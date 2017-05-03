Кто ответит за разруху?

Пеноблочное строительство, которым сегодня увлекаются многие застройщики Свердловской области, сокращает жизнь новостроек почти в пять раз. Об этом заявил на недавнем строительном форуме Expo Build Russia вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Анатолий Сысоев.

Пеноблоки — материал относительно молодой, используется в строительстве меньше века, в отличие от кирпича, производство которого насчитывает тысячелетия. Они изготавливаются из разновидности ячеистого бетона - пенобетона, состоящего из обычного цементного раствора, песка и воды с добавлением пенообразователя.

Если сравнивать кирпич и пеноблок по качественным характеристикам, возникает двойственное ощущение. С одной стороны, пеноблочное строительство в сумме выйдет дешевле кирпичного, потому что кирпич обладает неприятным свойством накапливать влагу в домах — и для стабильного поддержания температуры необходимо не только постоянно отапливать помещение, но и делать стены более толстыми. В итоге кирпича на такой дом уходит больше, а стоимость проекта возрастает. Пеноблок по размеру гораздо крупнее кирпича, поэтому цикл строительства выйдет и дешевле, и короче. Зато кирпич дольше держится под воздействием времени и природных факторов.

В Свердловской области насчитывается 12 кирпичных заводов и 24 предприятия ЖБИ – и это только крупные компании. А вместе с небольшими фирмами количество таких предприятий превышает две сотни. Но это не значит, что кирпичное и железобетонное производство в регионе процветает. По словам Анатолия Сысоева, производство керамического кирпича в Свердловской области за 8 лет упало в 2,3 раза, а железобетонных изделий и конструкций — в 3,8 раз. Если в 2008 году отрасль производила 434 миллиона кирпичей в год, то сегодня — всего 185 миллионов. Такая же невеселая ситуация и с производством ЖБИ: было 1108 тысяч кубических метров — стало 290 тысяч "кубов".

Многие свердловские производители строительных материалов из-за этого находятся на грани разорения и вынуждены сокращать персонал. Тем временем производство пеноблоков, наоборот, растет: количество компаний, специализирующихся на этом материале, в Свердловской области уже перевалило за 570…

— Анатолий Васильевич, на форуме Expo Build Russia вы много критиковали пеноблочное строительство. А чем оно плохо?

— Конечно, это право покупателя — какой дом ему выбрать для жизни. Но он должен знать: пеноблочный дом простоит в лучшем случае 20 лет. Стены быстро расслаиваются и приходят в негодность. Это — факт, доказанный исследованиями Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени В.А. Кучеренко. Получается, такое жилье рискует не дотянуть даже до капремонта!

За последние 8 лет в технологии строительства жилья в Свердловской области вообще произошли серьезные изменения. Из-за использования дешевого и низкокачественного пенополистирольного пенобетона и пеноблоков, качественные стройматериалы вытесняются из строительства. Например, на строительстве высотных домов все чаще используются монолитные конструкции. В них три элемента, обеспечивающих жизненный срок службы здания:​ бетонный фундамент, бетонные перекрытия и ​трехслойная стенка из двух слоев пеноблоков и теплоизоляционного материала. Срок жизни этого монолитного здания определяет именно эта вот трехслойная стенка со сроком службы не более 20 лет. Если стена так быстро выходит из строя – что тогда будет с домом и жителями?



Анатолий Сысоев видит путь к спасению отрасли в соблюдении правила "жизненного цикла".

— Тогда почему строители увлеклись пеноблочными конструкциями?

— Из-за их дешевизны. Ведь Федеральный закон № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" устанавливает единственный критерий при выборе стройматериалов — его цена, стоимость квадратного метра, услуги и работы.

— Но кирпич ведь тоже падает в цене…

— Да, падает. Полнотелый кирпич в 2008 году стоил 11 рублей за штуку, а в 2016-м — всего 6,5 рубля. При этом с 2008 по 2016 годы в 1,5-2 раза выросли цены на топливно-энергетические ресурсы, железнодорожные перевозки, металлы для производства строительных материалов. А инфляция за это время составила 184,7%. Во многом из-за этого производство кирпича и бетона в Свердловской области и упало. По России, конечно, падение тоже заметно — но всего в 1,5 раза. Значит, причины надо искать внутри самого региона, где налицо потеря контроля за качеством жилья.

— Как помочь домам простоять дольше?

— Прежде всего — ввести в строительстве такой обязательный показатель, как жизненный цикл здания. Сегодня он зачастую не учитывается вообще — даже на стадии проекта. Однако норматив жизненного цикла установлен обязательным к применению ГОСТом 27751-2014, введенном в 2016 году на федеральном уровне. Жизненный цикл устанавливается для каждого вида конструктивов и стройматериалов. Например, у жилого дома он должен быть не менее 70-100 лет, а у школ и детских садов — свыше 100 лет!

Из существующих материалов такой срок службы (70 лет) обеспечивает либо стенка из керамического кирпича, либо бетонная стенка с теплоизоляцией. Керамический кирпич, в отличие от пеноблоков, выдерживает резкие перепады температур, имеет высокую степень тепло- и звукоизоляции, обеспечивает экологически чистую обстановку в квартире. А бетонные фундаменты, перекрытия и стены — надежная гарантия прочности дома: они могут простоять без капремонта и 100, и 150 лет.

— Возможно ли в такой тревожной ситуации "власть употребить" или будем уповать на рынок, который сам все отрегулирует?

— Не просто возможно, а необходимо! Чтобы улучшить качество строительства, требуется отдельное постановление правительства Свердловской области по внедрению вышеуказанного ГОСТа — по типу того, что уже принято на федеральном уровне. И там должно быть четко прописано, с каким жизненным циклом строится жилье, с каким — школы, детские сады и другие объекты соцкультбыта. Этот цикл нужно прописывать в проектной документации — с учетом использованных материалов в соответствии с нормами вышеуказанного ГОСТ. Например, для зданий, которые строятся по госпрограммам за счет бюджетных средств, такой цикл должен быть не менее 70 лет.

В этом постановлении должны быть несколько пунктов, обязательных к исполнению. Во-первых, требование использовать при проектировании нормы ГОСТа 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Эти нормы должны стать законом для проектировщиков, экспертизы, госконтроля и муниципальной власти. Во-вторых, как я уже сказал, должен быть четко прописан жизненный цикл здания и минимальные гарантированные эксплуатационные расходы на его содержание в период жизненного цикла, установленные для жилья и социальных объектов. Но чтобы эти меры заработали в полную силу, необходима "долгоиграющая" стратегия развития стройиндустрии — которая не только установит сроки жизненного цикла, но и поможет разработать и утвердить долгосрочные программы развития в строительной сфере. В том числе программу развития малоэтажного строительства и ликвидации аварийного жилья в Свердловской области.



Беседовал Евгений СУСОРОВ