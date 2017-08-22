Для генерации IT-идей

На Широкой Речке до 2030 года должен появиться уральский аналог Кремниевой долины — научно-производственный кластер Контур.Парк. На его территории будет размещено несколько IT-компаний с персоналом в 3000 человек.

Главный инвестор проекта – СКБ Контур, один из ведущих разработчиков отечественных программных продуктов. Земельный участок под строительство Контур.Парка компания может получить без торгов: региональная правительственная комиссия уже признала проект масштабным и инновационным. Такие проекты по региональному законодательству имеют право на льготы при землеотводе.

Место для Контур.Парка выбрано не случайно. В 2016 году на улице Малопрудной была построена первая очередь производственного комплекса компании. Об этом в эксклюзивном интервью "Уралинформбюро" рассказал генеральный директор СКБ Контур Дмитрий Мраморов.

Дмитрий Мраморов.

— Дмитрий Михайлович, чем вызвана необходимость расширения производства?

— Построенное здание (на улице Малопрудной – прим. ред.) не закрывает наши потребности в офисных площадях. Сегодня в компании работает 5 500 сотрудников, и ежегодно штат прирастает примерно на 23-25 %. Мы запускаем новые проекты, выходим на новые рынки, увеличиваем свое присутствие в регионах, усиливаем продающие подразделения.

Уже сегодня все помещения первой очереди заняты — это при том, что в новое здание переехали только проектные команды и часть инфраструктурных подразделений. Небольшой резерв пока есть, но к осени 2019 года, когда вторая очередь будет построена, в нашем первом офисе станет уже тесно.

Вторая очередь тоже решит задачу с площадями ненадолго — в этом здании будет только 500 рабочих мест. А вот в третьей очереди планируется создать большой научно-производственный комплекс на 1 000 рабочих мест, половина из которых будет сдаваться в аренду небольшим высокотехнологичным компаниям.

Кроме того, в Контур.Парке появятся малоэтажные жилые дома для IT-специалистов и образовательный центр с детским садом и специализированной школой с углубленным изучением IT.

— Если не секрет, под какие цели и задачи создаются новые рабочие места?

— По замыслу, Контур.Парк станет точкой притяжения ИТ на Урале. Мы рассчитываем не только повысить уровень подготовки IT-специалистов Екатеринбурга и Свердловской области, хотя это, безусловно, очень важно. Долгосрочная цель — создать питательную среду для генерации идей и проверки гипотез, которая сможет дать отрасли новые решения и открыть новые рыночные ниши.

— Собираются ли федеральный либо областной бюджеты участвовать в софинансировании строительства парка? Можно ли уже сегодня назвать потенциальных соинвесторов проекта?

— Третью очередь и научно-производственный комплекс СКБ Контур предполагает возводить на собственные средства. Для строительства жилых домов, скорее всего, будет привлекаться соинвестор, а образовательный центр, возможно, будет построен через механизм государственно-частного партнерства.

"Уралинформбюро" выяснило, что министерство инвестиций и развития Свердловской области оценивает инвестиции в строительство Контур.Парка до 2030 года в 3,5 миллиарда рублей. А застройщиком, по данным областного Минстроя, будет ООО "РенаСтройКом". Эта компания уже имеет опыт строительства производственных зданий для СКБ Контур.

Беседовал Евгений СУСОРОВ