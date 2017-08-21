"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

До конца первой четверти сезона 2017/2018 в российской Премьер-лиге остался один тур. После чего в мировом футболе наступит перерыв на отборочные игры к мундиалю-2018. Россиян эта проблема по естественной причине не волнует. Потому национальная сборная для разминки сыграет товарищеский матч с "Динамо".

Екатеринбургскому "Уралу" 26 августа предстоит выездной матч с московским "Локомотивом". Команда Семина идет на втором месте, "шмели" летают в середине турнирной таблицы и покусывают соперников.

После матча в Екатеринбурге 19 августа наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не без грусти резюмировал – "Урал" стал единственным клубом, которому армейцы не сумели забить с начала этого сезона. Достаточно напряженный матч завершился нулевой ничьей. Шестой для "шмелей" в этом первенстве. Рекорд Премьер-лиги!

Александр Тарханов, глядя на беспроигрышную серию (в этом с "Уралом" может сравниться только "Зенит"), отвечая на вопрос "Уралинформбюро" о результативности, подчеркнул – "мы сыграли с самыми неудобными соперниками".

И, действительно, в первом круге уже пройдены "Ростов", "Краснодар", "Уфа", "Зенит", ЦСКА. Из лидеров остались "Локомотив" и "Рубин". Можно вздохнуть?

"Урал" однозначно набрал игровые обороты. Минувший матч с армейцами это лучшим образом доказал. Как только "шмели" играют не только с самоотдачей, но и с самодисциплиной у соперников мало шансов забить им. За семь игр в воротах Ярослава Годзюра побывало лишь шесть мячей. В игре с ЦСКА у него был превосходный сейв, вызвавший овации зрителей.

Забивает команда, увы, не много. В активе семь голов – в среднем по одному за игру. По признанию Тарханова, не хватает атаке не хватает концовки. Однозначного бомбардира у "шмелей" нет. Забивают все, кто сможет.

С одной стороны это хорошо – противник не знает, на кого обратить основное внимание. Есть, разумеется, Владимир Ильин, вызванный в национальную сборную. Но он не Спартак Гогниев, когда-то тащивший голеадорскую нагрузку.

Прощание с Чисамбой Лунгу возможно принесет пользу и ему, и "Уралу" (пополнила счет клуба на 1 миллион евро). Замбиец откровенно заскучал в Екатеринбурге. Ему на замену куплен камерунец Петрюс Бумаль, в прошлом году отличившийся в футбольном первенстве Болгарии.

Перед началом сезона перед "Уралом" с его годовым бюджетом до 1 миллиарда рублей ставили задачу быть в середине турнирной таблицы. Пока что "шмели" на газоне свое отрабатывают. Но футбольный мед считают не по осени.

Андрей БЕЛЫЙ