О, спорт, ты – в кадр!

Чувству патриотизма требуется подпитка.

"Легенда №17", "Чемпионы", "Движение вверх" и вновь "Чемпионы", но уже "Быстрее, выше, сильнее" - фильмы, основанные на реальных спортивных событиях, в последнее время выходят в России с завидной регулярностью. Причем частота их появления с развитием скандала об использовании допинга отечественными атлетами увеличилась: хотя бы так россиянам нужно напомнить, что наша страна – флагман мирового спорта. Или была таковой.

9 февраля 2018 года в Екатеринбурге состоялись презентация и первые показы фильма "Забег. Стать чемпионом 3" о шестикратной олимпийской чемпионке по конькобежному спорту Лидии Скобликовой. Картина по большей части является документальной, съемочная бригада Свердловской киностудии использовала при ее создании кадры телехроники 1970-х годов и свежие интервью, а также реконструировала некоторые события.

От художественных фильмов о спорте эту ленту помимо прочего отличает задача – картина, по словам гендиректора киностудии Михаила Чурбанова, устремлена в будущее, а не оглядывается в прошлое.



Гендиректор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов уверен - подобные фильмы мотивируют на свершения.

"Глядя на успех другого, на невероятный успех нашей сегодняшней героини, думаю, многие захотят совершить в своей жизни что-то такое, что заставит их чувствовать себя счастливыми. Мне кажется, такое кино сейчас нужно и нам всем, и стране, и, особенно, спортсменам, которые либо сегодня делают первые шаги, либо им предстоят какие-то важные события. Тем, кто готовится выступать в Южной Корее или туда не поехал", - пояснил он в беседе с "Уралинформбюро".

Апогеем допингового скандала, по крайней мере на данный момент, стал недопуск сборной России на Олимпиаду-2018. В Пхенчхане, как известно, десятки отечественных спортсменов в эти дни выступают под нейтральным флагом, а некоторым и вовсе приглашений не досталось.

Из всех искусств важнейшим является кино, заявил почти 100 лет назад Владимир Ленин. С тех пор cinema стала не просто искусством, но верным орудием пропаганды, в умелых руках четко расставляющим акценты – мы хорошие, они плохие. Мы бы всех обыграли в Южной Корее, если бы нас допустили.

Тот же факт, что в угоду нужному посылу реальные исторические события в сценариях порой игнорируются, иначе трактуются, додумываются, объясняется очень просто – это же художественное кино.

"Ко мне приходили несколько раз режиссеры с предложением сделать художественный фильм. Я уже как-то и контракт получила, чтобы подписать. Потом стала читать сценарий, а там моя история начинается с Василия Сталина. Я так удивилась. Да, он собирал команды хоккеистов, велосипедистов, но я-то тут при чем? Я отказалась, сказала, что меня это не устраивает", - рассказала Лидия Скобликова.



На премьеру фильма о Лидии Скобликовой наведались свердловские випы. Слева направо: первый вице-премьер областного ЗакСо Виктор Шептий, Лидия Скобликова, министр спорта региона Леонид Рапопорт, представитель губернатора в ЗакСо Виктор Бабенко, руководитель исполкома реготделения "Единой России" Александр Косинцев.



Костыли не помешали призеру Олимпиады-2004 Олесе Форшевой (до замужества - Красномовец) прийти на премьеру.

Был, по ее словам, и другой похожий случай: "Такую меня нарисовали – только на стену повесить мой портрет и как богу молиться. Но я была далеко не такая. Я в Златоусте жила, лупила ребят, защищала своих девчонок – в семье нас было четверо девчат. Я говорю: "Да вы что, смеетесь что ли? У меня как его посмотрит родня, удивятся, где такую меня взяли!".

Отечественные киноделы, впрочем, приноровились к отказам. Какая разница, что главным тренером сборной СССР по баскетболу, завоевавшей золото на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, был не некий выдуманный Гаранжин, а Владимир Петрович Кондрашин? Зато теперь никакие родственники не помешают собирать фильму "Движение вверх" полные залы, а ведь вдова и сын тренера пытались через суд добиться запрета на его показ. Был Кондрашин – стал Гаранжин, даже имя и отчество менять не потребовалось.

"Кому-то нравятся художественные фильмы, кому-то нет. Вот мне, например, "Легенда №17" понравилась. И "Движение вверх" мне понравилось. Я даже не задумывалась, что там придумано, что не придумано. А разговаривала с женой Льва Яшина недавно, говорю: "Слушай, ведь есть разговоры снять фильм о Яшине?". А она: "Пока я жива, этого не будет. Такой фильм, каким сделали "Легенду №17", я не хочу. Дети потом пускай решают", - поделилась в беседе с "Уралинформбюро" Лидия Скобликова.



Посмотреть документальную ленту "Забег. Стать чемпионом 3" собрались несколько десятков человек.



По окончании фильма зрители стоя аплодировали главной героине - единственной в истории шестикратной олимпийской чемпионке по конькобежному спорту Лидии Скобликовой.

Сегодняшнее кино является не только развлекательным продуктом, но и образовательным. Выбирая между документалкой и художественным фильмом, самый обычный школьник, как правило, отдает предпочтение последнему. А в сценарии - ляпы. Теперь-то уж все посмотревшие вторую часть "Чемпионов" знают, что Александр Карелин с младых ногтей был сибирским философом, а Модестас Паулаускас, как утверждают авторы "Движения вверх", пытался сбежать из СССР. Предателем Родины, по словам тренера Владимира Гомельского, баскетболист никогда не был и о побеге не помышлял даже.

"После показа первого фильма (из серии "Стать чемпионом" - прим.ред.) подходит парнишка и говорит: "Я не спортсмен, но пойду что-то делать". То есть это работает. Видно, что он не спортсмен, но он посмотрел фильм... Наверное, таких героев не хватает. В художественном кино это, быть может, меньше удается показать", - считает Михаил Чурбанов.

Одних героев будут любить и даже боготворить, других – недолюбливать или откровенно презирать, третьих – не вспомнят вовсе: все как решит продюсер. Историю переписывают не только историки, но и кинематографисты.

Антон ЗАБЕГАЕВ