу" Нижнего Тагила такие установки приобрести. Денег у него пока нет. Есть согласие от Новоуральска. Если будет положительный опыт, мы не против технического прогресса", - заверил Вячеслав Тюменцев.

Радостные рассуждения чиновников пресек эколог Александр Попов:

"Не забывайте, Черноисточинский пруд – это 30 квадратных километров. Существует несколько видов сине-зеленых водорослей, которые не цветут одновременно. Сегодня почистите здесь, от одной водоросли, через неделю начнет другая цвести. Вы будете гонять свой агрегат по водохранилищу в течение всего лета и ничего не добьетесь. Что касается запуска хлореллы… В свое время мы анализировали – никакого эффекта нет. В той же Белоярке развитие системы шло даже лучше, чем при реализации проекта. Прежде, чем планировать какие-то революционные мероприятия, надо понять, что водоем из себя представляет, и каковы источники загрязнения".

От чудо-технологий участники слушаний перешли к очистным сооружениям, припомнив, что их состояние в области не выдерживает никакой критики.

"Скажите мне, кто видел ввод в эксплуатацию очистных сооружений менее, чем 30 лет назад? Никто. Что мы сбрасываем в реки? Все выбросы, все посыпания дорог – все туда стекает. Никакие очистные не справляются! Нужно вкупе все делать, и нужно начинать вкладываться в очистные сооружения", - заявил начальник Департамента Росприроднадзора по УрФО Борис Леонтьев.

Участники слушаний сошлись на том, что нужно следовать намеченному плану мероприятий. И дать "волшебного пинка" Нижнему Тагилу. "Если они затягивают работу по объявлению конкура и выделению средств на исследовательские работы, надо протокольно зафиксировать, поправить их, ускорить процесс", - предложила председатель Общественного совета при региональном минприроды Галина Пахальчак.

Кристина ШАБУНИНА