Эксперты оценили законопроект Минстроя РФ.

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект министерства строительства и ЖКХ России, который вводит новый порядок публичных слушаний по градостроительным вопросам. По мнению разработчиков, существующая система слушаний, предполагающая "живое" собрание граждан, не дает возможности идентифицировать участников и, таким образом, выявить объективное мнение общественности по тому или иному градостроительному проекту. Кроме того, многие собрания проводятся в неудобное для участников время, а итоговые документы не учитывают их предложения и замечания, высказанные в ходе дискуссии.

Законопроект Минстроя предлагает ввести процедуру общественных обсуждений. Упор в них будет сделан на электронные площадки для голосования и дискуссии. Также участники смогут направить в письменной форме предложения и замечания в адрес органа местного самоуправления, в том числе и через Интернет.

У граждан, не имеющих доступа к Сети, будет возможность оставить свои отзывы в книге учета посетителей экспозиции проекта. При этом результаты обсуждения будут находиться в публичном доступе, а сведения об участниках прикладываться к протоколу обсуждения, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

"Уралинформбюро" выяснило мнение по инициативе федерального ведомства известных в Екатеринбурге архитекторов, депутатов, девелоперов и общественников.

Депутат Госдумы РФ, экс-министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько:

"Форма общественного участия (в обсуждении градостроительных проектов - прим.ред) в любом случае останется неизменной. Но считается, что новая форма сделает обсуждение более доступным и вовлечет в него большее количество людей. Это будет плюсом, и хорошим плюсом".

Глава градосовета Екатеринбурга Михаил Вяткин:

"Я пока не слышал об этом законопроекте, но если голосование будет организовано через Интернет, в нем примут участие те, кто действительно заинтересован, а не те, кого "подвезли".

Председатель правления общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин:

"Я еще не ознакомился с этим законопроектом, но первое, что приходит на ум — недавнее голосование по ветхому жилью в Москве, которое организовал Собянин. Там тоже был сайт для голосования и даже электронная рассылка, и все равно в итоге был обнаружен "мухлеж". Электронная демократия, конечно, нужна, но Минстрою нужно как-то иначе решать этот вопрос. Иначе получится иллюзия демократии и публичности".

Девелопер Сергей Жилин:

"Повышение открытости в вопросе голосования по градостроительным решениям является безусловным благом для общественности. Данная инициатива идет в русле доктрины об электронной экономике, заявленной нашим государством. А идея голосования за те или иные решения в режиме онлайн плавно вытекает из базовой установки на развитие активного информационного пространства. При этом никто, насколько я понимаю, не собирается отменять "живой" процедуры согласования и голосования".

Архитектор Василий Малышев:

"Старая форма публичных слушаний себя изжила. "Организованные подвозы" ни к чему хорошему не приводят. Вообще будет правильно, если градостроительные проекты станут обсуждать специалисты: архитекторы, строители, урбанисты. Но вот вопрос: как будет обеспечена защита от "накрутки" голосов при электронном голосовании? В этом смысле идеальный вариант площадки для обсуждения — портал госуслуг".

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