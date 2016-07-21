До хорошего не доведет.

Несмотря на санкции и политические дрязги, бизнес остается бизнесом во всех его проявлениях. Россия стала более привлекательна для инвестирования в производство за счет ослабления рубля. О том, что влечет Европу в тандем с нашей страной, корреспондент "Уралинформбюро" побеседовал с директором Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франком Шауффом.

- Начнем с самого главного – санкции отбили у европейцев желание иметь дело с россиянами?

- Санкции, конечно, не являются фактором, способствующим активизации экономического развития. Ситуация в России остается сложной, и сейчас на работу компаний влияет большое количество различных факторов, в том числе девальвация рубля и снижение цен на нефть.

Однако, согласно нашему совместному исследованию с компанией "ГФК-Русь", в 2016 году резко упала доля тех, кто считает, что инвестиции иностранных компаний в России будут снижаться. По-прежнему Россия остается привлекательной за счет высокого потенциала рынка.

- Как Вы оцениваете Свердловскую область? Какой сегодня потенциал у региона?

- Свердловская область интересна для инвесторов не в последнюю очередь из-за своего географического положения - на границе Европы и Азии. Сейчас в связи с развитием интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза роль этого фактора только растет.

И, конечно же, для инвесторов привлекателен производственный потенциал региона. В 2016 году Свердловская область значительно улучшила свои показатели в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), а в рейтинге российского агентства "Эксперт" заняла 5-е место по инвестиционному потенциалу. Это говорит об активности властей региона по повышению его привлекательности. Конкретные же результаты будут во многом зависеть от того, какую политику региональные власти будут проводить по отношению к новым и уже существующим инвесторам.

На фоне снижения рубля инвестиции в Россию, в том числе и Свердловскую область, становятся всё более интересными для иностранного бизнеса. Европейские компании готовы больше инвестировать в проекты на территории региона. Причем не только с целью производства товаров на внутрироссийский рынок, но и для экспорта. Производственные процессы стали дешевле, и сегодня есть примеры, когда 10-20% продукции, а иногда и до 40%, сделанной в России, экспортируется в разные страны мира.

Многие европейские компании уже разместили свое производство на территории региона или имеют здесь своих производственных партнёров. Опыт такого взаимодействия есть у многих компаний, входящих в АЕБ – например, ABB, Bosch, Siemens, Saint Gobain. Европейские бизнесмены проявляют большой интерес к сферам машиностроения, производству строительных материалов и химической промышленности.

- Каковы сдерживающие факторы для привлечения иностранных инвестиций?

- Принятие решения об инвестировании в конкретных проект - это комплексный процесс, который зависит от взаимодействия федеральных, региональных, муниципальных властей и инвестора. При этом результат на каждом этапе может повлиять на принятие решения о локализации производства.

Одним из сдерживающих факторов, к сожалению, является также недостаточно развитая инфраструктура Свердловской области.

Ещё иностранных инвесторов очень беспокоят разговоры о возможной легализации параллельного импорта в России, когда наравне с официальными дилерами будут разрешены поставки товаров третьими лицами без официального разрешения компании - производителя. Неспроста параллельный импорт запрещён в Европейском Союзе, поскольку его введение может повлиять на качество ввозимой продукции и безопасность для конечного потребителя. Более того, легализация параллельного импорта напрямую противоречит идеям импортозамещения и локализации производства.

- Как вы относитесь к принятой в России политике импортозамещения?

- С одной стороны, правительство России предпринимает меры, направленные на стимулирование процесса локализации производства зарубежными компаниями. С другой, существуют ограничения на допуск отдельных товаров к государственным и муниципальным закупкам. Это зачастую приводит к созданию неравных условий для участников рынка, ограничению добросовестной конкуренции и вытеснению международных производителей, большинство из которых локализовали производство в России. Кроме того, это снижает привлекательность для локализации новых продуктов и технологий на уже существующих производственных мощностях, а также тормозит инновационное развитие.Одной из ключевых тем, связанных напрямую с импортозамещением, для многих наших компаний является специальный инвестиционный контракт (СПИК - новый инструмент для работы с инвесторами в России, основанный на соглашении между инвестором, федеральными и региональными властями, согласно которому производителю гарантируется поддержка на срок до 10 лет при условии выпуска продукции – прим. ред.). Сейчас ведётся работа над поправками в постановление Правительства РФ № 708 по специнвестконтрактам, в которой АЕБ принимает активное участие.

- Какие пункты смущают европейцев?

- В постановлении установлены положения об ответственности, которые, на наш взгляд, являются чрезмерными. Они предусматривают слишком суровые санкции к инвестору, что отталкивает многие компании от реализации проектов в рамках СПИК. Кроме того, на сегодняшний день специнвестконтракт можно заключать только для создания либо модернизации и освоения производства промышленной продукции в России. Мы же предлагаем включить в СПИК, например, и IT-услуги.

Следует помнить, что СПИК также можно заключить только для сложных и крупных проектов, объёмом инвестирования более 750 миллионов рублей. В таком случае у обеих сторон должна быть возможность для более гибкого согласования условий контракта, чем это предусмотрено сегодня, в зависимости от условий проекта и возможных рисков.

Со СПИК могут возникнуть сложности у компаний, производящих широкую линейку продукции. При заключении контракта, как правило, указывается только определённый вид продукции, и потому только ей может присваиваться статус "Сделано в России". Получается, что статус присваивается не компании, а продукту. Если же предприятие решит производить дополнительно какую-либо продукцию, то необходимо вносить изменения в условия контракта, а сделать это крайне трудно.

Несмотря на все трудности, мы рады, что инвесторы сейчас проявляют всё больший интерес к России, и надеемся, что данная тенденция сохранится в будущем.

Беседовала Алена ИЗМЕСТЬЕВА