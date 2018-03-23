Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Так уж повелось – ничто столь не способно собрать воедино людей, как похороны. 22 марта в Свердловском областном суде собралась вся адвокатская рать, задействованная в судебной баталии "Назаров против Виноградовой". Несколько лет бывшие супруги, звезды Свердловского телевидения 90-х вели изматывающий спор о здании Уральского финансово-юридического института в центре Екатеринбурга.

Для тех, кто заинтересуется деталями этого семейного вестерна, в архиве "Уралинформбюро" есть многостраничный судебный дневник. А тут случилась долгожданная развязка – для Владислава Назарова или Анжелики Виноградовой судебный вердикт должен был похоронить мечту о недвижимом имуществе на сотни миллионов рублей. Мы предсказывали поражение ректора вуза, кстати, лишенного права на обучение студентов. Жаль, что букмекерские конторы Екатеринбурга такие ставки не принимают - заработали бы на шампанское!

Судебный маневр Назарова

Если отбросить шутки, то имущественный спор супругов мог обернуться реальным уголовным заключением для регистратора Свердловского управление Росреестра Людмилы Осиповой. Специалист высокого класса, с многолетним опытом работы летом 2011 года, рассматривая заявление Виноградовой о праве на свою долю в здании УрФЮИ, как бывшей супруги Назарова, обнаружила в регистрационных документах на институтскую многоэтажку парадоксальный пробел. У здания площадью в 12 тысяч "квадратов" с момента ввода в 2008 году не было собственника! Изучив сопутствующие документы, регистратор пришла к обоснованному выводу, что единственным собственником является Владислав Назаров. И поскольку он развелся с Виноградовой, совместно нажитое имущество должно быть разделено пополам.

Имеющий связи в правоохранительных органах Назаров делиться не хотел изначально. Трюк с обезличенной регистрацией – а по документам Росреестра здание в 2008 году попросту было передано вузу в оперативное управление – из разряда детских фокусов. То есть взрослым понятно, что сделал ребенок, а тот с умным видом изображает иллюзиониста.

"Иллюзион" Назарова в гражданском судопроизводстве просмотрели до отвратительных дыр. Это когда уже воротит от лицезрения пустоты, помноженной на наглость. Сам Владислав Иванович, очевидно находясь в трезвом уме и здравом рассудке, в конце-концов понял, что судиться с экс-супругой бесполезно и отказался от арбитражных тяжб.

Циничная жадность обернулась уголовным делом, в котором Людмила Осипова из свидетеля неожиданно превратилась в обвиняемую. Ее обвинили в умышленном внесении в государственный реестр заведомо недостоверных сведений (ст.285 ч.3 УК РФ). Наказание по статье – до 10 лет лишения свободы. И когда в декабре 2016 года Кировский районный суд впервые выносил приговор Осиповой, она пришла на заседание "с вещами на выход". Весь ход процесса "под молоток" судьи Крестины Упоровой, упорно не замечавшей недочеты следствия и не реагирующей на просчеты прокуратуры, намекал – судимости быть.

Обошлось без лишения свободы. Осиповой лишь запретили три года заниматься государственной регистрацией сделок с недвижимым имуществом. Требование УрФЮИ возместить якобы нанесенный ущерб в 131 миллион рублей было отклонено.

Судьба человека

Как утверждает адвокат регистратора Юрий Еланцев, десятитомное дело "шито белыми нитками" следователем Палкиным. Потому вердикт был обжалован. Свердловский областной суд в 2017 году приговор Осиповой отменил и вернул уголовное дело правоохранителям.

Люди в погонах могли дело прекратить и сдать в архив. Трудно со 100-процентной уверенностью утверждать, почему они этого не сделали. В прошлом году Кировский райсуд повторно стал судить Осипову. И произошла неожиданная метаморфоза! Прокуратура в ходе процесса заявила, что действия регистратора не повлекли тяжких последствий, а потому ст. 285 ч.3 в обвинении превратилась в ст. 285 ч.1. А по ней срок давности – 6 лет. Он истек в июле 2017 года.

Ничто не мешало судье Екатерине Иванченко после этого своей властью прекратить судебное преследование Осиповой. Но в январе нынешнего года она вынесла обвинительный приговор, апелляцию на который и предстояло рассмотреть Свердловскому облсуду 22 марта.

За пару часов адвокаты Осиповой, Виноградовой и Назарова живописно пересказали судейской "тройке" во главе с Вячеславом Нагорновым к чему привел семейный спор. А сама регистратор в который уже раз задала ключевой вопрос – в чем выражается недостоверность внесенных ею в государственный реестр сведений? Ни следствие, ни прокуратура, ни один из судов за все минувшие годы на этот вопрос так и не ответили!

Но, позвольте, а с чего тогда Осипова отсидела несколько лет на скамье подсудимых? В этом придуманном уголовном деле не было и не могло быть потерпевшего, коим пытался предстать Уральский финансово-юридический институт. Хотя бы потому, что у него никогда не было права собственности на семиэтажное здание!

А ведь многолетний абсурд, инициированный Владиславом Назаровым, едва не привел к человеческим жертвам. У Людмилы Осиповой тяжело больной муж. Как знать, если бы за ее спиной в декабре 2016 года лязгнул тюремный засов, что было бы с ним, да и с ней.

Вердикт облсуда – уголовное преследование Осиповой прекратить в связи с истечением срока давности. Прогноз "Уралинформбюро" - в случае кассации Верховный суд РФ оставит его без изменения.

Дом с угрозой

А теперь давайте приглядимся к зданию на Либкнехта, 1 повнимательней. Если мы не ошибаемся, то в этой многоэтажке сотня с небольшим квадратных метров принадлежит юрлицу, подконтрольному Владиславу Назарову. Половина из 12 тысяч "квадратов", исходя из государственного реестра, находится в собственности ООО "Лоза" (учредитель – Анжелика Виноградова, прим.ред). А без малого 6 тысяч метров бесхозны!

Возникает закономерная тревога – кто и на каком основании сейчас несет ответственность за эксплуатацию огромного здания в центре Екатеринбурга? В город одна за другой ездят комиссии ФИФА, чтобы проверить готовность к матчам чемпионата мира по футболу. А приходил ли в голову кому-нибудь из генералов, ответственных за безопасность, "чёрный" сценарий с минированием этой многоэтажки? Данный вопрос "Уралинформбюро" официально задает руководителю УФСБ по Свердловской области Александру Вяткину и начальнику областного ГУВД Михаилу Бородину.

Дальнейшее предназначение "бывшего дома Назарова" нам неведомо. Возможно, Анжелика Виноградова разместит в нем новое образовательное учреждение. Если так, то посоветуем начинать учебный год в нем с лекции о том, что нужно чтить закон. В противном случае все рискует обернуться похоронным маршем.

Как там у Остапа Бендера? "Снимите шляпы, обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела…".

Андрей БЕЛЫЙ