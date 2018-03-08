Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Для бокса в Свердловской области наступают "золотые времена". Два деятельных человека – олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев и депутат регионального парламента Андрей Гориславцев затеяли создать Региональную общественную организацию "Свердловская областная Федерация бокса". В первую субботу марта они провели в Екатеринбурге мероприятие, обозначенное как конференция.

Долой спонсоров с ринга!

Около сорока человек, с читаемыми на лице боксерскими приметами собрались вечером 3 марта в Доме колхозника. Хотя и зовется теперь это здание напротив стадиона "Юность" отелем "Грин Парк", но прежнее название более подходит к данному спортивному мероприятию.

Начали боксеры буквально за упокой. С видеоклипа из черно-белых фотографий известных российских и зарубежных боксеров и тренеров. Детские фото перемежались с изображениями на ринге, еще живые шли в один ряд с почившими. Под песню Басты "Когда меня не станет…" так и напрашивалось спросить – кого хоронят?

Судя по всему, организаторы хотели предать забвению Федерацию бокса Свердловской области во главе с Георгием Архиповым. В декабре прошлого года вице-президент ФБСО Гориславцев вместе с Егором Мехонцевым и отцом олимпийца уже попытались заменить собой власть в Федерации. Равно, как в той самой песне Басты – "делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь".

"Переворот" не удался, приходится им идти другим путем – создать тень ФБСО. Потому что на клонирование действующей Федерации оппозиционерам "физподготовки", наверное, не хватит. Ведь что, собственно, они заявили своим коллегам?

фото YouTube.com

Отец Егора Мехонцева минут двадцать рассказывал, как трудно было поднимать сына на Олимп. Теленка продать, чтобы на сборы отправиться, переехать в Челябинск, а затем в Москву для спортивной карьеры, 10 тысяч долларов у Гориславцева взять для поездки Егора на лондонскую Олимпиаду...

фото YouTube.com

Гориславцев в свою очередь вспомнил, как ему в спортивном росте помогал деньгами небезызвестный Александр Вараксин. Но при этом он никак не отразил свою собственную деятельность в качестве главы Федерации бокса Екатеринбурга за последние 10 лет. Его тезис о том, что один тренер по боксу заменяет 10 врачей (в смысле развития здоровья) и 10 надзирателей в тюрьмах (в смысле воспитания сознания), в расчет можно не брать. Точно также скажут на собрании хоккеистов и дзюдоистов.

фото YouTube.com

Егор Мехонцев резюмировал, что бокс в России, и, особенно в Свердловской области, находится "далеко внизу". Так что чудес на олимпийских рингах в 2020 и 2024 году ждать не приходится.

Тут можно поспорить с олимпийским чемпионом. В состав сборной России по боксу по итогам 2017 года включены 9 представителей Свердловской области. На первенстве УрФО в 2018 году юноши 13-14 лет заняли шесть первых мест в различных весовых категориях. "Серебра" и "бронзы" привезли мешок. 17-18 летние выступили послабее – "золото" лишь одно. Но не стоит забывать, что на прошлогоднем первенстве России в этой возрастной категории свердловчане заняли третье командное место, уступив лишь Москве и Подмосковью.

фото boxing66.ru

И, кстати, большую часть медалей завоевывают не екатеринбуржцы, за которых отвечает Гориславцев, а представители Каменска-Уральского, Серова, Краснотурьинска. И это при том, что из регионального бюджета на бокс выделяется всего лишь 900 тысяч рублей в год! Основную нагрузку приходится нести спонсорам.

Надо прекратить порочную практику зависимости от частного бизнеса, бокс должно финансировать государство – таково кардинальное предложение Андрея Гориславцева. Услышать это от депутата Законодательного Собрания, допущенного к распределению регионального бюджета, было крайне удивительно. Что, собственно, мешало парламентарию добиться выделения из свердловской казны нескольких миллионов рублей на бокс в 2018 году?

фото Instagram Е.Мехонцева

Сходили бы с Мехонцевым к губернатору и затем отчитались перед коллегами – вот прибавка тренерам на зарплату и спортсменам на сборы! Но, видимо, проще заявить о создании местечковой организации и заманить туда обещаниями "молочных рек с кисельными берегами".

Кремлёв нам поможет!

Кульминацией конференции, на которую мог попасть практически любой желающий, стала раздача листов голосования. В них значилось четыре вопроса. Создание боксерской общественной организации, возложение полномочий председателя Наблюдательного совета на Егора Мехонцева, а председателя Правления – на Андрея Гориславцева. И, наконец, готовность голосующего вступить в ряды после регистрации.

Кто-то сразу понял – телегу поставили перед лошадью. Предложили сначала избрать руководство "колхоза", а потом пойти его учреждать.

Для несведущих в юриспруденции тренеров было заявлено: цель конференции – продемонстрировать Москве, что это не инициатива двух человек (видимо, Мехонцева и Гориславцева – прим.ред), а мнение боксерского сообщества. Мы, мол, не против Федерации во главе с Архиповым, мы за новую организацию, которая будет претендовать на финансирование из Москвы.

Кивали Андрей с Егором на столицу часто и поочередно. Вспоминали, в частности, как министр спорта Мутко обещал 250 миллионов рублей на строительство в Екатеринбурге Центра бокса с учетом победы Мехонцева в Лондоне. "А кто сейчас Мутко?" - поинтересовались в ответ присутствующие.

фото Instagram Е.Мехонцева

Впрочем, главным волшебником на ринге должен стать другой человек - избранный год назад генеральным секретарем Федерации бокса России Умар Кремлёв. С ним не раз встречались Мехонцев и Гориславцев. Возили в Каменск-Уральский, водили к губернатору. И, видимо, уверовали в свою неотразимость. Но, как уже сказано, были разбиты в декабре 2017-го.

Пришедшим в Дом колхозника вроде как намекнули – с вашей поддержкой мы заручимся помощью Кремлёва. Вот из Москвы уже прибыла "гуманитарная помощь" - несколько боксерских мешков, которые развезут по области. "А что это за Умар?" - шептались в зале.

Летом прошлого года Умар Назарович Кремлёв дал подробное интервью Матч-ТВ. Рассказал о дружеских отношениях с лидером "Ночных волков" Хирургом Залдостановым, о своем ювелирном бизнесе, промоутерской карьере в боксе.

фото nightwolves-ru.livejournal.com

Кремлёв известен, в частности, историей с предоставлением российского гражданства американскому боксеру Рою Джонсу. А вот с его собственной фамилией завеса тайны.

Корреспондент Матч-ТВ задал вопрос – "Кремлёв – настоящая фамилия или творческий псевдоним?". Генсек ответил – "Настоящая, конечно, а почему нет? Я не менял ее".

Если поискать в Интернете, то обнаружится, что под ИНН 504308697890 числятся два человека - Лутфоллоев Умар Назарович и Кремлёв Умар Назарович. Эксперты "Уралинформбюро" уверяют, что у двух граждан России не может быть одинакового ИНН. Не говоря уже о том, что Лутфоллоев и Кремлёв связаны с одними и теми же коммерческими структурами – например, "Кремлёвское золото".

фото nightwolves-ru.livejournal.com

В биографии генерального секретаря ФБР также значится, что с 2012 по 2015 год он являлся первым заместителем президента всероссийского мотоклуба "Ночные волки". А в Интернете "гуляет" скан обращения, приписываемого президенту холдинга охранных структур "Волк" и учредителю Центра специальной боевой подготовки "Волк" Геннадию Никулову. В нем утверждается, что некто Умар Кремлёв незаконно представляется владельцем данного ЦСБП. К сожалению, сайт холдинга "Волк" в настоящее время не функционирует и проверить подлинность этого обращения сложно.

Так или иначе, Егор Мехонцев и Андрей Гориславцев в своей борьбе за руководство свердловским боксом сделали ставку на Кремлёва. Нам неизвестно, какая арифметика сложилась по подписным листам 3 марта, и о чем оппозиционеры доложили в Федерацию бокса России. Но вспомнился в Доме колхозника великий комбинатор Остап Бендер с тайным "Союзом меча и орала" - "заграница нам поможет, остановка за общественным мнением".

Андрей БЕЛЫЙ